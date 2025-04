Rittich nahradil zraněného kolegu a pomohl Los Angeles k výhře s nulou

Hokejisté Los Angeles uhráli důležitou výhru před blížícími se vyřazovacími boji. Triumf Kings 5:0 v domácím prostředí Edmontonu jim zajistil jistotu druhé příčky v Pacifické divizi, díky čemuž budou mít v sérii úvodního kola právě proti Oilers výhodu domácího ledu. Kanadský celek, jenž nastoupil bez hvězdných forvardů Connora McDavida a Leona Draisaitla, je v tabulce na třetí příčce hned za LA.

Hosté rázně nakročili za ziskem dvou bodů už v zahajovací třetině, kdy se prosadili Warren Foegele, Quinton Byfield a Vladislav Gavrikov. Ve druhém dějství brankáře Edmontonu Calvina Pickarda z přesilovky překonal ještě Kevin Fiala a poslední slovo si vzal v 49. minutě Adrian Kempe. Právě po dané akci nahradil odstoupivšího Darcy Kuempera v bráně LA David Rittich, jenž ze zbývajících pěti pokusů domácích rovněž neinkasoval.

Základní část NHL finišuje a v obou konferencích se hraje již jen o poslední postupové místo. Calgary (92 bodů) v Západní konferenci atakuje St. Louis (94 bodů) s Minnesotou (95 bodů) a na Východě Montreal (89 bodů) i přes klopýtání odolává tlaku Columbusu (85 bodů). V případě výhry v pondělní domácí partii s Chicagem by již měl kanadský celek hotovo. Jistotu první účasti v play off od roku 2021 však zatím stále nabýt nedokázal poté, co soupeři podlehl 3:4 po nájezdech.

Vydařený debut v NHL za Canadiens prožila posila z Petrohradu Ivan Děmidov, jenž se na remíze 3:3 z řádné hrací doby podílel gólem a asistencí. Mnoho navíc nechybělo a Chicago se mohlo radovat už v řádné hrací době. Canadiens zachránil vyrovnáním až z 58. minuty slovenský forvard Juraj Slafkovský. V rozhodujících nájezdech se pak jako jediný prosadil hostující Frank Nazar.

Výsledky

Vancouver Canucks Vancouver Canucks : San Jose Sharks San Jose Sharks 2:1P (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0) Góly:

49:03 L. Karlsson (Blueger, D. O'Connor)

64:42 DeBrusk (Boeser, Q. Hughes) Góly:

24:20 Celebrini (Toffoli, Cagnoni) Sestavy:

Tolopilo (Lankinen) – Q. Hughes (C), Elias Pettersson, M. Pettersson (A), Hronek, Kudrjavcev, Mancini – Höglander, P. Suter, Garland – DeBrusk, Mueller, Boeser (A) – Joshua, Räty, Sherwood – D. O'Connor, Blueger, L. Karlsson. Sestavy:

Georgijev (G. Romanov) – Thrun, Liljegren, Lucas Carlsson, Schuldt, M. Vlasic, Cagnoni – Kovalenko, Celebrini, W. Smith – Eklund, Wennberg (A), Toffoli (A) – Gregor, Dellandrea, Goodrow (A) – Grundström, Lund, Guščin. Rozhodčí: Hanson, L'Ecuyer – Cherrey, Mahon Počet diváků: 18908

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 0:5 (0:3, 0:1, 0:1) Góly:

Góly:

02:54 Foegele (Danault, T. Moore)

09:26 Byfield (Kempe, Fiala)

18:45 Gavrikov (T. Moore, Foegele)

27:43 Fiala (Kempe, Kopitar)

48:13 Kempe (Kopitar, M. Anderson) Sestavy:

Pickard (S. Skinner) – Bouchard, Nurse (A), Kulak, Emberson, Dineen, J. Brown – J. Skinner, Nugent-Hopkins (A), C. Brown – Podkolzin, Janmark, Arvidsson – Perry (A), Henrique, M. Jones – K. Kapanen. Sestavy:

Kuemper (49. Rittich) – M. Anderson, Doughty (A), Gavrikov, Spence, Moverare, Clarke – Kuzmenko, Kopitar (C), Kempe – Foegele, Danault (A), T. Moore – Fiala, Byfield, Laferriere – Malott, Helenius, Turcotte. Rozhodčí: McCauley, Hebert – Mills, Apperson Počet diváků: 18 347

