Palát nasměroval New Jersey k výhře, Lauko asistoval za Minnesotu

Ondřej Palát a Jack Hughes z New Jersey Devils slaví gól proti Philadelphia Flyers. | foto: Adam Hunger, AP

V pondělí na domácím ledě Philadelphia uspěla nad New Jersey 4:2, středeční odveta však patřila pro změnu hokejistům Devils. Ti své fanoušky potěšili triumfem 5:0.

Češi v NHL 1. D. Pastrňák (BOS) 52z. - 60b. (24+36) 2. M. Nečas (CAR) 52z. - 59b. (16+43) 3. T. Hertl (VEG) 51z. - 40b. (19+21) 4. P. Zacha (BOS) 52z. - 29b. (11+18) 5. F. Chytil (NYR) 41z. - 20b. (11+9) 6. O. Palát (NJD) 51z. - 20b. (11+9)

Gólman Jake Allen, jenž při zranění jedničky Jacoba Markströma převzal odpovědnost za brankoviště, pochytal všech 24 ran soupeře. V ofenzivě se činili hlavně bratři Hughesové. Obránce Luke Hughes a centr Jack Hughes si shodně zapsali po gólu a asistenci.

Jako první se však v zápase prosadil český reprezentant Ondřej Palát (13:03, 1+0, +1, 1 střela). Rodák z Frýdku-Místku v 21. minutě i za přispění teče bránícího hráče střelou z mezikruží využil přesilovou hru. S průběžnou bilancí 11+9 Palát vyrovnal v bodování Čechů centra Rangers Filipa Chytila. Domácí tým pak ve vydařené druhé dvacetiminutovce přidal ještě další tři trefy.

V souboji týmů pohybujících se dlouhodobě na postupových pozicích do play off Toronto na domácím ledě podlehlo 1:3 Minnesotě. Švédská jednička Wild Filip Gustavsson pochytal 32 z 33 ran Maple Leafs, kteří tak padli už potřetí v řadě.

Hosté nakročili za ziskem dvou bodů už v první třetině. V 8. minutě Jakub Lauko (9:16, 0+1, +1, 2 střely) vybojoval puk za bránou a přihrál na Marata Chusnutdinova, který otevíral skóre. Pojistku Minnesota přidala využitou přesilovkou z 16. minuty, kdy pálil kapitán Jared Spurgeon.

Na další gól se čekalo až do 49. minuty, kdy Toronto vrátil do hry William Nylander. Vyrovnání se ale nekonalo a v 60. minutě do prázdné klece zpečetil výhru Wild Marcus Foligno. Domácí centr David Kämpf (7:43, +/-: 0) se v utkání neprosadil.

Obránce Filip Hronek (22:34, +1, 1 střela) slavil s Vancouverem výhru 3:1 na ledě Nashvillu. O góly kanadského celku se postarali Nils Hoglander, Linus Karlsson a Pius Suter. Ofenzivní zadák Canucks Quinn Hughes bral dvě přihrávky.

Obhájci Stanley Cupu z Floridy, s českým centrem Tomášem Noskem (10:22, +/-: 0) v sestavě, si poradili 3:0 s Los Angeles. Gólman Sergej Bobrovskij na čisté konto potřeboval 29 zákroků.

V 5. minutě Panthers poslal do vedení Sam Bennett a hubené skóre vydrželo až do třetího dějství, kdy náskok navýšili Aleksander Barkov a Matthew Tkachuk. V dresu Kings se poprvé v sezoně představil bek Drew Doughty, jehož v přípravném kempu vyřadil ze hry zlomený kotník.

