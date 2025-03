Faksa asistoval u rozdílové trefy, nastoupili čtyři čeští gólmani

Obránce Filip Hronek z Vancouveru (vpravo) bojuje o puk s Willem Cuyllem z New York Rangers. | foto: Reuters

Na první gól v zápase St. Louis proti Chicagu se čekalo až do 36. minuty, kdy favorizované Blues poslal do vedení Robert Thomas. Krátce na to navíc skóre pojišťoval za asistence Radka Faksy (12:55, 0+1, +2, 1 střela) forvard Alexej Toropčenko.

Po následném snížení Ilji Michejeva byla právě druhá gólová akce domácích nakonec tou rozdílovou. V závěrečném dějství výsledek ještě pojistili Nathan Walker a Zack Bolduc.

V souboji Dallasu s Philadelphií stačilo domácímu obránci Thomasi Harleyovi pouhých devět vteřin na vítěznou trefu na 3:2 z prodloužení.

Výsledky

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 6:1 (3:0, 3:1, -:-) Góly:

03:03 Kempe (Helenius)

14:39 Kopitar (Kuzmenko, Doughty)

19:57 Kuzmenko (Kopitar)

25:58 Moore (Danault, Foegele)

26:49 Jeannot (Turcotte, Doughty)

28:41 Byfield (Fiala) Góly:

34:17 Orlov (Chatfield, Stankoven) Sestavy:

Rittich (Kuemper) – M. Anderson, Doughty (A), Gavrikov, Spence, Edmundson, Clarke – Kuzmenko, Kopitar (C), Kempe – Foegele, Danault (A), Moore – Fiala, Byfield, Laferriere – Jeannot, Helenius, Turcotte. Sestavy:

Andersen (Kočetkov) – Slavin (A), Burns, S. Walker, Chatfield, Morrow, Orlov – Blake, Sebastian Aho, Jarvis – Hall, Kotkaniemi, Roslovic – Martinook (A), Jankowski, Stankoven – Robinson, Jääskä, Jost. Rozhodčí: Hebert, Hamilton – Marquis, Toomey

Utah Hockey Club Utah Hockey Club : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 3:2 (2:1, -:-, -:-) Góly:

06:42 Doan (McBain, Crouse)

17:42 L. Cooley (Kesselring, Schmaltz)

25:58 Kerfoot (Stenlund, Marino) Góly:

18:49 Point (Guentzel, Bjorkstrand)

25:22 Cirelli (Hagel, Kučerov) Sestavy:

Vejmelka (Stauber) – Marino, Sergačjov (A), Kesselring, Cole, Durzi, Määttä – Schmaltz, L. Cooley, Keller (C) – Guenther, Hayton, Carcone – Doan, McBain, Crouse (A) – Kerfoot, Stenlund, Maccelli. Sestavy:

Halverson (Vasilevskij) – Moser, Hedman (C), Černák, McDonagh (A), Perbix, D. Raddysh – Kučerov (A), Cirelli, Hagel – Gourde, Point, Guentzel – Goncalves, Paul, Bjorkstrand – Chaffee, Glendening, Girgensons. Rozhodčí: Dwyer, Skilliter – Baker, O'Quinn

New York Islanders New York Islanders : Calgary Flames Calgary Flames 2:2 (2:1, 0:1, -:-) Góly:

10:46 Horvat (DeAngelo, Holmström)

17:41 Gatcomb (Cyplakov, Dobson) Góly:

00:36 Coronato (Huberdeau)

26:03 Coronato (Huberdeau, Andersson) Sestavy:

Högberg (Sorokin) – DeAngelo, A. Romanov, Dobson, Pelech, Pulock, Reilly – Palmieri (A), Horvat (A), Holmström – Duclair, Pageau, Anders Lee (C) – Fasching, Cizikas, Engvall – Gatcomb, MacLean, Cyplakov. Sestavy:

Vladař (Wolf) – Andersson (A), Bahl, Pachal, Hanley, Miromanov, Bean – Pospíšil, Kadri (A), Zary – Coronato, Frost, Huberdeau – Coleman (A), Šarangovič, Dryden Hunt – Klapka, Lomberg, Rooney. Rozhodčí: McIsaac, Kea – MacPherson, Murray

Washington Capitals Washington Capitals : Florida Panthers Florida Panthers 6:3 (3:3, -:-, -:-) Góly:

03:15 McMichael (Wilson)

12:24 Carlson (McMichael, Dubois)

14:56 Beauvillier (Sandin, T. van Riemsdyk)

20:07 Wilson (M. Roy, Fehérváry)

20:59 D. Strome (Ovečkin, Protas)

25:57 Mangiapane (Ovečkin, Fehérváry) Góly:

06:35 Bennett (Samoskevich, Forsling)

13:56 S. Jones (Bennett, Rodrigues)

15:27 Gadjovich (Sturm) Sestavy:

L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson (A), Sandin, T. van Riemsdyk, Chychrun, M. Roy, Fehérváry – Protas, Dubois, Ovečkin (C) – Wilson (A), D. Strome, McMichael – T. Raddysh, Eller, Mangiapane – Beauvillier, Dowd, Duhaime. Sestavy:

Vaněček (Bobrovskij) – S. Jones, Forsling, Schmidt, Mikkola, Björnfot, Balinskis – Reinhart, Barkov, Rodrigues – Samoskevich, Bennett, Verhaeghe – J. Boqvist, Lundell, Luostarinen – Gadjovich, Sturm, Greer. Rozhodčí: Markovic, Sutherland – Shewchyk, Smith

Minnesota Wild Minnesota Wild : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 4:1 (0:0, 3:0, 1:1) Góly:

