Palát zařídil výhru na ledě Seattlu, v dalších duelech slavili domácí

Když krátce po startu třetí třetiny utkání mezi Seattlem a New Jersey domácí útočník Shane Wright využil přesilovou hru, začínalo se za stavu 2:2 od znova. Smírné skóre ovšem vydrželo jen dalších 37 vteřin hry.

Češi v NHL 1. M. Nečas (CAR) 40z. - 47b. (15+32) 2. D. Pastrňák (BOS) 42z. - 42b. (17+25) 3. T. Hertl (VEG) 39z. - 25b. (10+15) 4. P. Zacha (BOS) 42z. - 21b. (9+12) 5. F. Chytil (NYR) 32z. - 17b. (10+7) 6. O. Palát (NJD) 42z. - 17b. (9+8)

Za tak krátkou dobu si totiž český reprezentant Ondřej Palát (15:37, 1+0, +1, 3 střely) nabruslil do mezikruží na přihrávku hvězdného Jacka Hughese a svou devátou trefou sezony vrátil Devils vedení.

Mezi tři hvězdy zápasu se však rodák z Frýdku-Místku nakonec nevešel. Hlavní postavou byl zvolen gólman vítězů Jacob Markström. Švédská jednička New Jersey pochytala 21 z 23 střel a pozornost si získala hlavně senzačním zákrokem z 55. minuty, kdy v leže dokázala holí ze vzduchu vyrazit puk z brankoviště zakončujícího Matty Benierse.

New Jersey se tak podařilo ukončit sérii čtyř proher v řadě a dál figuruje na druhé pozici Metropolitní divize. To Seattle je naopak v Západní konferenci hluboko pod čarou postupu do play off.

Gólově bohatý duel byl k vidění v Montrealu, kam zavítal Vancouver. Z kanadského souboje vyšli nakonec vítězně domácí Canadiens po výsledku 5:4 po prodloužení. To ukončil po 48 vteřinách hry využitou přesilovkou Nick Suzuki. Elitní centr Montrealu tak vyprodukoval svůj třetí bod zápasu stejně jako přihrávající obránce Lane Hutson (oba 1+2).

V dresu Canucks byl pro změnu hodně vidět forvard J.T. Miller, jenž s bilancí 2+2 nechyběl u žádné trefy hostů. Bránu vítězů hájil Sam Montembeault (16 zákroků proti 20 střelám), jenž dostal přednost před českým nováčkem Jabubem Dobešem.

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 5:4P (1:1, 1:2, 2:1 - 1:0) Góly:

01:07 Caufield (Slafkovský, Suzuki)

30:35 Guhle (A. Carrier, Armia)

42:01 K. Dach (Hutson, Suzuki)

46:54 Hutson

60:48 Suzuki (Hutson, Caufield) Góly:

10:47 J. Miller (Höglander)

23:21 J. Miller (Lekkerimäki, T. Myers)

23:41 Lekkerimäki (Boeser, J. Miller)

48:51 DeBrusk (J. Miller, Q. Hughes) Sestavy:

Montembeault (Dobeš) – Hutson, Matheson (A), Guhle, A. Carrier, Xhekaj, Struble – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Newhook, K. Dach, Armia – Josh Anderson, Dvorak, Gallagher (A) – Heineman, J. Evans, Pezzetta. Sestavy:

Lankinen (Šilovs) – Q. Hughes (C), T. Myers, Soucy, Juulsen, Forbort, Desharnais – DeBrusk, J. Miller, Boeser (A) – Di Giuseppe, P. Suter, Garland – Heinen, Blueger, Sherwood – Höglander, Sasson, Lekkerimäki. Rozhodčí: Furlatt, L'Ecuyer – Daisy, Murray Počet diváků: 21 105

Seattle Kraken Seattle Kraken : New Jersey Devils New Jersey Devils 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) Góly:

15:47 Larsson (Stephenson)

41:24 Wright (Kakko, McCann) Góly:

07:56 Mercer (Hischier, Meier)

39:35 Cotter (Mercer, Kovacevic)

42:01 Palát (J. Hughes, Hamilton) Sestavy:

Grubauer (Stezka) – Dunn, Larsson (A), Oleksiak, Montour, R. Evans, Mahura – Schwartz, Beniers (A), Kakko – McCann, Stephenson, Burakovsky – Tolvanen, Wright, Bjorkstrand – Kartye, Meyers, B. Tanev. Sestavy:

Markström (Allen) – Dillon, Hamilton, Siegenthaler, Kovacevic, L. Hughes, Pesce – Palát (A), J. Hughes (A), Bratt – Meier, Hischier (C), Noesen – Cotter, Dowling, Mercer – Tatar, Lazar, Bastian. Rozhodčí: Pochmara, Sandlak – Flemington, Gibbons Počet diváků: 17151

Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Washington Capitals Washington Capitals 4:3N (1:1, 2:1, 0:1 - 0:0) s.n.2:1 Góly:

04:38 Peterka

21:07 Tuch

32:49 T. Thompson (Dahlin, Peterka)

Peterka Góly:

06:10 Wilson (Chychrun, D. Strome)

31:29 Wilson (Protas, Carlson)

55:47 Protas (Carlson, Dubois) Sestavy:

Luukkonen (Reimer) – Byram, Dahlin (C), Clifton, Power, Jokiharju, Samuelsson – T. Thompson, Cozens (A), Zucker – Tuch (A), McLeod, Peterka – Krebs, Kulich, Benson – Aube-Kubel, Lafferty, Quinn. Sestavy:

C. Lindgren (L. Thompson) – Carlson (A), Sandin, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk, Fehérváry – T. Raddysh, D. Strome, Ovečkin (C) – Wilson (A), Dubois, Protas – Vrána, McMichael, Eller – Mangiapane, Dowd, Duhaime. Rozhodčí: Hebert, Blandina – Tobias, Deschamps Počet diváků: 15 548