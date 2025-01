Skvělý Dobeš je v NHL stále bez porážky, Chytil s Hronkem asistovali

Do NHL vstoupil Jakub Dobeš na sklonku loňského roku, kdy po povolání z farmy vychytal překvapivou výhru 4:0 na ledě obhájců Stanley Cupu z Floridy.

Jako náhradník zkušenějšího Sama Montembeaulta se udržel v prvním týmu Montrealu a dále dostával příležitosti ve venkovních duelech. Postupně pomohl k výhrám 2:1 po nájezdech v Coloradu, 3:2 po prodloužení ve Washingtonu a naposledy ve čtvrtek byl druhou hvězdou u vítězství 3:1 nad domácím Dallasem.

23letý rodák z Ostravy zastavil 32 z 33 střel Stars. Sebevědomí mu nenarušila ani rychlá branka, když inkasoval už ve 4. minutě od Jasona Robertsona. Se všemi dalšími pokusy soupeře se již dokázal poradit a přes délku kluziště sledoval, jak hned v první třetině rychle srovnal Juraj Slafkovský a v závěrečném dějství vývoj obrací Alex Newhook s Joelem Armiou.

„Působí na mě, že všechny puky co jej trefí, se z něj už neodrazí. Je to parádní vstup do kariéry, baví mě ho sledovat. Na to jak je mladý, má opravdu velké sebevědomí,“ chválil Dobeše kapitán Canadiens Nick Suzuki, jenž v zápase posbíral dvě asistence. V dresu Stars na Dobeše čtyřkrát vypálil z farmy povolaný útočník Matěj Blümel (11:28, -1, 4 střely), prvního bodu sezony se však ani ve čtvrtém startu nedočkal.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

Dallas Stars Dallas Stars : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 1:3 (1:1, 0:0, 0:2) Góly:

03:50 J. Robertson (Dadonov, W. Johnston) Góly:

04:37 Slafkovský (Caufield, Suzuki)

49:15 Newhook (Hutson)

59:43 Armia Sestavy:

Oettinger (DeSmith) – Heiskanen, Ljubuškin, Lundkvist, Lindell – Dumba, Harley, J. Robertson – Dadonov, W. Johnston, Benn – Duchene, Stankoven, Steel – Bourque, Blümel, Hryckowian – Bäck, Blackwell. Sestavy:

Dobeš (Montembeault) – Hutson, Matheson, Guhle, A. Carrier – Xhekaj, Savard, Caufield – Suzuki, Slafkovský, Laine – K. Dach, Newhook, Josh Anderson – Dvorak, Gallagher, Pezzetta – J. Evans, Armia. Rozhodčí: Dwyer, Sullivan – Gawryletz, Hunt Počet diváků: 18 532

St. Louis Blues St. Louis Blues : Calgary Flames Calgary Flames 4:1 (3:0, 1:1, 0:0) Góly:

04:55 B. Schenn (Holloway)

13:53 Parayko (Fowler, R. Thomas)

15:40 Kyrou (Holloway, Tucker)

37:39 B. Schenn (Neighbours, Faulk) Góly:

31:14 Šarangovič (Pelletier, Kerins) Sestavy:

Hofer (Binnington) – Fowler, Parayko, Broberg, Faulk (A), R. Suter, Tucker – Neighbours, R. Thomas (A), Bučněvič – Holloway, B. Schenn (C), Kyrou – M. Joseph, Sundqvist, Z. Bolduc – Toropčenko, Faksa, N. Walker. Sestavy:

Wolf (Vladař) – Bahl, Andersson (A), Hanley, Weegar, Bean, Pachal – Huberdeau (A), Kadri, Pospíšil – Coleman, Backlund (C), Coronato – Kerins, Šarangovič, Pelletier – Lomberg, Rooney, Duehr. Rozhodčí: O ́Rourke, South – Pancich, Kelly Počet diváků: 17 456

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Seattle Kraken Seattle Kraken 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) Góly:

29:35 Scheifele (Connor, Morrissey)

59:33 DeMelo (Ehlers) Góly:

08:12 Beniers (Kakko, Schwartz) Sestavy:

Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, Heinola, Stanley – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Iafallo, Lowry (C), Ehlers – Perfetti, Kupari, Niederreiter – M. Barron, D. Gustafsson, Toninato. Sestavy:

Daccord (Grubauer) – Larsson (A), Dunn, Montour, R. Evans, Mahura, Oleksiak – Bjorkstrand, Stephenson, Burakovsky – Kakko, Beniers (A), Schwartz (A) – Tolvanen, Wright, McCann – Hayden, Stephens, Kartye. Rozhodčí: Kea, McCauley – Brisebois, Mills Počet diváků: 13 959

Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 1:5 (0:3, 1:1, 0:1) Góly:

34:52 Q. Hughes (Garland, Hronek) Góly:

00:51 Turcotte (Kempe)

09:18 Turcotte (Fiala)

09:44 Kempe (Turcotte, Kopitar)

35:58 Fiala (Moore, Edmundson)

51:37 Foegele (Byfield, Clarke) Sestavy:

Demko (Lankinen) – Q. Hughes, Hronek, Forbort, T. Myers, Soucy, Desharnais – DeBrusk, E. Pettersson, Lekkerimäki – Di Giuseppe, J. Miller, Boeser – Heinen, P. Suter, Garland – Höglander, Blueger, Sherwood. Sestavy:

Kuemper (Rittich) – M. Anderson, Gavrikov, Edmundson, Clarke, Moverare, Spence, Burroughs – Turcotte, Kopitar, Kempe – Foegele, Byfield, Jeannot – Fiala, Danault, Moore – Lewis, Helenius.

