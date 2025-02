Buffalo těsně udolalo New Jersey, do akce jde Nečas s Coloradem

Aktualizujeme 21:40 , aktualizováno 21:48

Nedělní program hokejové NHL otevřela výhra Buffala 4:3 nad New Jersey. Domácí Jiří Kulich ani hostující Ondřej Palát tentokrát nebodovali. Do akce jde také Martin Nečas, jehož Colorado hostí Philadelphii. V jednom z nočních zápasů by měl gólman Jakub Škarek debutovat ve slavné soutěži v dresu New York Islanders.