Nečas, Palát a Gudas brali po asistenci, Dostál nedochytal zápas

Carolina si díky hattricku kapitána Jordana Staala poradila 6:3 s Torontem. Během dosavadní 19leté kariéry se Staal, jenž poslední roky plní hlavně defenzivnější úkoly, radoval z třígólového představení už počtvrté.

Češi v NHL 1. M. Nečas (CAR) 42z. - 48b. (15+33) 2. D. Pastrňák (BOS) 44z. - 42b. (17+25) 3. T. Hertl (VEG) 41z. - 26b. (11+15) 4. P. Zacha (BOS) 44z. - 21b. (9+12) 5. O. Palát (NJD) 43z. - 18b. (9+9)

Jednu přihrávku v dresu Hurricanes vyprodukoval také lídr bodování Čechů v NHL Martin Nečas (16:58, 0+1, +/-: 0, 3 střely), když ve 14. minutě pomohl k úvodní trefě domácích z hole Erica Robinsona. Torontu vyšel vstup do zápasu rychlými góly Nicholase Robertsona a Williama Nylandera.

V dalším průběhu ale převzali otěže domácí, hvězdní forvardi kanadského celku Auston Matthews a Mitch Marner byli na ledě u všech šesti inkasovaných gólů. V roli poraženého tak odcházel do kabin také centr David Kämpf (15:19, +/-: 0, 1 střela).

Na čtvrteční zápas na ledě St. Louis bude chtít Lukáš Dostál, co nejrychleji zapomenout. Český reprezentační brankář ve službách Anaheimu totiž po šesté inkasované brance v 29. minutě (16 zákroků proti 22 střelám) přenechával svatyni parťákovi Johnu Gibsonovi. Ten ze zbylých 12 pokusů Blues neinkasoval, na výhře St. Louis 6:2 to však už nic nezměnilo.

Dvěma góly se o to zasloužil útočník Robert Thomas, bilanci 1+1 brali Jordan Kyrou a Pavel Bučněvič. Poprvé od 21. prosince se do sestavy Blues vrátil centr Radek Faksa (15:38, +/-: 0), bodově se ale neprosadil. To již neplatilo o kapitánovi Ducks Radko Gudasovi (17:31, 0+1, +/-: 0), jenž bral asistenci u korekce skóre z 55. minuty od Sama Colangela.

Výsledky

St. Louis Blues St. Louis Blues : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 6:2 (4:1, 2:1, 0:0) Góly:

02:45 R. Thomas

04:31 Tucker (Sundqvist, Z. Bolduc)

06:40 Kyrou (Fowler, B. Schenn)

13:55 Holloway (Kyrou, B. Schenn)

24:45 R. Thomas (Bučněvič)

28:02 Bučněvič (Saad, R. Suter) Góly:

16:00 Nesterenko (LaCombe)

34:38 Colangelo (R. Strome, Gudas) Sestavy:

Hofer (Binnington) – Parayko, Fowler, Faulk (A), Broberg, Tucker, R. Suter – Bučněvič, R. Thomas (A), Saad – Kyrou, B. Schenn (C), Holloway – Z. Bolduc, Sundqvist, Neighbours – N. Walker, Faksa, Toropčenko. Sestavy:

Dostál (29. Gibson) – Trouba, Dumoulin, Gudas (C), LaCombe, Helleson, Mintjukov – Colangelo, R. Strome (A), Vatrano – Killorn (A), Leo Carlsson, Lundeström – Fabbri, McTavish, C. Gauthier – Leason, Harkins, Nesterenko. Rozhodčí: Michael Markovic, Brian Pochmara. Čároví: Ryan Daisy, Bryan Pancich Počet diváků: 17176

Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : New York Islanders New York Islanders 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) Góly:

Góly:

17:04 Anders Lee (Nelson)

25:29 Nelson (Barzal, Romanov)

30:41 Horvat (Palmieri, Romanov)

56:27 Cizikas (Pageau, Dobson) Sestavy:

Hill (Samsonov) – McNabb, Theodore, Hanifin, Pietrangelo (A), Hague, Whitecloud – Pearson, Eichel, Stone (C) – Hertl, W. Karlsson (A), Dorofejev – Olofsson, Howden, Kolesar – Röndbjerg, Schwindt, Holtz. Sestavy:

