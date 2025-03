V NHL skóroval brankář, Pastrňák překonal rekord Jágra s Langem

Útočník Jonathan Marchessault z Nashvillu v šanci před brankářem Iljou Sorokinem z New Yorku Islanders | foto: Reuters

Hokejisté Islanders, kteří jsou stále ve hře o poslední postupové místa do play off tabulky Východní konference, přejeli trápící se Nashville 7:4. Za dvoubodovým ziskem New York nakročil již v první třetině, kterou vyhrál 3:0 a ve zbytku duelu již o vedení nepřišel.

Skvělý zápas hrál americký reprezentační útočník Brock Nelson (2+1). Naopak zklamaný odcházel do kabin hostující Steven Stamkos. Legenda Tampy se letos po přesunu k Predators hledá. Bez bodu je 35letý Kanaďan, jenž je gól od vyrovnání Mikea Bossyho (573 gólů) na 23. pozici historické střelecké tabulky NHL, již ve dvanácti posledních startech a ke všemu se v závěru duelu proti Ostrovanům připletl k obdržené brance do prázdné klece.

Domácí brankář Ilja Sorokin vyrazil střelu Nashvillu při závěrečné hře bez gólmana a Stamkos zachytil odražený puk u levého mantinelu, jeho zpětný pas na beka ale doklouzal přes celé kluziště do opuštěné klece hostí. Islanders tak mohli slavit a za autora finální trefy byl určen Sorokin, jenž se z domácích hráčů jako poslední dotkl puku.

Washington, hrající bez Jakuba Vrány, se v domácí partii proti celku Tampa Bay dlouho nemohl prosadit. Hosté se utrhli v 18. minutě využitou přesilovkou Mitchella Chaffeeho a na startu třetího dějství přidal pojistku Gage Goncalves.

Nulu na kontě Capitals vymazal až v 57. minutě kapitán týmu Alex Ovečkin. Svou 31. trefou sezony a 884. kariéry se tak opět přiblížil střeleckému rekordu soutěže. Na překonání Waynea Gretzkého nově potřebuje jen 11 tref. Víc, než kontaktní trefu, ovšem Washington v zápase nevyprodukoval. Poslední slovo si navíc ještě v čase 59:01 vzal střelou do prázdné klece hostující Brandon Hagel.

Výsledky

Merzļikins (Tarasov) – Fabbro, Werenski, Provorov, Mateychuk, Severson, Christiansen – Marčenko, Fantilli, Voronkov – Jenner, K. Johnson, J. van Riemsdyk – Olivier, Danforth, Aston-Reese – LaBate, Kuraly, Pyyhtiä. Sestavy:

Talbot (Lyon) – Seider, Chiarot, A. Johansson, Edvinsson, Holl, E. Gustafsson – Raymond, Larkin, Kasper – Kane, Compher, DeBrincat – Tarasenko, Veleno, E. Söderblom – Motte, Fischer, Berggren.

Bobrovskij (Knight) – Ekblad (A), Forsling, Kulikov, Mikkola, Schmidt, Balinskis – Reinhart, Barkov (C), Verhaeghe – Rodrigues, Bennett, Samoskevich – J. Boqvist, Lundell, Luostarinen – Gadjovich, Nosek, Greer. Sestavy:

Vladař (Wolf) – Andersson (A), Bahl, Weegar, Hanley, Pachal, Solovjov – Coronato, Kadri (A), Huberdeau – Zary, Frost, Farabee – Coleman, Backlund (C), Šarangovič – Pospíšil, Rooney, Lomberg. Rozhodčí: Sutherland, Furlatt – Smith, Tobias

New York Islanders New York Islanders : Nashville Predators Nashville Predators 7:4 (3:0, 2:2, 2:2) Góly:

02:37 Pageau (Cizikas, A. Boqvist)

12:27 Palmieri (A. Boqvist, Nelson)

19:31 Horvat (Anders Lee)

22:38 Nelson (Holmström)

36:21 Nelson (Romanov, Holmström)

45:21 Cizikas (Fasching, Pageau)