New York Islanders New York Islanders : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 3:5 (1:0, 0:3, 2:2) Góly:

09:21 Horvat (Nelson)

40:30 Barzal (Dobson)

57:16 Anders Lee (Horvat, Palmieri) Góly:

25:15 Couturier (Farabee, Mičkov)

29:29 Hathaway (Konecny, Sanheim)

33:41 Frost (Tippett, Konecny)

45:16 York (Farabee, Couturier)

58:48 Cates (Konecny) Sestavy:

Sorokin (Högberg) – Pulock, Pelech, Dobson, George, Mayfield, Cholowski – Barzal, Nelson (A), Anders Lee (C) – Palmieri, Horvat (A), Cyplakov – Cizikas, Pageau, Duclair – Engvall, MacLean, M. Martin. Sestavy:

Ersson (Fedotov) – Sanheim, York, Ristolainen, Zamula, Drysdale, Seeler – Konecny (A), Frost, Tippett – Brink, Cates, Foerster – Mičkov, Couturier (C), Farabee – Hathaway, Poehling, Laughton (A). Rozhodčí: Brian Pochmara, Mitch Dunning. Čároví: Shandor Alphonso, Jonathan Deschamps Počet diváků: 15761

Utah Hockey Club Utah Hockey Club : New York Rangers New York Rangers 3:5 (2:2, 1:0, 0:3) Góly:

01:01 Maccelli (Hayton, Cole)

08:12 Maccelli (Hayton, Sergačjov)

20:57 L. Cooley (Keller, Schmaltz) Góly:

03:42 Panarin (Lafrenière)

17:25 Kaliyev (Chytil, Vaakanainen)

40:28 R. Smith (Schneider, R. Lindgren)

50:22 Kreider (Carrick)

59:23 Panarin (Carrick, Fox) Sestavy:

Vejmelka (Ingram) – Sergačjov, Määttä, Cole, Kesselring, Välimäki, Marino – Keller, L. Cooley, Schmaltz – Maccelli, Hayton, Doan – McBain, Bjugstad, Crouse – Carcone, Stenlund, Kerfoot. Sestavy:

Šesťorkin (Quick) – R. Lindgren, Fox, K. Miller, Borgen, Vaakanainen, Schneider – Panarin, Trocheck, Lafrenière – Cuylle, Zibanejad, R. Smith – Kreider, Chytil, Kaliyev – Edström, Carrick, Rempe.

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 3:4 (3:1, 0:2, 0:1) Góly:

05:17 L. O'Connor (Kiviranta, Rantanen)

10:04 MacKinnon (Drouin, de Haan)

11:48 MacKinnon (Toews) Góly:

19:18 Arvidsson (Nurse, Podkolzin)

26:17 Kulak

34:49 McDavid (Draisaitl, Bouchard)

53:05 Bouchard (McDavid, Draisaitl) Sestavy:

Blackwood (Wedgewood) – Toews, Makar (A), Girard, Manson, K. Middleton, de Haan – Lehkonen, MacKinnon (A), Drouin – Kiviranta, Rantanen (A), L. O'Connor – Colton, Kelly, Pärssinen – Innala, Mittelstadt, Polin. Sestavy:

S. Skinner (Pickard) – Ekholm, Bouchard, Nurse (A), Stecher, Kulak, Emberson – Nugent-Hopkins (A), McDavid (C), Hyman – Podkolzin, Draisaitl, Arvidsson – Janmark, Henrique, C. Brown – Perry, Philp, J. Skinner. Rozhodčí: Rehman, Chmielewski – McNamara, Mahon Počet diváků: 18054

Florida Panthers Florida Panthers : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 2:5 (1:1, 1:3, 0:1) Góly:

11:01 Lundell (Verhaeghe, Kulikov)

28:21 Rodrigues (Samoskevich) Góly:

08:48 Berggren (E. Gustafsson, Tarasenko)

27:52 Larkin (Kane, DeBrincat)

33:44 Kane (Raymond, Seider)

35:41 Kasper (Larkin)

58:38 Larkin (Kasper, Raymond) Sestavy:

