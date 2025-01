Philadelphia porazila New Jersey, Zacha s Pastrňákem bodují za Boston

New Jersey šlo proti Philadelphii do vedení už ve 3. minutě, kdy od modré čáry přes skrumáž těl proletěla do sítě střela obránce Dougieho Hamiltona. Jeden z nejproduktivnějších nováčků letošní sezony Matvej Mičkov však v 22. minutě proměněným únikem vrátil Flyers do hry.

Devils se ve třetí třetině v jednu chvíli již radovali ze znovunabytého vedení. Akci přihrávajícího Ondřeje Paláta (14:48, +/-: 0) a zakončujícího Jespera Bratta však rozhodčí kvůli ofsajdu neuznali. A tak opět udeřili hosté, když v 53. minutě využil přesilovku Bobby Brink. V závěru pak ještě do prázdné klece výsledek pojistil Travis Konecny.

Výsledky

Ottawa Senators Ottawa Senators : Boston Bruins Boston Bruins 2:2 (2:2, -:-, -:-) Góly:

01:47 Gaudette (Jensen)

07:35 Stützle Góly:

11:07 Zacha (Pastrňák, Lohrei)

19:22 Pastrňák (M. Geekie) Sestavy:

Meriläinen (A. Forsberg) – Sanderson, Zub, Kleven, Chabot, Jensen, Matinpalo – B. Tkachuk, Norris, Batherson – Giroux, Stützle, Gaudette – Cousins, Pinto, Greig – Highmore, Ostapchuk, Amadio. Sestavy:

Swayman (Korpisalo) – Zadorov, Carlo, Wotherspoon, Peeke, Lohrei, Oesterle – M. Geekie, Zacha, Pastrňák – Marchand, E. Lindholm, Lettieri – Frederic, Poitras, Coyle – Brazeau, Beecher, Kastelic.

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Dallas Stars Dallas Stars 0:0 (-:-, -:-, -:-)

New Jersey Devils New Jersey Devils : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) Góly:

02:17 Hamilton (Bastian, Tatar) Góly:

21:56 Mičkov (Couturier)

52:44 Brink (Cates, Foerster)

59:58 Konecny (Foerster) Sestavy:

Allen (Markström) – Dillon, Hamilton, Siegenthaler, Kovacevic, L. Hughes, Pesce – Palát (A), J. Hughes (A), Bratt – Meier, Hischier (C), Noesen – Cotter, Mercer, Halonen – Tatar, Lazar, Bastian. Sestavy:

Ersson (Fedotov) – York, Sanheim, Zamula, Ristolainen, Seeler, Drysdale – Tippett, Frost, Konecny (A) – Foerster, Cates, Brink – Farabee, Couturier (C), Mičkov – Lycksell, Laughton (A), Hathaway. Rozhodčí: O'Rourke, Sandlak – Tobias, Jackson Počet diváků: 16514

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Hedman, Crozier, McDonagh, Perbix, Lilleberg – Kučerov, Point, Guentzel – Paul, Cirelli, Hagel – Atkinson, C. Geekie, Chaffee – Eyssimont, Glendening, Girgensons. Sestavy:

Talbot (Husso) – Seider, Chiarot, A. Johansson, Edvinsson, Holl, E. Gustafsson – Raymond, Larkin, Kasper – DeBrincat, Copp, Kane – Berggren, Compher, Tarasenko – Fischer, Veleno, Rasmussen.

Washington Capitals Washington Capitals : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 0:0 (-:-, -:-, -:-)

New York Islanders New York Islanders : San Jose Sharks San Jose Sharks 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Montembeault (Dobeš) – Hutson, Matheson (A), Guhle, A. Carrier, Xhekaj, Savard – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Newhook, K. Dach, Laine – Josh Anderson, Dvorak, Gallagher (A) – Pezzetta, J. Evans, Armia. Sestavy:

Woll (Hildeby) – Rielly, P. Myers, McCabe, C. Tanev, Ekman-Larsson, Timmins – Knies, Matthews, Marner – McMann, Domi, W. Nylander – Pacioretty, Holmberg, N. Robertson – Lorentz, Kämpf, Reaves. Rozhodčí: Beach, Furlatt – Brisebois, Nansen

Florida Panthers Florida Panthers : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Seattle Kraken Seattle Kraken : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Utah Hockey Club Utah Hockey Club : St. Louis Blues St. Louis Blues 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Calgary Flames Calgary Flames 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Nashville Predators Nashville Predators : Minnesota Wild Minnesota Wild 0:0 (-:-, -:-, -:-)