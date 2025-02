Pastrňák vyrovnal rekord Jágra s Langem, Vejmelka a Dostál slaví výhry

David Pastrňák (88) z Boston Bruins s pukem za bránou New York Islanders | foto: Bob DeChiara, Reuters

Islanders šli na ledě Bostonu do vedení trefou beka Alexandera Romanova ze 17. minuty. Ve druhé třetině navíc náskok hostů zdvojnásobil Kyle Palmieri. Nulu na kontě brankáře New Yorku Ilji Sorokina vymazal až v 51. minutě ve velké formě hrající David Pastrňák (23:55, 1+0, +1, 9 střel).

Češi v NHL 1. D. Pastrňák (BOS) 60z. - 73b. (31+42) 2. M. Nečas (COL) 60z. - 67b. (20+47) 3. T. Hertl (VEG) 59z. - 46b. (23+23) 4. P. Zacha (BOS) 60z. - 35b. (12+23) 5. F. Chytil (VAN) 49z. - 25b. (12+13)

Tahoun ofenzivy Bruins gólmana soupeře nachytal nečekaným zakončením z ostrého úhlu od pravého mantinelu, asistenci bral i Pavel Zacha (19:17, 0+1, +/-: 0, 2 střely).

Pastrňák se tak dočkal svého jubilejního 800. bodu kariéry (734 zápasů, 379+421, rychleji se z Čechů na hranici osmi stovek bodů dostal jen Jágr s 626 duely) a zároveň prodloužil svou bodovou sérii na šestnáct zápasů. Vyrovnal tak historický český rekord v držení Roberta Langa (bodoval 16 zápasů za sebou v sezoně 2003/04) a Jaromíra Jágra (16 zápasů v sezoně 2000/01).

Zápisy české „88“ do historie však zůstaly ve stínu další prohry. Boston, jenž figuruje pod čarou postupu do play off v tabulce Východní konference, totiž na vyrovnání nedosáhl a podlehl Islanders 1:2, což natáhlo sérii Bruins bez výhry už na pět startů.

Hokejisté Vegas naplnili roli velkého favorita proti Chicagu po divokém skóre 7:5. Golden Knights za ziskem dvou bodů nakročili už v zahajovacím dějství, kdy pětkrát překonali hostujícího gólmana Petra Mrázka. Mezi úspěšné střelce patřil i Tomáš Hertl (17:26, 1+1, +/-: 0, 2 střely), jenž svého krajana pokořil z přesilové hry v 17. minutě.

Mrázek zastavil 10 z úvodních 15 střel domácích a od druhé třetiny jej v bráně nahradil Arvid Söderblom, jenž ve zbytku duelu pokryl 16 z 18 pokusů. Statistiky si v dresu Golden Knights vylepšovali hlavně útočníci Ivan Barbašev (2+2) a Brett Howden (0+3), za Chicago u tří branek asistoval bek Connor Murphy.

Výsledky

Florida Panthers Florida Panthers : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) Góly:

12:28 Balinskis (Lundell)

35:30 Lundell (Ekblad)

51:08 Schmidt (Greer, Lundell)

53:53 Verhaeghe Góly:

14:41 Kulak (Podkolzin, Klingberg)

37:30 Draisaitl (Klingberg)

56:35 Hyman (McDavid, Ekholm) Sestavy:

Bobrovskij (Knight) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, Kulikov, Balinskis, Schmidt – Verhaeghe, Barkov (C), Reinhart – Samoskevich, Bennett, Rodrigues – Luostarinen, Lundell, J. Boqvist – Greer, Nosek, Gadjovich. Sestavy:

S. Skinner (Pickard) – Ekholm, Bouchard, Stecher, Emberson, Kulak, Klingberg – Nugent-Hopkins, McDavid (C), Hyman – J. Skinner, Draisaitl (A), Arvidsson – Janmark, Henrique, C. Brown – Podkolzin, K. Kapanen, Perry.

