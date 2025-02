Pastrňák bodoval podvanácté v řadě, Dobeš neuspěl na ledě Los Angeles

Od neobyčejného trejdu uteklo už pět dní, teprve nyní má ale Mikko Rantanen první chvíle na to, aby ho lépe vstřebal. Dorazil totiž na místo, kde bude po nějakou dobu pobývat nejvíc. Do Raleigh. Zde...

Pastrňák září, ostatní strádají. Boston na rozcestí, řeší se i výměna kapitána

V NHL momentálně nenajdete hokejistu s lepší formou. S nadsázkou lze říct, že Davidu Pastrňákovi se vydaří všechno, na co sáhne. Ale k čemu to je, když zbytek týmu tápe? Boston stále více zapadá do...