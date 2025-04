Klapka zazářil proti Coloradu, k výhře pomohl i brankář Vladař

Colorado nastupovalo do domácího duelu proti Calgary s bilancí 12 výher z posledních 15 startů v roli jasného favorita. Odpovídal tomu i vývoj skóre z úvodních dvou třetin, kdy Avalanche poslal do vedení v 17. minutě hvězdný bek Cale Makar a v prostřední části vše pojišťoval Logan O’Connor. Nathan MacKinnon si 80. asistencí sezony a 110. bodem vzal zpátky vedení v produktivitě před dotírajícím Nikitou Kučerovem, naopak patnáctý muž ligového bodování Martin Nečas (20:26, +/-: 0, 2 střely) tentokrát vyšel naprázdno.

Češi v NHL 1. D. Pastrňák (BOS) 74z. - 86b. (35+51) 2. M. Nečas (COL) 75z. - 80b. (26+54) 3. T. Hertl (VEG) 70z. - 59b. (31+28) 4. P. Zacha (BOS) 74z. - 44b. (14+30) 5. F. Hronek (VAN) 53z. - 28b. (4+24)

Ve třetí třetině ale pro domácí přišel šok. Kanadský soupeř, jenž z první příčky pod čarou tabulky Západní konference stále bojuje o šanci na play off, dokázal vyrovnat na 2:2. Podepsala se pod to až čtvrtá formace Calgary ve složení Klapka, Rooney, Lomberg. Prvně jmenovaný český dlouhán Adam Klapka (12:46, 1+1, +2, 4 střely) v 51. minutě dorážel na brankovišti, puk za brankovou čáru ale dostal až jeho kolega Ryan Lomberg. Neuběhla ani další minuta hry a stejné trio se radovalo podruhé poté, co Klapka přesně pálil švihem z kruhu na vhazování. 24letý rodák z Prahy si tak vylepšil sezonní bilanci v NHL na 3+1 z 22 startů.

O vítězi nakonec rozhodoval až penaltový rozstřel, ve kterém si na brankáře Flames Dana Vladaře nepřišel Ross Colton, Charlie Coyle ani Valerij Ničuškin. V dresu hostů se naopak ve druhé sérii prosadil Jegor Šarangovič a tak byl obrat skóre z 2:0 na 2:3 na světě. První hvězdou duelu byl zvolen Klapka a post druhé hvězdy patřil Vladařovi, jenž kromě bezchybných nájezdů zastavil dalších 28 střel Colorada.

Nájezdy byly k vidění také v souboji New Jersey s Minnesotou. O výhře Devils 3:2 rozhodli úspěšní exekutoři Paul Cotter a Jesper Bratt. Rovněž v řádné hrací době měli blíže k úspěchu domácí.

Góly Lukea Hughese a Nico Hischiera však průběžně vymazali Vinnie Hinostroza a Matt Boldy. Jediným českým zástupcem v zápase byl útočník vítězů Ondřej Palát (13:08, +/-: 0, 1 střela).

Už na šest utkání si natáhli vítěznou sérii hokejisté Dallasu. Naposledy zvládli dvojzápas proti Seattlu, který porazili výsledky 5:1 a v pondělí 3:1. Skóre sice otevíral už po 62 vteřinách od zahajovacího buly hostující Kaapo Kakko, Stars ale dokázali rychle vývoj otočit. Ve 3. minutě srovnal Matt Duchene a ve 4. minutě upravil na 2:1 Wyatt Johnston.

Třetí branky se domácí fanoušci dočkali až v samém závěru, kdy do prázdné klece stanovil finální skóre Mikael Granlund. Po Winnipegu (106 bodů) a Washingtonu (104) je Dallas (102) třetím celkem sezony s pokořenou stobodovou hranicí a zároveň i jistotou účasti v play off.

