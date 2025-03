Vladař slavil na ledě Rangers, dalším brankářům se již v NHL nevedlo

V souboji dvou celků usilujících o posun na postupové pozice do play off Calgary uspělo těsně 2:1 na ledě Rangers. Vše podstatné se odehrálo už v zahajovací třetině. New York otevřel skóre ve 2. minutě, kdy Dana Vladaře obral o nulu Artěmij Panarin. V dalším průběhu ale český gólman již domácím nic dalšího nepovolil. Celkově pochytal 12 z pouhých 13 střel nevýrazných Blueshirts.

To na druhé straně Igor Šesťorkin měl mnohem víc práce, když čelil 35 ranám. Zastavit nedokázal dva puky, které za jeho záda dostali ještě v první třetině Nazem Kadri a Matt Coronato. U obou branek kanadského mužstva asistoval obránce MacKenzie Weegar. Výhru slavil také útočník ze čtvrté formace Flames Adam Klapka (6:29, +/-: 0, 1 střela).

Hokejisté Dallasu naplnili roli favorita proti Anaheimu až v prodloužení, které v 63. minutě svou druhou trefou večera rozhodl centr Mikael Granlund. Asistenci si u dané akce připsal bek Thomas Harley, jenž s bilancí 1+2 u výsledku 4:3PP sehrál jednu z klíčových rolí v dresu Stars.

Ducks si z Texasu vezou bod za remízu 3:3 z řádné hrací doby také díky zákrokům českého gólmana Lukáše Dostála, jenž celkově zastavil 27 z 31 pokusů domácích. Kapitán Anaheimu Radko Gudas (21:34, -1, 3 střely) týmu pomohl dvěma bloky a stejným počtem hitů. Dvakrát se za hosty střelecky prosadil mladý Švéd Leo Carlsson, svou druhou trefu zaznamenal proměněným trestným střílením.

Výsledky

Dallas Stars Dallas Stars : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 4:3P (1:0, 1:3, 1:0 - 1:0) Góly:

11:42 W. Johnston (Harley, Hintz)

24:25 Granlund (Duchene, Marchment)

44:37 Harley (Benn, Bourque)

62:32 Granlund (Harley, Hintz) Góly:

22:48 Nesterenko (Minťukov, McTavish)

33:03 Leo Carlsson (R. Strome, Terry)

39:20 Leo Carlsson Sestavy:

Oettinger (DeSmith) – Ljubuškin, Harley, Ceci, Lindell (A), Dumba, Bichsel – Rantanen, Hintz, J. Robertson – Granlund, Duchene (A), Marchment – Bourque, W. Johnston, Benn (C) – Blackwell, Steel, Bäck. Sestavy:

Dostál (Husso) – Gudas (C), LaCombe, Trouba, Zellweger, Helleson, Minťukov – Terry, R. Strome (A), Vatrano – Killorn (A), Leo Carlsson, Zegras – Nesterenko, McTavish, C. Gauthier – Leason, Lundeström, Harkins. Rozhodčí: J. Kea, E. Furlatt – B. O ́Quinn, T. Hughes Počet diváků: 18 532

Nashville Predators Nashville Predators : St. Louis Blues St. Louis Blues 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) Góly:

39:59 Skjei (Stamkos, F. Forsberg) Góly:

06:04 Faulk (Holloway, Neighbours)

18:15 Neighbours (Faulk, R. Thomas)

38:50 Kyrou (Holloway, Fowler)

53:45 Kyrou (Holloway) Sestavy:

Saros (Annunen) – Blankenburg, Skjei, Del Gaizo, Stastney, Englund, J. Barron – Stamkos (A), O'Reilly (A), F. Forsberg (A) – Marchessault, Sissons, Bunting – Evangelista, Svečkov, L'Heureux – Cole Smith, McCarron, Bellows. Sestavy:

Hofer (Binnington) – Faulk (A), Broberg, Leddy, Fowler, Tucker, R. Suter – Bučněvič, R. Thomas (A), Neighbours – Kyrou, B. Schenn (C), Holloway – Z. Bolduc, Sundqvist, M. Joseph – N. Walker, Faksa, Toropčenko. Rozhodčí: South, Luxmore – Suchánek, Fournier Počet diváků: 17 159

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : New York Islanders New York Islanders 2:4 (2:0, 0:0, 0:4) Góly:

04:40 Koppanen (Koljačonok, Letang)

19:46 Crosby (Timmins, Graves) Góly:

40:17 Palmieri

45:34 Dobson (Horvat, Palmieri)

53:08 Engvall (Dobson, Fasching)

58:28 Holmström (Palmieri) Sestavy:

Jarry (Nedeljkovic) – Letang (A), Koljačonok, E. Karlsson, Grzelcyk, Timmins, Graves – Rust, Crosby (C), Rakell – Tomasino, Malkin (A), Heinen – Dewar, Lizotte, Acciari – Koppanen, Hayes, Imama. Sestavy:

Sorokin (Högberg) – DeAngelo, Pelech, Pulock (A), Dobson, Mayfield, Reilly – Palmieri, Horvat (A), Holmström – Duclair, Pageau, Anders Lee (C) – Fasching, Cizikas, Engvall – Gatcomb, MacLean, Cyplakov. Rozhodčí: Sullivan, Lee – Gawryletz, Murray Počet diváků: 17 484

Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 6:2 (3:1, 2:1, 1:0) Góly:

04:55 D. O'Connor (Q. Hughes, Blueger)

18:29 Boeser (Q. Hughes, Lekkerimäki)

19:57 Höglander (Boeser, Elias Pettersson)

33:57 Boeser (M. Pettersson, Höglander)