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : San Jose Sharks San Jose Sharks 4:3P (2:2, 0:1, 1:0 - 1:0) Góly:

06:49 N. Suzuki (Caufield, Slafkovský)

19:06 N. Suzuki (Hutson, Struble)

42:22 Newhook (Laine, Beck)

63:21 Caufield (N. Suzuki, Montembeault) Góly:

03:58 Zetterlund (W. Smith, Wennberg)

12:38 Sturm (Kostin, Graf)

37:22 W. Smith (Muchamadullin, Wennberg) Sestavy:

Montembeault (Dobeš) – A. Carrier, Matheson (A), Struble, Hutson, Savard, Xhekaj – Slafkovský, N. Suzuki (C), Caufield – Laine, Beck, Newhook – Gallagher (A), Dvorak, Josh Anderson – Armia, J. Evans, Heineman. Sestavy:

Georgijev (Vaněček) – Thrun, Walman, Liljegren, Ferraro (A), Muchamadullin, M. Vlasic – Toffoli (A), Celebrini, Eklund – W. Smith, Wennberg, Zetterlund – Kunin (A), Sturm, Graf – Goodrow, Dellandrea, Kostin. Rozhodčí: MacDougall, Pochmara – Deschamps, Knorr Počet diváků: 21 105

Boston Bruins Boston Bruins : New York Islanders New York Islanders 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) Góly:

50:04 Pastrňák (Wotherspoon, Zacha) Góly:

16:11 Romanov (Pageau, Pulock)

24:21 Palmieri (Nelson, Pelech) Sestavy:

Swayman (Korpisalo) – Carlo, Zadorov, Peeke, Lohrei, Wotherspoon, Callahan – Pastrňák (A), Zacha, M. Geekie – Coyle (A), E. Lindholm, Marchand (C) – Brazeau, Poitras, Tufte – Kastelic, Beecher, Koepke. Sestavy:

Sorokin (Škarek) – DeAngelo, Romanov, Dobson, Pelech, Pulock, A. Boqvist – Duclair, Horvat (A), Anders Lee (C) – Palmieri, Nelson (A), Holmström – Cyplakov, Pageau, Cizikas – Gatcomb, MacLean, Fasching. Rozhodčí: Rehman, Schrader – Fournier, Jackson Počet diváků: 17 850

Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 5:2 (0:2, 3:0, 2:0) Góly:

25:27 Vatrano (R. Strome, Terry)

29:09 C. Gauthier (Lundeström)

38:41 R. Strome (McTavish, Terry)

55:46 LaCombe (McTavish)

57:54 Terry (R. Strome, Lundeström) Góly:

03:17 T. Myers (D. O'Connor, Garland)

16:52 P. Suter (T. Myers, Boeser) Sestavy:

Dostál (Dansk) – LaCombe, Gudas, Minťukov, Trouba, Dumoulin, Helleson – Vatrano, R. Strome, Terry – McTavish, Leo Carlsson, Killorn – C. Gauthier, Lundeström, Colangelo – R. Johnston, Harkins, Leason. Sestavy:

Šilovs (Lankinen) – Q. Hughes, Hronek, M. Pettersson, T. Myers, Elias Pettersson, Forbort – DeBrusk, Elias Pettersson, Höglander – Joshua, Chytil, Garland – D. O'Connor, P. Suter, Boeser – Blueger, Sherwood, Soucy. Rozhodčí: McCauley, Brenk – Gawryletz, Kelly Počet diváků: 17174

Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 7:5 (5:1, 1:2, 1:2) Góly:

01:06 Kolesar (Howden)

08:57 Hague (Howden, Barbašev)

12:17 Barbašev (Pietrangelo, Olofsson)

16:54 Hertl (Eichel, Hanifin)

18:57 Dorofejev (Hertl)

33:38 Kolesar (Barbašev, N. Roy)

55:45 Barbašev (Howden, Hanifin) Góly:

