Pittsburgh přestřílel Columbus, Crosby bodoval a je blízko rekordu

Sedmadvacet vteřin, které chyběly do konce základní hrací doby, dělilo hokejisty Sparty od druhé prohry v Třinci. Leč při hře bez brankáře vyhráli vhazování, Krejčík vystřelil a Řepík puk tečoval....

Hokejové jaro je tady. Základní část pominula, v extralize začíná play off, které určí šampiona ročníku 2024/2025. O titul bojuje dvanáct týmů, osm z nich zahajuje svou cestu v předkole od 7. března....

Sparťanští hokejisté udělali důležitý krok k postupu do semifinále extraligy. V Třinci vyhráli 4:3 po prodloužení díky trefě Kemiläinena a série se za stavu 3:1 přesouvá do Prahy. Až po prodloužení...

Výraznou měrou se podílel na kladenské záchraně, nečekaně ovládl tabulku produktivity aktuální extraligové sezony. Eduards Tralmaks se měl původně přesunout do Karlových Varů, ale nakonec míří na...

Sága kolem třetího čtvrtfinále hokejového play off mezi Mladou Boleslaví a Hradcem Králové (3:4) nebere konce. Do situace se nově vložila také sázková kancelář Fortuna, jež se rozhodla vrátit peníze...

Z rozhodování hokejových sudích a disciplinární komise extraligy je trpký od prvního kola sezony. Bývalý útočník Jakub Koreis věří, že se to nemůže líbit ani samotným majitelům klubů. Čtvrteční zářez...

Jandač prodloužil v Plzni: Se Strakou se pracuje velmi dobře, máme správný směr

Když loni v říjnu dřepl s týmem na poslední příčku extraligové tabulky, byla to nejhorší chvíle, kterou trenér plzeňských hokejistů Josef Jandač v sezoně pocítil. „Že by mě to v tu dobu extra bavilo,...