Sorokin (Högberg) – Romanov, Dobson, Pelech, Pulock, Cholowski, Mayfield – Anders Lee (C), Nelson (A), Barzal – Duclair, Horvat (A), Palmieri – Cyplakov, Pageau, Cizikas – M. Martin, MacLean, Engvall. Rozhodčí: Schlenker, Skilliter – Flemington, O'Quinn Počet diváků: 17 713

Minnesota Wild Minnesota Wild : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 1:6 (1:2, 0:1, 0:3) Góly:

18:27 Bogosian (Gaudreau, Trenin) Góly:

03:46 L. O'Connor (Manson)

16:52 Colton

33:00 Rantanen (MacKinnon, Drouin)

44:23 Kelly (Kiviranta, L. O'Connor)

47:42 Lehkonen (Manson)

48:48 MacKinnon (Drouin, Rantanen) Sestavy:

Gustavsson (M. Fleury) – Bogosian, J. Middleton, Chisholm, Merrill, Jiříček, Dermott – Zuccarello (A), Rossi, Boldy – Hartman, Eriksson Ek (A), M. Johansson – Trenin, Gaudreau, M. Foligno (A) – B. Jones, Chusnutdinov, Shore. Sestavy:

Blackwood (Miner) – Makar (A), Toews, Manson, de Haan, Malinski, K. Middleton – Rantanen (A), MacKinnon (A), Lehkonen – L. O'Connor, Kelly, Kiviranta – Innala, Pärssinen, Felhaber – Drouin, Mittelstadt, Colton. Rozhodčí: Chris Lee, Cody Beach. Čároví: Kilian McNamara, Julien Fournier Počet diváků: 18979

Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Seattle Kraken Seattle Kraken 6:2 (1:1, 4:0, 1:1) Góly:

11:58 Kuraly (Provorov, Olivier)

23:29 Del Bel Belluz (J. van Riemsdyk, Severson)

30:53 Werenski (Fantilli, Voronkov)

32:27 Mateychuk (J. van Riemsdyk, Del Bel Belluz)

35:45 K. Johnson (Werenski, Fabbro)

59:31 Marčenko (Mateychuk) Góly:

12:08 Tolvanen (Wright, McCann)

48:44 Tolvanen (Stephenson, Montour) Sestavy:

Merzļikins (Tarasov) – Werenski (A), Fabbro, Mateychuk, Provorov, Christiansen, Severson – Voronkov, Fantilli, Marčenko – J. van Riemsdyk, Del Bel Belluz, K. Johnson – Aston-Reese, Kuraly (A), Olivier (A) – Pyyhtiä, Sillinger, Labanc. Sestavy:

Grubauer (36. Daccord) – Dunn, Larsson, Oleksiak, Montour, Mahura, R. Evans – Schwartz (A), Beniers (A), Kakko – McCann, Stephenson, Burakovsky – Tolvanen, Wright, Bjorkstrand – Kartye, Stephens, B. Tanev. Rozhodčí: Dunning, Hebert – Smith, Kelly Počet diváků: 15497

Ottawa Senators Ottawa Senators : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 0:4 (0:2, 0:2, 0:0) Góly:

Góly:

10:16 Quinn (McLeod, Benson)

13:17 Quinn (Krebs, McLeod)

24:10 Cozens

30:22 McLeod (Dahlin, Tuch) Sestavy:

A. Forsberg (Meriläinen) – Jensen, Chabot (A), Zub, Sanderson, Matinpalo, Kleven – Greig, Pinto, B. Tkachuk (C) – Batherson, Stützle, Giroux (A) – Gaudette, Norris, Cousins – Gregor, Ostapchuk, Reinhardt. Sestavy:

Luukkonen (Reimer) – Byram, Dahlin (C), Jokiharju, Bryson, Power, Clifton, Gilbert – T. Thompson, Cozens (A), Zucker – Tuch (A), McLeod, Peterka – Quinn, Krebs, Benson – Lafferty, Kozak. Rozhodčí: Sullivan, McCauley – Tobias, Cormier Počet diváků: 16 276

New York Rangers New York Rangers : New Jersey Devils New Jersey Devils 3:2P (1:0, 1:2, 0:0 - 1:0) Góly:

12:05 Fox (Trocheck)

37:13 Panarin (Zibanejad, Fox)

62:48 Carrick (R. Smith) Góly:

24:03 J. Hughes (Pesce, Palát)