Nashville Predators Nashville Predators : Utah Hockey Club Utah Hockey Club 3:7 (1:2, 2:2, 0:3) Góly:

06:10 O'Reilly (F. Forsberg)

31:01 Evangelista (O'Reilly, Skjei)

34:20 Bunting (Matthew Wood, J. Barron) Góly:

12:30 Kesselring (Cole, Kerfoot)

18:21 Bjugstad (Kerfoot, Stenlund)

23:03 L. Cooley (Keller)

24:13 Schmaltz (Hayton, Keller)

52:05 Keller (L. Cooley, Kesselring)

58:13 Keller (Guenther, L. Cooley)

59:36 Stenlund (Määttä, Kerfoot) Sestavy:

Saros (Annunen) – Blankenburg, Skjei, J. Barron, Oesterle, Del Gaizo, Ufko – Evangelista, O'Reilly (A), F. Forsberg (A) – Matthew Wood, Stamkos (A), Bunting – Marchessault, Svečkov, L'Heureux – Vrána, McCarron, Cole Smith. Sestavy:

Villalta (Vejmelka) – Durzi, Sergačjov (A), Kesselring, Cole, DeSimone, Määttä – Guenther, L. Cooley, Keller (C) – Doan, Hayton, Schmaltz – O'Brien, McBain, Crouse (A) – Bjugstad, Stenlund, Kerfoot. Rozhodčí: Syvret, Hiff – Gawryletz, O'Quinn

Florida Panthers Florida Panthers : New York Rangers New York Rangers 3:5 (1:1, 2:2, 0:2) Góly:

02:21 Reinhart (Bennett, Rodrigues)

24:32 Verhaeghe (Forsling, Barkov)

33:54 Reinhart (Barkov, S. Jones) Góly:

08:43 Rempe (K. Miller, Pärssinen)

35:55 Pärssinen (K. Miller, Cuylle)

37:33 J. Miller (Zibanejad, Kreider)

43:39 Trocheck (J. Miller)

56:31 Brodzinski (Kreider, Rempe) Sestavy:

Bobrovskij (Vaněček) – Forsling (A), Kulikov, Jaycob Megna, S. Jones, Schmidt, Balinskis – Reinhart (A), Barkov (C), Verhaeghe – Rodrigues, Bennett, J. Boqvist – Asplund, Sturm, Puljujärvi – Gadjovich, Nosek, Greer. Sestavy:

Quick (Šesťorkin) – Borgen, K. Miller, Fox (A), Robertson, Soucy, Z. Jones – Othmann, Trocheck, Panarin (A) – Perreault, J. Miller, Zibanejad – Cuylle, Pärssinen, Lafrenière – Kreider, Brodzinski, Rempe. Rozhodčí: Rank, Sutherland – Tobias, Kovachik Počet diváků: 19 453

Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Dallas Stars Dallas Stars 6:4 (2:1, 0:2, 4:1) Góly:

04:27 A. Johansson (Larkin, Berggren)

13:52 DeBrincat (Kane, Kasper)

41:15 Berggren (Raymond, Seider)

44:19 Seider (Raymond, Larkin)

49:49 Raymond

58:04 Tarasenko (Rasmussen, Seider) Góly:

07:15 Bichsel (Benn, Rantanen)

29:00 Dadonov (Hintz)

31:25 Blackwell (Steel, Ceci)

52:56 W. Johnston (Benn, B. Smith) Sestavy:

Talbot (Mrázek) – Seider, Edvinsson, A. Johansson, Chiarot, Holl, Petry – Raymond, Larkin (C), Berggren – Kane (A), Kasper, DeBrincat – Tarasenko, Compher (A), Rasmussen – Watson, Motte, Craig Smith. Sestavy:

Oettinger (DeSmith) – Dumba, Ljubuškin, Petrovic, Bichsel, Ceci, B. Smith – Rantanen, Hintz (A), J. Robertson – Dadonov, Duchene, Granlund – Bourque, W. Johnston (A), Benn (C) – Blackwell, Steel, Bäck. Rozhodčí: Furlatt, McIsaac – Baker, Brisebois Počet diváků: 18 669