Pastrňák se Zachou završili vítězný obrat, Kulich se trefil za Buffalo

Zatímco Martin Nečas zažívá výjimečnou sezonu, Davidu Pastrňákovi se nedaří. Do aktuálního ročníku hokejové NHL zatím zasáhlo devatenáct českých hráčů do pole, zatím o sedm méně než v tom předešlém....

Absolutně nesouhlasím! Rulík kritizuje výměnu Jiříčka, v NHL by chtěl Špačka

Když dostal otázku na inspekční cestu do zámoří, kterou v listopadu absolvoval s asistentem Tomášem Plekancem, pořádně se rozohnil. „Myslí si, jak tomu rozumí, ale je to něco šíleného. Vůbec to...