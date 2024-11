Brankář Vladař pomohl Calgary k zisku bodu z ledu Buffala

Buffalo proti Calgary předvedlo svým fanouškům bleskový nástup, když už ve 2. minutě otevíral skóre Zach Benson. Ve 14. minutě navíc v přesilovce tvrdou bombou zvyšoval na 2:0 Tage Thompson. V dalším průběhu hry ale Dan Vladař v bráně Flames domácím už více nepovolil a góly začaly padat naopak na druhé straně.

Do kontaktu kanadský celek dostal těsně před druhým odchodem do kabin Matt Coronato a vyrovnání na 2:2 se zrodilo v 56. minutě. Podepsala se pod něj klubová legenda Calgary Mikael Backlund. Za stavu 2:2 se po prodloužení šlo až do penaltového rozstřelu, v němž se jako jediný ve druhé sérii prosadil domácí JJ Peterka.

Výsledky

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Dallas Stars Dallas Stars 4:0 (2:0, -:-, -:-) Góly:

07:28 Iafallo (Naměstnikov, Perfetti)

10:21 Kupari (Iafallo)

23:34 Naměstnikov (Pionk, Ehlers)

27:14 Ehlers (Scheifele, Vilardi) Góly:

Sestavy:

Hellebuyck (Comrie) – Morrissey, DeMelo, Samberg, Pionk, Stanley, C. Miller – Connor, Scheifele, Vilardi – Ehlers, Naměstnikov, Perfetti – Niederreiter, Lowry, Appleton – M. Barron, Kupari, Iafallo. Sestavy:

Oettinger (30. DeSmith) – Heiskanen, Dumba, Lindell, Lundkvist, Harley, Ljubuškin – J. Robertson, Hintz, Dadonov – Benn, W. Johnston, Stankoven – Marchment, Duchene, Seguin – Steel, Bourque, Blackwell.

Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Calgary Flames Calgary Flames 3:2N (2:0, 0:1, 0:1 - 0:0) s.n.1:0 Góly:

01:11 Benson (Bryson, Power)

13:37 T. Thompson (Dahlin, Peterka)

Peterka Góly:

37:44 Coronato (Weegar, Coleman)

55:42 Backlund (Huberdeau, Weegar) Sestavy:

Luukkonen (Levi) – Byram, Dahlin (C), Bryson, Power, Clifton, Gilbert – Tuch (A), T. Thompson, Peterka – Quinn, Cozens (A), Benson – Zucker, McLeod, Greenway – Lafferty, Krebs, Malenstyn. Sestavy:

Vladař (Wolf) – Andersson (A), Bahl, Miromanov, Weegar, Pachal, Bean – Šarangovič, Kadri, Zary – Coronato, Backlund (C), Coleman (A) – Kuzmenko, Pospíšil, Huberdeau – Kirkland, Rooney, Lomberg. Rozhodčí: Markovic, South – Smith, Baker

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 0:0 (-:-, -:-, -:-)

New York Islanders New York Islanders : New Jersey Devils New Jersey Devils 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Sorokin (Varlamov) – Dobson, George, Mayfield, Pulock, G. Hutton, Cholowski – Pageau, Horvat, Anders Lee – Palmieri, Nelson, Cyplakov – Holmström, Cizikas, Engvall – Wahlstrom, MacLean, M. Martin. Sestavy:

Markström (Allen) – Hamilton, Dillon, Kovacevic, Siegenthaler, Pesce, L. Hughes – Mercer, Hischier, Meier – Bratt, J. Hughes, Palát – Noesen, Haula, Cotter – Tatar, Dowling, MacDermid.

Nashville Predators Nashville Predators : Utah Hockey Club Utah Hockey Club 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Florida Panthers Florida Panthers : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Boston Bruins Boston Bruins : Ottawa Senators Ottawa Senators 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Detroit Red Wings Detroit Red Wings : New York Rangers New York Rangers 0:0 (-:-, -:-, -:-)

St. Louis Blues St. Louis Blues : Washington Capitals Washington Capitals 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Binnington (Hofer) – R. Suter, Parayko, P. Joseph, Faulk, Perunovich, Kessel – Bučněvič, B. Schenn, Kyrou – Texier, Holloway, Neighbours – Saad, Sundqvist, K. Kapanen – Toropčenko, Faksa, N. Walker. Sestavy:

L. Thompson (C. Lindgren) – Fehérváry, Carlson, Sandin, M. Roy, Alexejev, T. van Riemsdyk – Ovečkin, D. Strome, Protas – McMichael, Dubois, Wilson – Mangiapane, Lapierre, Vrána – Duhaime, Dowd, T. Raddysh.