Chytil se blýskl pěkným gólem, výhru ale slavil domácí Washington

Z jedenáctigólové přestřelky mezi Washingtonem a Rangers vyšli vítězně v tabulce Východní konference výrazně lépe postavení domácí hokejisté. Capitals k triumfu 7:4 nejvíce pomohl elitní centr Dylan Strome s bilancí 1+2. Jednu přihrávku bral i u trefy kapitána Alexe Ovečkina, který tak 19. brankou sezony a 872. kariéry stáhl historický rekord Waynea Gretzkého (894 gólů) na rozdíl 22 zásahů.

Do sestavy vítězů se dostal i Jakub Vrána (8:29, +1), s minimem času na ledě se však bodově neprosadil. To již neplatilo o českém centrovi Rangers Filipu Chytilovi (14:26, 1+0, -1, 3 střely). Ve druhé třetině mu ještě trenérská výzva kvůli ofsajdu vzala asistenci, v závěrečném dějství si ale parádně nabruslil na dlouhou přihrávku obránce Urha Vaakanainena a samostatný únik proměnil přesnou střelou do horního rohu brány Logana Thompsona. Svou osmou brankou sezony však pouze mírnil další ztrátu New Yorku, který padl poosmé z posledních deseti startů.

Výsledky

Askarov (Georgijev) – Ceci, Thrun, Liljegren, Ferraro, Rutta, M. Vlasic – Zetterlund, Granlund, Eklund – W. Smith, Celebrini, Graf – Toffoli, Wennberg, Kostin – Kovalenko, Kunin, Goodrow. Sestavy:

Markström (Allen) – Hamilton, Dillon, Kovacevic, Siegenthaler, Pesce, L. Hughes – Bratt, J. Hughes, Palát – Noesen, Hischier, Meier – Mercer, Haula, Cotter – Bastian, Lazar, Tatar. Rozhodčí: Hanson, Nicholson – Cherrey, Mahon

Washington Capitals Washington Capitals : New York Rangers New York Rangers 7:4 (1:1, 3:1, 3:2) Góly:

18:46 D. Strome (Chychrun, Wilson)

22:29 Eller (Fehérváry, T. van Riemsdyk)

30:08 Mangiapane (Dowd, Sandin)

38:13 McMichael (D. Strome, Mangiapane)

50:50 Ovečkin (D. Strome)

54:00 Protas (Dubois, Chychrun)

59:23 Wilson (Ovečkin, Fehérváry) Góly:

07:00 Kreider

36:26 Carrick (Edström)

48:32 Chytil (Vaakanainen, Schneider)

53:04 Zibanejad (R. Smith) Sestavy:

L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson (A), Sandin, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk, Fehérváry – T. Raddysh, D. Strome, Ovečkin (C) – Wilson (A), Dubois, Protas – Vrána, McMichael, Eller – Mangiapane, Dowd, Duhaime. Sestavy:

Quick (Domingue) – Fox, R. Lindgren, Borgen, K. Miller, Schneider, Vaakanainen – Lafrenière, Trocheck, Panarin (A) – R. Smith, Zibanejad (A), Kreider (A) – Berard, Chytil, Cuylle – Vesey, Carrick, Edström. Rozhodčí: McCauley, St-Laurent – Barton, Kovachik