34:43 P. Suter (Sherwood, DeBrusk)

59:56 P. Suter Góly:

14:50 Ehlers (Naměstnikov)

27:12 Iafallo (B. Tanev, L. Schenn) Sestavy:

Lankinen (Šilovs) – Q. Hughes (C), T. Myers (A), M. Pettersson (A), Hronek, Elias Pettersson, Forbort – Höglander, Elias Pettersson, Boeser – DeBrusk, P. Suter, Sherwood – D. O'Connor, Blueger, L. Karlsson – Joshua, Aman, Lekkerimäki. Sestavy:

Hellebuyck (Comrie) – Morrissey (A), DeMelo, Samberg, L. Schenn, H. Fleury, C. Miller – Connor, Scheifele (A), Vilardi – Ehlers, Naměstnikov, Perfetti – Niederreiter, Lowry (C), Appleton – B. Tanev, M. Barron, Iafallo. Rozhodčí: Halkidis, O'Rourke – Nansen, Gawryletz Počet diváků: 18 968

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Utah Hockey Club Utah Hockey Club 7:1 (3:0, 2:1, 2:0) Góly:

12:28 Nugent-Hopkins

15:14 Hyman (Nugent-Hopkins, McDavid)

19:56 McDavid (Bouchard, Ekholm)

27:41 Hyman (Ekholm, McDavid)

29:53 Podkolzin (Nugent-Hopkins)

40:33 Ekholm (Hyman)

42:36 Arvidsson Góly:

36:26 Durzi (L. Cooley, Carcone) Sestavy:

Pickard (S. Skinner) – Ekholm, Bouchard, Nurse, Walman, Kulak, Stecher – J. Skinner, McDavid (C), Hyman – Perry, Draisaitl (A), C. Brown – Podkolzin, Nugent-Hopkins (A), Arvidsson – Janmark, Henrique, K. Kapanen. Sestavy:

Vejmelka (20. Stauber) – Sergačjov, Marino, Cole, Kesselring, Määttä, Durzi – Keller (C), L. Cooley, Schmaltz – Kerfoot (A), Hayton, Guenther – Crouse (A), McBain, Doan – Carcone, Stenlund, Bjugstad. Rozhodčí: Schlenker, Skilliter – Deschamps, Toomey Počet diváků: 18347

Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Seattle Kraken Seattle Kraken 2:6 (2:1, 0:4, 0:1) Góly:

03:46 Bedard (Levšunov, Bertuzzi)

17:13 Bertuzzi (A. Vlasic, Reichel) Góly:

17:44 Larsson (Beniers)

25:55 Eberle (Stephenson, Oleksiak)

26:21 McCann (Burakovsky)

32:53 Beniers (Larsson, Dunn)

35:13 Wright (Eyssimont, Montour)

46:55 Wright (Larsson, Burakovsky) Sestavy:

Knight (A. Söderblom) – Levšunov, A. Vlasic, Murphy (A), Del Mastro, Martinez (A), Kaiser – Bedard, Nazar, Donato – Michejev, Dickinson, Teräväinen – C. Dach, N. Foligno (C), Slaggert – Bertuzzi, Reichel, Maroon. Sestavy:

Daccord (Grubauer) – Larsson, Dunn, Montour, Oleksiak, Mahura, R. Evans – Kakko, Beniers (A), Schwartz (A) – Eberle (C), Stephenson, Tolvanen – Burakovsky, McCann, Nyman – Eyssimont, Wright, Hayden. Rozhodčí: Lambert, Sandlak – MacPherson, McNamara Počet diváků: 18 505

Washington Capitals Washington Capitals : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 4:1 (1:1, 0:0, 3:0) Góly:

06:36 D. Strome (Carlson, Sandin)

48:16 Dubois (Protas, Chychrun)

54:21 Wilson (Protas, Fehérváry)

55:27 McMichael (Ovečkin, D. Strome) Góly:

12:28 Larkin (Chiarot) Sestavy:

L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson (A), Sandin, T. van Riemsdyk, Chychrun, M. Roy, Fehérváry – Wilson (A), D. Strome, Ovečkin (C) – Protas, Dubois, McMichael – T. Raddysh, Eller, Mangiapane – Beauvillier, Dowd, Duhaime. Sestavy:

Mrázek (Talbot) – Seider, Chiarot, A. Johansson, Edvinsson, Holl, E. Gustafsson – Raymond, Larkin (C), E. Söderblom – Kane (A), Kasper, DeBrincat – Tarasenko, Compher, Berggren – Craig Smith, Rasmussen, Motte. Rozhodčí: Rank, Beach – Mills, Murchison Počet diváků: 18 573

New York Rangers New York Rangers : Calgary Flames Calgary Flames 1:2 (1:2, 0:0, 0:0) Góly:

01:13 Panarin (Vaakanainen) Góly:

10:22 Kadri (Weegar, Zary)

18:03 Coronato (Kadri, Weegar) Sestavy:

Šesťorkin (Quick) – Borgen, K. Miller, Fox, Vaakanainen, Schneider, Z. Jones – Cuylle, Trocheck, Panarin – Zibanejad (A), J. Miller, Lafrenière – Pärssinen, Carrick, Kreider (A) – Brodzinski, Berard, Rempe. Sestavy:

Vladař (Wolf) – Weegar, Hanley, Andersson (A), Bahl, Miromanov, Bean – Pospíšil, Kadri (A), Zary – Frost, Huberdeau, Coleman (A) – Coronato, Šarangovič, Farabee – Klapka, Rooney, Lomberg. Rozhodčí: Rehman, Markovic – Smith Shewchyk Počet diváků: 17 591