Vejmelkovi nevyšel duel s Carolinou, Pastrňák nastupuje proti Hertlovi

Carolina ve svém posledním zápase před pauzou v NHL pro Turnaj čtyř zemí na domácím ledě smetla 7:3 Utah. Vysoký počet branek dokázali Hurricanes nasázet, přestože jim kvůli zranění chyběl Mikko Rantanen. Účast hvězdného forvarda, jenž klub nedávno posílil výměnou z Colorada za Martina Nečase, na výše zmiňovaném turnaji v dresu Finska je tak v ohrožení.

O ofenzivu domácích se starali hlavně forvardi Seth Jarvis a Sebastian Aho (oba 2+1). Gólman Utahu Karel Vejmelka nevydařené utkání zakončil s bilancí šesti inkasovaných gólů z 37 střel. Vyčítat si bude hlavně třetí inkasovanou branku, kdy váhal s vyjetím z brány. Puk mířící do pásma pak z mezikruží nešťastně odpálil jen do napadajícího Aha, který si s následným zakončením do odkryté klece věděl rady.

Výsledky

Boston Bruins Boston Bruins : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 2:1 (-:-, -:-, -:-) Góly:

03:17 Marchand (Zadorov)

13:49 Zadorov Góly:

15:09 Stone (Theodore) Sestavy:

Swayman (Korpisalo) – Lohrei, McAvoy (A), Callahan, Carlo, Zadorov, Peeke – M. Geekie, Zacha, Pastrňák (A) – Marchand (C), E. Lindholm, Coyle – Frederic, Poitras, Wahlstrom – Koepke, Beecher, Kastelic. Sestavy:

Samsonov (Hill) – McNabb, Theodore, Hague, Pietrangelo (A), Hanifin, Whitecloud – Barbašev, Eichel (A), Olofsson – Dorofejev, Hertl, Lavoie – Saad, Howden, Stone (C) – Röndbjerg, N. Roy, Kolesar. Rozhodčí: StLaurent, Beach – Shewchyk, Hughes Počet diváků: 17 850

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Utah Hockey Club Utah Hockey Club 7:3 (1:1, 4:1, 2:1) Góly:

10:09 Chatfield (Staal, Svečnikov)

26:25 Jarvis (Burns, Svečnikov)

28:35 Sebastian Aho

34:14 Sebastian Aho (Jarvis, Chatfield)

39:15 Jarvis (Blake)

57:16 Martinook (Sebastian Aho, Jarvis)

58:34 Roslovic (Blake, Jääskä) Góly:

17:35 Doan (Maccelli, Carcone)

30:19 Keller

56:12 Keller (Sergačjov, Guenther) Sestavy:

Kočetkov (Andersen) – Slavin (A), Burns, Orlov, Chatfield, Gostisbehere, S. Walker, Morrow – Jarvis, Sebastian Aho (A), Blake – Hall, Kotkaniemi, Robinson – Martinook, Staal (C), Svečnikov – Roslovic, Jääskä. Sestavy:

Vejmelka (Ingram) – Sergačjov (A), Marino, Cole, Kesselring, Määttä, DeSimone – Keller (C), Kerfoot, Schmaltz – Carcone, Hayton, Guenther – Crouse (A), McBain, Doan – Maccelli, Stenlund, Bjugstad. Rozhodčí: McIsaac, L'Ecuyer – Fournier, MacPherson Počet diváků: 19005

Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 3:6 (2:4, 1:0, 0:2) Góly:

09:47 Tarasenko (Seider, DeBrincat)

16:54 Kane (DeBrincat, Raymond)

34:29 DeBrincat Góly:

01:28 Hagel (Kučerov, Černák)

02:56 Černák (Kučerov, McDonagh)

11:49 Point (Goncalves, Hagel)

15:13 Paul (Hagel, Černák)

44:10 Duke (Chaffee, Perbix)

57:57 Hagel (Kučerov, McDonagh) Sestavy:

Lyon (3. Talbot) – Seider, Chiarot, A. Johansson, Edvinsson, Holl, E. Gustafsson – Raymond, Larkin (C), Kasper – Tarasenko, Copp (A), DeBrincat – Kane, Rasmussen, E. Söderblom – Berggren, Compher, Veleno. Sestavy:

