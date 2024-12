Chytil se trefil na ledě Floridy, Vejmelka neuspěl proti Seattlu

Filip Chytil (72) z New York Rangers střílí na bránu Florida Panthers kolem Adama Boqvista (34). | foto: Jim Rassol, AP

Se sedmi střeleckými pokusy platil Filip Chytil (14:52, 1+0, -2, 7 střel) za nejaktivnějšího hráče Rangers v zápase na ledě Floridy, která v úvodní třetině slepenými góly z 4. a 6. minuty odskočila do rychlého trháku.

Prosadili se Eetu Luostarinen a Mackie Samoskevich. Slavná chvilka českého forvarda v dresu hostujícího New Yorku přišla v 35. minutě, kdy skvělou individuální prací zavezl puk do útočného pásma a následně si jej našel po odrazu před bránou. Sergeje Bobrovského překonal střelou mezi betony a mohl slavit svou sedmou branku sezony. Když se krátce na to prosadil i bek Ryan Lindgren, začínalo se za stavu 2:2 od znova.

Ještě před druhým odchodem do kabin ovšem vrátil Floridě vedení Jesper Boqvis. V 46. minutě využitou přesilovkou Chris Kreider vrátil hosty do hry, s tím ale znova nesouhlasil podruhé skórující člen třetí formace Panthers Jesper Boqvis - 4:3. V poslední minutě pak ještě do prázdné klece výsledek pojistil kapitán Aleksander Barkov. Výhru za domácí slavil i centr čtvrté lajny Tomáš Nosek (8:27, +1, 1 střela).

Rangers propadající se na dno Východní konference tak padli počtvrté v řadě, Florida naopak odskočila Torontu na čele Atlantické divize.

Připravujeme podrobnosti.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky:

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Nashville Predators Nashville Predators 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) Góly:

37:17 DeMelo (M. Barron, Stanley)

53:44 Vilardi (Ehlers, Connor)

54:45 Vilardi (Connor, Ehlers) Góly:

Sestavy:

Hellebuyck (Comrie) – Morrissey (A), DeMelo, Stanley, Pionk, C. Miller, Coghlan – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Perfetti, Naměstnikov, Ehlers – Niederreiter, Lowry (C), Iafallo – M. Barron, D. Gustafsson, Kupari. Sestavy:

Saros (Annunen) – Lauzon, Josi (C), Skjei, Blankenburg, Wilsby, L. Schenn – F. Forsberg (A), Stamkos, Marchessault – L'Heureux, O'Reilly (A), Nyquist – Jankowski, Novak, Evangelista – Hinostroza, McCarron, Sissons. Rozhodčí: Dunning, Hebert – Nansen, Daisy Počet diváků: 15 225

Seattle Kraken Seattle Kraken : Utah Hockey Club Utah Hockey Club 5:2 (2:1, 0:1, 3:0) Góly:

18:06 Gourde (R. Evans, Schwartz)

18:57 Burakovsky (Schwartz, Larsson)

47:22 Schwartz (Kakko)

51:09 Beniers (Kakko, Dunn)

58:12 McCann (Bjorkstrand) Góly:

08:40 L. Cooley (Keller, Schmaltz)

39:01 Kerfoot (Carcone, Cole) Sestavy:

Grubauer (Stezka) – Dunn, Larsson (A), Oleksiak, Montour, R. Evans, Mahura – Schwartz, Beniers (A), Kakko – McCann, Stephenson, Burakovsky – Tolvanen, Wright, Bjorkstrand – Kartye, Gourde, B. Tanev. Sestavy:

Vejmelka (Stauber) – Sergačjov, Määttä, Cole, Kesselring, Välimäki, Koljačonok – Keller (C), Hayton, Schmaltz – McBain, L. Cooley, Guenther – Maccelli, Bjugstad, Crouse (A) – Carcone, Stenlund, Kerfoot (A). Rozhodčí: Lee, Hiff – Gawryletz, Apperson Počet diváků: 17151