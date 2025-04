Palát se trefil za New Jersey, výhru ale nakonec bral Pittsburgh

V pátečních zápasech hokejové NHL se z Čechů prosadil jen útočník Ondřej Palát, jenž v 7. minutě zvyšoval vedení New Jersey na 2:0. Hosté z Pittsburghu ovšem v dalším průběhu sérií čtyř branek...

Hokejové mistrovství světa žen zavítalo do Českých Budějovic. Odstartovalo 9. dubna, skončí 20. dubna 2025. Všechny zápasy přivítá Budvar Aréna s kapacitou pro 5870 diváků. Jaký je systém turnaje,...

Zvládli jsme to bezpečně, cení si Řepík. Teď musíme vyndat áčkový zápas

Takhle nějak si to představoval. Michal Řepík pomohl vrátit semifinálovou sérii hokejové extraligy z Brna do Prahy k sedmému zápasu. Sparťané uspěli na ledě Komety 3:0 a vcelku obtížně hledali, co se...