20:56 Rossi (Trenin, Hinostroza)

25:07 Brazeau (Gaunce, Boldy)

28:11 Zuccarello (Boldy, Bogosian)

59:27 Gaudreau (Zuccarello, Brodin) Góly:

46:48 Peterka (Power, Dahlin) Sestavy:

Gustavsson (M. Fleury) – Faber, J. Middleton, Spurgeon (C), Brodin, Bogosian (A), Merrill – Zuccarello (A), Rossi, Boldy – Nyquist, Gaudreau, M. Johansson – Hinostroza, Hartman, Trenin – Brazeau, Gaunce, Shore. Sestavy:

Luukkonen (Reimer) – Dahlin (C), Samuelsson, Byram, Power, Bryson, Clifton – T. Thompson, McLeod, Peterka – Tuch (A), Greenway, Zucker – Benson, Krebs, Bernard-Docker – Kozak, Lafferty, Malenstyn. Rozhodčí: Dunning, Hanson – Grillo, Gibbons

St. Louis Blues St. Louis Blues : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) Góly:

35:13 R. Thomas (Holloway, Kyrou)

37:20 Toropčenko (Faksa, N. Walker)

41:12 N. Walker (Toropčenko, Faulk)

47:43 Z. Bolduc (Broberg, B. Schenn) Góly:

39:06 Michejev Sestavy:

Hofer (Binnington) – Fowler, Leddy, Broberg, Faulk, R. Suter, Tucker – Neighbours, R. Thomas, Bučněvič – Holloway, B. Schenn, Kyrou – M. Joseph, Sundqvist, Z. Bolduc – Toropčenko, Faksa, N. Walker – Texier. Sestavy:

A. Söderblom (Knight) – A. Vlasic, Kaiser, Del Mastro, Murphy, Martinez, Levšunov – Michejev, Nazar, Bedard – Teräväinen, Dickinson, N. Foligno – Veleno, Donato, Bertuzzi – Slaggert, Reichel, Maroon.

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Seattle Kraken Seattle Kraken 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Dallas Stars Dallas Stars : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 3:2P (2:0, 0:2, 0:0 - 1:0) Góly:

06:27 Harley (Steel, Blackwell)

08:59 Lindell (Granlund, Duchene)

60:09 Harley (J. Robertson) Góly:

33:03 Konecny (Mičkov, Couturier)

38:48 Poehling (Mičkov, Foerster) Sestavy:

Oettinger (DeSmith) – Harley, Ljubuškin, Lindell (A), Ceci, Bichsel, Dumba – J. Robertson, Hintz, Rantanen – Marchment, Duchene (A), Granlund – Benn (C), W. Johnston, Dadonov – Bäck, Steel, Blackwell. Sestavy:

Fedotov (21. Ersson) – York, Sanheim, Seeler, Drysdale, Zamula, Andrae – Foerster, Cates, Brink – Lycksell, Couturier (C), Konecny (A) – Tippett, Poehling, Mičkov – Deslauriers, Abols, Pelletier. Rozhodčí: Syvret, Brenk – Mills, Jackson

Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Nashville Predators Nashville Predators : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Saros (Annunen) – Blankenburg, Skjei, J. Barron, Del Gaizo, Englund, Stastney – Evangelista, O'Reilly, F. Forsberg – Marchessault, Stamkos, Bunting – Vrána, Svečkov, Cole Smith – Sissons, McCarron, L'Heureux. Sestavy:

Woll (Stolarz) – Carlo, Rielly, C. Tanev, McCabe, Ekman-Larsson, Benoit – Marner, Matthews, Knies – W. Nylander, Tavares, McMann – N. Robertson, Domi, Holmberg – Lorentz, Kämpf, Laughton.

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 0:0 (-:-, -:-, -:-)

New York Rangers New York Rangers : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 5:3 (0:1, 1:0, 4:2) Góly:

31:03 Fox (Schneider, Lafrenière)

41:39 Brodzinski (J. Miller, Lafrenière)

52:40 K. Miller (Trocheck, Fox)

55:47 Brodzinski (Lafrenière, Soucy)

59:44 J. Miller (Fox) Góly:

11:51 Joshua (Q. Hughes, Aman)

51:22 D. O'Connor (Aman, Mancini)

55:10 Boeser (DeBrusk) Sestavy:

Šesťorkin (Quick) – Soucy, Fox, K. Miller, Borgen, Z. Jones, Schneider – Panarin, Trocheck, Lafrenière – Cuylle, J. Miller, Zibanejad (A) – Kreider (A), Carrick, Brodzinski – Othmann, Pärssinen, Rempe. Sestavy:

Lankinen (Šilovs) – Q. Hughes (C), T. Myers (A), M. Pettersson, Hronek, Forbort, Mancini – Höglander, Elias Pettersson (A), Boeser – DeBrusk, P. Suter, Sherwood – D. O'Connor, Blueger, Garland – Joshua, Aman, Lekkerimäki. Rozhodčí: McCauley, Luxmore – Cherrey, Hunt Počet diváků: 18006

New Jersey Devils New Jersey Devils : Ottawa Senators Ottawa Senators 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Allen (Markström) – L. Hughes, Pesce, Kovacevic, Dumoulin, Cholowski, Dillon – Noesen, Meier, Hischier – Bratt, Glass, Haula – Sprong, Mercer, Foote – Bastian, Lazar, Cotter. Sestavy:

Ullmark (A. Forsberg) – Hamonic, Sanderson, Zub, Chabot, Matinpalo, Kleven – Zetterlund, Stützle, B. Tkachuk (C) – Batherson, Cozens, Perron – Giroux, Pinto, Greig – Amadio, Gaudette, Highmore.