06:58 N. Foligno (A. Vlasic, Teräväinen)

21:01 C. Dach (Nazar, Bertuzzi)

25:30 Del Mastro (Donato, Murphy)

46:56 Michejev (Nazar, Murphy)

49:44 Kurashev (Craig Smith, Murphy) Sestavy:

Samsonov (Hill) – Hague, Pietrangelo (A), Hanifin, Whitecloud, McNabb (A), Korczak – Saad, Eichel, Stone (C) – Olofsson, Hertl, Dorofejev – Barbašev, Howden, Kolesar – Pearson, N. Roy, Lavoie. Sestavy:

Mrázek (21. A. Söderblom) – Martinez, S. Jones (A), A. Vlasic, Murphy (A), Del Mastro, Brodie – Bertuzzi, Bedard, Donato – Teräväinen, N. Foligno (C), Michejev – Slaggert, Nazar, C. Dach – Maroon, Kurashev, Craig Smith. Rozhodčí: Rank, Schlenker – Mills, Toomey Počet diváků: 18290

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 5:4P (0:1, 3:3, 1:0 - 1:0) Góly:

29:05 Tomasino (Malkin, Heinen)

29:35 E. Karlsson (Crosby)

38:17 E. Karlsson (Grzelcyk, Malkin)

42:30 Malkin (Beauvillier, Graves)

61:03 Malkin (Letang, E. Karlsson) Góly:

02:00 Cates (Brink, Zamula)

21:44 Tippett (Seeler, Mičkov)

27:24 Mičkov (Tippett, Ristolainen)

31:05 Mičkov (Kuzmenko, Konecny) Sestavy:

Nedeljkovic (28. Blomqvist) – Shea, Letang (A), Grzelcyk, E. Karlsson, Graves, Desharnais – Rakell, Crosby (C), Rust – Beauvillier, Malkin (A), Glass – Heinen, Hayes, Tomasino – Imama, Lizotte, Acciari. Sestavy:

Ersson (Fedotov) – York, Sanheim, Seeler, Drysdale, Zamula, Ristolainen – Foerster, Cates, Brink – Tippett, Couturier (C), Mičkov – Kuzmenko, Laughton (A), Konecny (A) – Pelletier, Poehling, Hathaway. Rozhodčí: L'Ecuyer, Kea – Flemington, MacPherson Počet diváků: 16630

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Calgary Flames Calgary Flames 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) Góly:

19:16 Kučerov (Guentzel, Hedman)

43:51 Černák (Hagel, Cirelli)

57:10 Hagel (Hedman) Góly:

Sestavy:

Vasilevskij (J. Johansson) – Moser, Hedman (C), Černák, McDonagh (A), D. Raddysh, Lilleberg, Kučerov (A) – Point, Guentzel, Girgensons – Cirelli, Hagel, Goncalves – Paul, Chaffee, Perbix – Glendening, Eyssimont. Sestavy:

Wolf (Vladař) – Andersson (A), Bahl, Weegar, Hanley, Pachal, Solovjov – Coronato, Kadri (A), Huberdeau – Coleman, Backlund (C), Zary – Šarangovič, Frost, Farabee – Pospíšil, Rooney, Lomberg. Rozhodčí: K. Sutherland, P. Lambert – J. Tobias, J. Murray

Utah Hockey Club Utah Hockey Club : Minnesota Wild Minnesota Wild 6:1 (2:0, 1:1, 3:0) Góly:

03:59 Hayton (Keller, Sergačjov)

19:30 Guenther (Keller, Hayton)

37:50 Durzi (Doan, Määttä)

43:47 Schmaltz (L. Cooley, Keller)

49:29 Keller (Schmaltz, Sergačjov)

55:01 L. Cooley (Keller, Schmaltz) Góly:

36:02 Gaudreau (Hinostroza, Boldy) Sestavy:

Vejmelka (Ingram) – Sergačjov (A), Marino, Cole, Kesselring, Määttä, Durzi – Keller (C), L. Cooley, Schmaltz – Kerfoot, Hayton, Guenther – Crouse (A), McBain, Doan – O'Brien, Stenlund, Bjugstad. Sestavy:

M. Fleury (Gustavsson) – J. Middleton, Faber, Brodin, Spurgeon (C), Chisholm, Bogosian – Boldy, Rossi, Zuccarello (A) – M. Johansson, Gaudreau, Hinostroza – M. Foligno (A), Chusnutdinov, Öhgren – Lauko, Shore, Trenin. Rozhodčí: Hebert, Luxmore – McNamara, Murchison Počet diváků: 11 131

Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 2:5 (0:0, 2:4, 0:1) Góly:

20:27 DeBrincat (Compher)

36:39 Compher (Berggren, E. Gustafsson) Góly:

24:16 J. van Riemsdyk (Christiansen, Jenner)

29:42 Kuraly (Olivier, LaBate)

32:08 K. Johnson (Fabbro, Jenner)

35:01 J. van Riemsdyk (Jenner, K. Johnson)

59:03 Marčenko (Fantilli) Sestavy:

Talbot (Lyon) – Seider, Chiarot, A. Johansson, Edvinsson, Holl, E. Gustafsson – Raymond (A), Larkin (C), Kasper – Kane, Compher, DeBrincat – Tarasenko, Veleno, E. Söderblom – Fischer, Motte, Berggren. Sestavy:

Tarasov (Merzļikins) – Fabbro, Werenski (A), Provorov, Mateychuk, Severson, Christiansen – Marčenko, Fantilli, Voronkov – K. Johnson, C. Sillinger, Jenner (C) – Olivier, Danforth, Aston-Reese – LaBate, Kuraly (A), J. van Riemsdyk. Rozhodčí: Dunning, Skilliter – Johnson, Suchánek Počet diváků: 19 515

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 5:2 (3:1, 1:0, 1:1) Góly:

06:09 Staal (Martinook)

07:57 Sebastian Aho (Rantanen)

09:41 Rantanen (Svečnikov, Gostisbehere)

35:52 Hall (Roslovic, Kotkaniemi)

57:48 Jarvis Góly:

19:04 Tuch

41:15 Peterka (McLeod, Quinn) Sestavy:

Kočetkov (Andersen) – Burns, Slavin (A), Chatfield, Orlov, S. Walker, Gostisbehere – Rantanen, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Jarvis, Staal (C), Martinook – Blake, Jost, Hall – Roslovic, Kotkaniemi, Robinson. Sestavy:

Luukkonen (8. Reimer) – Dahlin (C), Byram, Samuelsson, Power, Jokiharju, Gilbert – T. Thompson, Kulich, Peterka – Tuch (A), McLeod, Lafferty – Quinn, Cozens (A), Greenway – Malenstyn, Krebs, Benson. Rozhodčí: M. Markovic, T. Chmielewski – S. Alphonso, S. Barton Počet diváků: 18 844

Nashville Predators Nashville Predators : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) Góly:

04:26 F. Forsberg (Nyquist, O'Reilly)

15:29 Novak (J. Barron, Evangelista) Góly:

11:05 Pionk (Kupari, Iafallo) Sestavy:

Saros (Annunen) – J. Barron, Skjei, Blankenburg, Del Gaizo, L. Schenn, Englund – Marchessault, O'Reilly (A), F. Forsberg (A) – Nyquist, Svečkov, Stamkos (A) – Evangelista, Novak, Bellows – Sissons, McCarron, Cole Smith. Sestavy:

Comrie (Hellebuyck) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, H. Fleury, Stanley – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Perfetti, Naměstnikov, Ehlers – Appleton, Lowry (C), Niederreiter – Kupari, D. Gustafsson, Iafallo. Rozhodčí: Francois St-Laurent, Ghislain Hebert. Čároví: Brad Kovachik, Ben O'Quinn Počet diváků: 17159