28:28 Bratt (J. Hughes) Sestavy:

Šesťorkin (Quick) – Fox (A), R. Lindgren, Borgen, K. Miller, Schneider, Vaakanainen – Lafrenière, Trocheck, Panarin (A) – R. Smith, Zibanejad, Cuylle – Kaliyev, Brodzinski, Berard – Rempe, Carrick, Edström. Sestavy:

Markström (Allen) – Hamilton, Dillon, Kovacevic, Siegenthaler, Pesce, L. Hughes – Noesen, Hischier (C), Meier – Bratt, J. Hughes (A), Palát (A) – Mercer, Dowling, Cotter – Bastian, Lazar, MacDermid. Rozhodčí: Chmielewski, Syvret – Gawryletz, Baker Počet diváků: 18 006

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Boston Bruins Boston Bruins 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) Góly:

34:07 Cirelli (Hagel, McDonagh)

39:11 Eyssimont (Paul, McDonagh)

58:28 Hagel (Kučerov, Černák)

59:25 Point (Kučerov, Hedman) Góly:

42:05 Lohrei (Peeke, Marchand) Sestavy:

Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Hedman (C), Černák, McDonagh (A), Perbix, Lilleberg – Kučerov (A), Point, Guentzel – C. Geekie, Cirelli, Hagel – Eyssimont, Paul, Chaffee – Atkinson, Girgensons, Glendening. Sestavy:

Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Zadorov, Carlo, Wotherspoon, Peeke, Lohrei – Pastrňák (A), Zacha, M. Geekie – Coyle, E. Lindholm, Marchand (C) – Brazeau, Frederic, Wahlstrom – Kastelic, Beecher, Koepke. Rozhodčí: Sutherland, Hanson – Gawryletz, Knorr Počet diváků: 19 092

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 6:3 (2:2, 2:1, 2:0) Góly:

13:58 Robinson (T. Smith, Nečas)

14:15 Staal (Svečnikov, Martinook)

20:35 Staal (Martinook, Slavin)

24:58 Blake (Jääskä, Orlov)

40:20 Staal (Burns, Martinook)

56:23 Jarvis Góly:

01:59 N. Robertson (Domi, Lorentz)

07:29 W. Nylander

21:11 Matthews (Knies, Marner) Sestavy:

Kočetkov (Tokarski) – Burns, Slavin (A), Chatfield, Orlov, S. Walker, T. Smith – Roslovic, Sebastian Aho, Jarvis – Nečas, Kotkaniemi, Robinson – Martinook (A), Staal (C), Svečnikov – Blake, Drury, Jääskä. Sestavy:

Woll (Hildeby) – C. Tanev, Rielly (A), P. Myers, Ekman-Larsson, Timmins, Benoit – Marner, Matthews (C), Knies – W. Nylander, Tavares (A), McMann – Lorentz, Domi, N. Robertson – Holmberg, Kämpf, Dewar. Rozhodčí: B. Schrader, F. StLaurent – CJ Murray, S. Alphonso Počet diváků: 18 750

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 5:3 (4:1, 1:2, 0:0) Góly:

03:19 Rakell (Rust, M. Pettersson)

07:22 Rust (M. Pettersson, Crosby)

09:46 Hayes (D. O'Connor, Puljujärvi)

13:41 D. O'Connor (Rust, Crosby)

25:42 Crosby (Bunting, E. Karlsson) Góly:

12:33 Draisaitl (Hyman, McDavid)

30:58 Draisaitl (McDavid, Ekholm)

39:15 Nugent-Hopkins (McDavid, Bouchard) Sestavy:

Nedeljkovic (Jarry) – Letang (A), M. Pettersson, E. Karlsson, Grzelcyk, P. Joseph, Pickering – Rust (A), Crosby (C), Rakell – Beauvillier, Glass, Bunting – Puljujärvi, Hayes, D. O'Connor – Acciari, Lizotte, Nieto. Sestavy:

S. Skinner (Pickard) – Bouchard, Ekholm, J. Brown, Nurse, Emberson, Kulak – C. Brown, McDavid (C), Nugent-Hopkins (A) – Arvidsson, Draisaitl (A), Podkolzin – Hyman, Henrique, J. Skinner – Perry, Janmark, K. Kapanen. Rozhodčí: Kea, Rank – Nansen, Shewchyk