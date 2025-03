Nečas opět bodoval za Colorado, asistencí pomohl proti Minnesotě

Svůj třináctý bod (4+9) ve dvanáctém startu za Colorado Martin Nečas (18:43, 0+1, +/-: 0, 3 střely) zaznamenal v úvodní třetině duelu s Minnesotou, kdy společně s lídrem produktivity soutěže Nathanem MacKinnonem v přesilovce připravili gól pro Valerije Ničuškina.

Češi v NHL 1. D. Pastrňák (BOS) 60z. - 73b. (31+42) 2. M. Nečas (COL) 61z. - 68b. (20+48) 3. T. Hertl (VEG) 59z. - 46b. (23+23) 4. P. Zacha (BOS) 60z. - 35b. (12+23) 5. F. Chytil (VAN) 49z. - 25b. (12+13)

MacKinnon se tak zlepšil na průběžných 91 bodů (23+68), Nečas se součtem 68 zápisů (20+48) figuruje na třinácté příčce bodování NHL.

Poprvé do kabin se šlo za stavu 1:2 poté, co za Wild v úvodu duelu pálili Mats Zuccarello a Vinnie Hinostroza. Druhému jmenovanému asistoval i talentovaný bek Brock Faber, jenž se zlepšil na kariérních 70 bodů. Potřeboval na to 140 startů, což je třetí nejrychlejší zápis v klubové historii. Dříve to stihli jen Ryan Suter (118 zápasů na 70 bodů) a Marek Židlický (120).

Ve druhé dvacetiminutovce ale Colorado vývoj sérií tří branek otočilo. Statistiky si vylepšoval hlavně útočník Ross Colton (2+1).

Dallas si na domácím ledě poradil 6:2 s Los Angeles, v jehož bráně Darcy Kuemper dostal přednost před Davidem Rittichem a z 32 střel Stars šestkrát inkasoval.

Statistiky si vylepšovali hlavně domácí forvardi Roope Hintz (0+4), Jason Robertson (1+2) a Logan Stankoven (2+0).

Pouhých 17 střeleckých pokusů stačilo Torontu k páteční výhře 3:2 z ledu Rangers. Těsné skóre rozsoudil v 47. minutě hostující útočník Matthew Knies za asistencí Austona Matthewse a Mitche Marnera. Výhru tak mohl slavit i jediný český účastník duelu, centr čtvrté formace Maple Leafs David Kämpf (13:47, +/-: 0, 2 střely).

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Minnesota Wild Minnesota Wild 5:2 (1:2, 3:0, 1:0) Góly:

13:58 Ničuškin (MacKinnon, Nečas)

28:57 Drouin (Kylington)

29:49 Drury (Makar, Colton)

34:39 Colton (Kylington, Kiviranta)

59:52 Colton (Toews, Blackwood) Góly:

04:14 Zuccarello (M. Johansson)

17:42 Hinostroza (Faber, Rossi) Sestavy:

Blackwood (Wedgewood) – Toews (A), Makar (A), Girard, Kylington, de Haan, Malinski – Lehkonen, MacKinnon (A), Nečas – Drouin, Mittelstadt, Ničuškin – Kiviranta, Drury, Colton – Wood, Kelly, L. O'Connor. Sestavy:

Gustavsson (M. Fleury) – Brodin, Faber, J. Middleton, Spurgeon (C), Merrill, Chisholm – Boldy, Gaudreau, Hinostroza – M. Johansson, Rossi, Zuccarello (A) – M. Foligno (A), Chusnutdinov, Öhgren – Lauko, Gaunce, Trenin. Rozhodčí: McIsaac, Sullivan – Murchison, Mahon Počet diváků: 18091

New York Rangers New York Rangers : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) Góly:

13:08 Zibanejad (Borgen, J. Miller)

43:47 Cuylle (Zibanejad) Góly:

01:47 Ekman-Larsson (Domi, Rielly)

20:52 W. Nylander

46:21 Knies (Matthews, Marner) Sestavy:

Šesťorkin (Quick) – Borgen, K. Miller, Vaakanainen, R. Lindgren, Schneider, Z. Jones – Lafrenière, Trocheck, Panarin (A) – Zibanejad (A), J. Miller, Cuylle – R. Smith, Carrick, Vesey – Rempe, Brodzinski, Othmann. Sestavy:

Stolarz (Woll) – Ekman-Larsson, Rielly, P. Myers, McCabe, Timmins, Benoit – Marner (A), Matthews (C), Knies – W. Nylander, Tavares (A), Holmberg – N. Robertson, Domi, McMann – Reaves, Kämpf, Lorentz. Rozhodčí: Rehman, Sandlak – Fournier, Berg Počet diváků: 18 006