Bobrovskij (36. Knight) – Kulikov, Forsling, Schmidt, Mikkola, Balinskis, Björnfot – Reinhart, Barkov (C), M. Tkachuk (A) – Samoskevich, Bennett, Luostarinen – J. Boqvist, Lundell, Verhaeghe – Greer, Nosek, Rodrigues. Sestavy:

Talbot (Husso) – Seider, Chiarot (A), A. Johansson, Edvinsson, Holl, E. Gustafsson – Raymond, Larkin (C), Kasper – Kane, Copp, DeBrincat – Tarasenko, Compher, Berggren – Fischer, Veleno, Rasmussen. Rozhodčí: Hebert, Schrader – Smith, O'Quinn Počet diváků: 19 486

Ottawa Senators Ottawa Senators : Washington Capitals Washington Capitals 0:1P (0:0, 0:0, 0:0 - 0:1) Góly:

Góly:

63:07 Ovečkin (Sandin) Sestavy:

Meriläinen (A. Forsberg) – Zub, Sanderson, Jensen, Kleven, Matinpalo, Sebrango – Batherson, Norris, B. Tkachuk (C) – Gaudette, Stützle, Giroux (A) – Greig, Pinto, Cousins – Amadio, Ostapchuk, Highmore. Sestavy:

L. Thompson (Shepard) – Carlson (A), Sandin, T. van Riemsdyk, Chychrun, M. Roy, Fehérváry – Protas, Dubois, Ovečkin (C) – Wilson (A), D. Strome, McMichael – Frank, Eller, T. Raddysh – Mangiapane, Dowd, Duhaime. Rozhodčí: C. Sandlak, G. Hebert – J. Johnson, D. Nansen Počet diváků: 17 242

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 4:3N (1:1, 2:1, 0:1 - 0:0) s.n.1:0 Góly:

14:19 Cirelli (Hagel, Hedman)

22:51 Guentzel (Kučerov, D. Raddysh)

35:26 Point (Kučerov, Perbix)

Guentzel Góly:

06:03 Terry (R. Strome, Dumoulin)

31:26 Leo Carlsson (McTavish)

49:53 Fabbri (Trouba, Minťukov) Sestavy:

Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Hedman (C), Černák, McDonagh (A), Perbix, Lilleberg – Kučerov (A), Point, Guentzel – Paul, Cirelli, Hagel – Atkinson, C. Geekie, Chaffee – Eyssimont, Glendening, Girgensons. Sestavy:

Dostál (Gibson) – Gudas (C), LaCombe, Trouba, Minťukov, Zellweger, Dumoulin – Terry, R. Strome (A), Vatrano – Killorn (A), Leo Carlsson, McTavish – Fabbri, Lundeström, C. Gauthier – R. Johnston, Harkins, Nesterenko. Rozhodčí: L'Ecuyer, St. Laurent – Daisy, Murray Počet diváků: 19 092

Nashville Predators Nashville Predators : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 3:2N (1:0, 0:2, 1:0 - 0:0) s.n.3:1 Góly:

08:07 Stamkos (Josi, Marchessault)

56:57 F. Forsberg (Blankenburg)

O'Reilly Góly:

26:30 Bedard (Bertuzzi)

27:57 Martinez (S. Jones, Bertuzzi) Sestavy:

Saros (Annunen) – J. Barron, Josi (C), Blankenburg, Skjei, L. Schenn, Stastney – Marchessault, Stamkos, F. Forsberg (A) – Hinostroza, O'Reilly (A), Nyquist – L'Heureux, Svečkov, Novak – Sissons, McCarron, Jankowski. Sestavy:

Söderblom (Mrázek) – S. Jones (A), Martinez, Crevier, A. Vlasic, Brodie, Allan – Nazar, Bedard, Bertuzzi – N. Foligno (C), Reichel, C. Dach – Michejev, Dickinson (A), Teräväinen – Maroon, Donato, Hall. Rozhodčí: Rank, Blandina – Fournier, Jackson Počet diváků: 17 159

Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : San Jose Sharks San Jose Sharks 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) Góly:

12:11 Fantilli (Werenski)

16:17 K. Johnson (Kuraly)

26:37 J. van Riemsdyk (Severson, K. Johnson)

57:59 J. van Riemsdyk (Marčenko) Góly:

47:32 Toffoli (Celebrini) Sestavy:

Merzļikins (Tarasov) – Werenski (A), Fabbro, Mateychuk, Provorov, Christiansen, Severson – Voronkov, Fantilli, Marčenko – J. van Riemsdyk, C. Sillinger, K. Johnson – Aston-Reese, Del Bel Belluz, Olivier (A) – Pyyhtiä, Kuraly (A), Labanc. Sestavy:

Georgijev (Askarov) – Walman, Ceci, Liljegren, Ferraro (A), M. Vlasic, Rutta – Graf, Granlund (A), Zetterlund – Eklund, Celebrini, Toffoli – Kunin (A), Wennberg, W. Smith – Goodrow, Sturm, Dellandrea. Rozhodčí: Luxmore, Syvret – Barton, Suchánek Počet diváků: 15943