Výsledek

Utah Hockey Club Utah Hockey Club : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 2:3P (1:0, 1:1, 0:1 - 0:1) Góly:

14:51 Sergačjov (Schmaltz, L. Cooley)

28:36 Carcone (Marino, Bjugstad) Góly:

26:40 M. Pettersson (Crosby, Grzelcyk)

46:17 E. Karlsson

63:53 Crosby (Glass, Rakell) Sestavy:

Ingram (Vejmelka) – Sergačjov (A), Marino, Cole, Kesselring, Määttä, DeSimone – Keller (C), L. Cooley, Schmaltz – Kerfoot, Hayton, Doan – Carcone, McBain, Crouse (A) – O'Brien, Stenlund, Bjugstad. Sestavy:

Nedeljkovic (Blomqvist) – Grzelcyk, Letang (A), M. Pettersson, E. Karlsson, Graves, P. Joseph – Rakell, Crosby (C), Rust (A) – Bunting, Hayes, Beauvillier – D. O'Connor, Glass, Puljujärvi – Imama, Lizotte, Acciari. Rozhodčí: Charron, Hebert – Marquis, Apperson Počet diváků: 11131

Florida Panthers Florida Panthers : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) Góly:

04:55 Bennett (M. Tkachuk, Kulikov)

44:43 Barkov (M. Tkachuk, Reinhart)

58:48 M. Tkachuk (Luostarinen, Ekblad) Góly:

Sestavy:

Bobrovskij (Knight) – Ekblad (A), Forsling, Kulikov, Mikkola, Schmidt, Balinskis – Reinhart, Barkov (C), Verhaeghe – Samoskevich, Bennett, M. Tkachuk (A) – Rodrigues, Lundell, Luostarinen – Greer, Nosek, J. Boqvist. Sestavy:

Kuemper (Rittich) – Gavrikov, M. Anderson (A), Doughty (A), Moverare, Spence, Edmundson – Kempe, Kopitar (C), Turcotte – Moore, Byfield, Foegele – Laferriere, Danault, Fiala – Lewis, Jeannot, A. Thomas. Rozhodčí: Luxmore, Syvret – Suchanek, Shewchyk Počet diváků: 19 515

Nashville Predators Nashville Predators : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) Góly:

08:41 Novak (L'Heureux, J. Barron) Góly:

07:11 Höglander (Q. Hughes, Elias Pettersson)

21:28 L. Karlsson (T. Myers, Q. Hughes)

59:43 P. Suter Sestavy:

Saros (Annunen) – Josi (C), J. Barron, Skjei, Blankenburg, Wilsby, L. Schenn – F. Forsberg (A), Stamkos, Marchessault – Nyquist, O'Reilly (A), Hinostroza – Novak, Svečkov, L'Heureux – Cole Smith, McCarron, Sissons. Sestavy:

Demko (Lankinen) – Q. Hughes (C), T. Myers, Forbort, Hronek, Soucy, Juulsen – Heinen, J. Miller (A), Boeser – Höglander, Elias Pettersson (A), L. Karlsson – DeBrusk, P. Suter, Garland – Joshua, Blueger, Di Giuseppe. Rozhodčí: Dunning, Hebert – Deschamps, Pancich Počet diváků: 17 159

Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Minnesota Wild Minnesota Wild 1:3 (0:2, 0:0, 1:1) Góly:

48:16 W. Nylander (Holmberg, Domi) Góly:

07:07 Chusnutdinov (Lauko, Shore)

15:35 Spurgeon (Zuccarello, Eriksson Ek)

59:45 M. Foligno (Gaudreau) Sestavy:

Woll (Matt Murray) – McCabe, Rielly (A), C. Tanev, Ekman-Larsson, P. Myers, Benoit – Marner (A), Matthews (C), McMann – W. Nylander, Holmberg, Domi – N. Robertson, Minten, Pacioretty – Reaves, Kämpf, Lorentz. Sestavy:

Gustavsson (M. Fleury) – Faber, J. Middleton, Spurgeon (C), Merrill, Bogosian, Chisholm – Zuccarello, Eriksson Ek (A), Boldy – Hartman, Rossi, M. Foligno (A) – Trenin, Gaudreau, Öhgren – Lauko, Chusnutdinov, Shore. Rozhodčí: O'Rourke, Kea – Alphonso, Tobias Počet diváků: 18 544