59:48 Sorokin Góly:

21:03 Sissons

24:58 Del Gaizo (Sissons, O'Reilly)

45:51 Cole Smith (Del Gaizo, Sissons)

58:56 Cole Smith (Novak, Blankenburg) Sestavy:

Sorokin (Škarek) – DeAngelo, Romanov, Dobson, Pelech, Pulock, A. Boqvist – Duclair, Horvat (A), Anders Lee (C) – Palmieri, Nelson (A), Holmström – Fasching, Pageau, Cizikas – Gatcomb, MacLean, Engvall. Sestavy:

Saros (Annunen) – Blankenburg, Skjei, L. Schenn, Del Gaizo, J. Barron, Englund – Marchessault, O'Reilly (A), F. Forsberg (A) – Evangelista, Stamkos (A), Novak – Sissons, Svečkov, Lucchini – Cole Smith, McCarron, Bellows. Rozhodčí: P. Lambert, M. Dunning – S. Alphonso, S. Barton Počet diváků: 17 255

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Boston Bruins Boston Bruins 0:2 (-:-, -:-, -:-) Góly:

Góly:

01:32 Pastrňák (Zacha)

06:33 Lohrei (Zacha, Pastrňák) Sestavy:

Nedeljkovic (Blomqvist) – Shea, Letang, Grzelcyk, E. Karlsson, Graves, Desharnais – Rakell, Crosby, Rust – Beauvillier, Malkin, Glass – Heinen, Hayes, Tomasino – Imama, Lizotte, Acciari. Sestavy:

Korpisalo (Swayman) – Zadorov, Carlo, Lohrei, Peeke, Oesterle, Wotherspoon – M. Geekie, Zacha, Pastrňák – Marchand, E. Lindholm, Coyle – Viel, Poitras, Brazeau – Koepke, Beecher, Kastelic. Rozhodčí: Rank, Chmielewski – Johnson, MacPherson

Washington Capitals Washington Capitals : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 1:3 (0:1, 0:0, 1:2) Góly:

56:01 Ovečkin (M. Roy) Góly:

17:11 Chaffee (Point, Kučerov)

46:08 Goncalves (Paul)

59:01 Hagel Sestavy:

L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson (A), Sandin, M. Roy, Fehérváry, T. van Riemsdyk, Chychrun – Protas, D. Strome (A), Ovečkin (C) – Wilson, Dubois, McMichael – Frank, Eller, Mangiapane – T. Raddysh, Dowd, Duhaime. Sestavy:

Vasilevskij (J. Johansson) – Hedman (C), Moser, McDonagh (A), Černák, Lilleberg, D. Raddysh – Guentzel, Point, Kučerov (A) – Hagel, Cirelli, Girgensons – Chaffee, Paul, Goncalves – Eyssimont, Glendening, Perbix. Rozhodčí: Markovic, L'Ecuyer – Suchánek, Shewchyk Počet diváků: 18 573

Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey, Pionk, Samberg, C. Miller, Stanley – Vilardi, Scheifele, Connor – Perfetti, Naměstnikov, Ehlers – Appleton, Lowry, Niederreiter – M. Barron, Kupari, Iafallo. Sestavy:

Ersson (Fedotov) – Sanheim, York, Drysdale, Seeler, Ristolainen, Zamula – Mičkov, Couturier, Tippett – Brink, Cates, Foerster – Konecny, Laughton, Kuzmenko – Deslauriers, Poehling, Pelletier.

Daccord (Kokko) – Dunn, Larsson, Oleksiak, Montour, R. Evans, Mahura – Schwartz, Beniers, Kakko – Tolvanen, Stephenson, Bjorkstrand – McCann, Wright, Burakovsky – B. Tanev, Meyers, Eberle. Sestavy:

Lankinen (Šilovs) – Q. Hughes, Hronek, M. Pettersson, T. Myers, Forbort, Soucy – DeBrusk, Elias Pettersson, Höglander – Joshua, Chytil, Garland – D. O'Connor, P. Suter, Boeser – Aman, Blueger, Sherwood.