Vasilevskij (Halverson) – D. Raddysh, Hedman (C), Černák, McDonagh (A), Perbix, Lilleberg – Kučerov (A), Cirelli, Guentzel – Goncalves, Point, Hagel – Eyssimont, Paul, Girgensons – Duke, Glendening, Chaffee. Rozhodčí: Dwyer, Pochmara – Tobias, Baker

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : New Jersey Devils New Jersey Devils 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) Góly:

Góly:

13:43 Bratt (Tatar, Hamilton)

32:45 Cotter (Bratt, J. Hughes)

41:53 J. Hughes (Pesce)

50:09 L. Hughes (Meier, Mercer) Sestavy:

Montembeault (Dobeš) – Xhekaj, Savard, Hutson, A. Carrier, Matheson (A), Mailloux – Beck, Dvorak, Gallagher (A) – Laine, J. Evans, Armia – Newhook, K. Dach, Josh Anderson – Caufield, N. Suzuki (C), Slafkovský. Sestavy:

Allen (Daws) – L. Hughes, Nemec, Pesce, Kovacevic, Dillon, Hamilton – Tatar, Lazar, Bastian – Cotter, Dowling, Noesen – Meier, Haula, Mercer – Palát (A), J. Hughes (A), Bratt (A). Rozhodčí: Pierre Lambert, Peter MacDougall – Steve Barton, Jonny Murray

Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 0:0 (-:-, -:-, -:-)

St. Louis Blues St. Louis Blues : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Binnington (Hofer) – Parayko, Fowler, Faulk, Broberg, Leddy, R. Suter – Bučněvič, R. Thomas, Neighbours – Kyrou, B. Schenn, Holloway – Z. Bolduc, Sundqvist, M. Joseph – N. Walker, Faksa, Toropčenko. Sestavy:

A. Söderblom (Mrázek) – S. Jones, Martinez, Murphy, A. Vlasic, Brodie, Del Mastro – Donato, Bedard, Slaggert – Michejev, Nazar, Teräväinen – Bertuzzi, N. Foligno, Kurashev – Craig Smith, Reichel, Maroon.

Calgary Flames Calgary Flames : Seattle Kraken Seattle Kraken 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Wolf (Vladař) – Andersson, Solovjov, Miromanov, Weegar, Pachal, Bean – Coronato, Kadri, Huberdeau – Farabee, Frost, Šarangovič – Hunt, Backlund, Coleman – Pospíšil, Rooney, Lomberg. Sestavy:

Daccord (Stezka) – Larsson, Dunn, Montour, Oleksiak, C. Fleury, Mahura – Kakko, Beniers, Schwartz – Bjorkstrand, Stephenson, Tolvanen – Burakovsky, Wright, McCann – B. Tanev, Stephens, Kartye.

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Demko (Lankinen) – M. Pettersson, T. Myers, Forbort, Hronek, Elias Pettersson, Soucy – DeBrusk, Elias Pettersson, Garland – D. O'Connor, Chytil, Boeser – Joshua, P. Suter, Sherwood – Höglander, Blueger, Aman. Sestavy:

Woll (Stolarz) – McCabe, C. Tanev, Rielly, Ekman-Larsson, Benoit, P. Myers – Knies, Matthews, Domi – A. Nylander, Tavares, Marner – McMann, Holmberg, N. Robertson – Pacioretty, Kämpf, Lorentz.

Minnesota Wild Minnesota Wild : New York Islanders New York Islanders 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Gustavsson (M. Fleury) – Faber, J. Middleton, Spurgeon, Brodin, Bogosian, Chisholm – Zuccarello, Rossi, Boldy – M. Johansson, Eriksson Ek, Öhgren – Hinostroza, Gaudreau, M. Foligno – Trenin, Chusnutdinov, Shore. Sestavy:

Sorokin (Škarek) – DeAngelo, Romanov, Perunovich, Pelech, A. Boqvist, Cholowski – Duclair, Horvat, Anders Lee – Palmieri, Nelson, Cyplakov – Holmström, Pageau, Cizikas – Gatcomb, MacLean, Engvall.

San Jose Sharks San Jose Sharks : Dallas Stars Dallas Stars 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : New York Rangers New York Rangers 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Florida Panthers Florida Panthers : Ottawa Senators Ottawa Senators 0:0 (-:-, -:-, -:-)