Mrázek s Chicagem nestačil na Detroit, Vegas v závěru otáčeli výsledek

Jednička Chicaga Petr Mrázek, jenž nedávno jako teprve třetí Čech v NHL překonal metu čtyř stovek odchytaných duelů (3. Mrázek 401 startů, 2. Tomáš Vokoun 700, 1. Dominik Hašek 735), si poradil s 21 z 24 střel Detroitu.

Jeho protějšek Cam Talbot inkasoval z 29 ran jen jednou poté, co v 29. minutě Nick Foligno vyrovnával za Chicago průběžný stav na 1:1. Krátce na to ale hostům vrátil vedení kapitán Dylan Larkin a ve třetí třetině na něj ještě navázali Joe Veleno a do prázdné klece mířící Andrew Copp.

Hvězdný Connor McDavid se vrátil do sestavy Edmontonu rychleji, než se očekávalo. Zranění v dolní části těla mu nakonec vzalo jen tři starty. Dalším pozitivem pro fanoušky kanadského celku byly dvě trefy ze druhé třetiny domácí partie se silným Vegas. Prosadili se Brett Kulak a Zach Hyman, díky nimž šli Oilers do závěrečného dějství za vedení 2:1.

V dresu Golden Knights s českým centrem Tomášem Hertlem (15:08, -1, 2 střely) v sestavě ovšem odehrál jeden z nejvydařenějších duelů kariéry v NHL bek Noah Hanifin. V 51. minutě nejprve využitou přesilovkou srovnal na 2:2 a na čas 59:11 si stejný borec schoval i rozdílovou akci večera. Edmonton se pokusil o zázrak s odvolaným brankářem, v čase 59:55 se však ještě do prázdné klece stihl prosadit Mark Stone - 2:4 pro hostující Vegas.

Washington, do jehož sestavy se podruhé za sebou nevešel Jakub Vrána, hrál po dvou třetinách domácího souboje s Nashvillem nerozhodně 2:2. Hrdinou večera se nakonec stal kapitán Capitals Alex Ovečkin, jenž v 51. minutě svou osmou trefou sezony zápas rozhodl.

Centr Dylan Strome zpoza brány našel zkušeného veterána volného na pravém kruhu a výsledkem byla vítězná trefa Washingtonu. Ovečkin se zlepšil na kariérních 861 tref, na vyrovnání lídra historické tabulky střelců Waynea Gretzkého (894 gólů) mu tak chybí už jen 33 branek.

Výsledky

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 2:4 (0:1, 2:0, 0:3) Góly:

32:18 Kulak (Nurse, C. Brown)

35:56 Hyman Góly:

16:05 Eichel (Theodore, Barbašev)

50:05 Hanifin (W. Karlsson, Eichel)

59:11 Hanifin (Barbašev, Holtz)

59:57 Stone (Eichel, Barbašev) Sestavy:

S. Skinner (Pickard) – Ekholm, Bouchard, Nurse, Stecher, Kulak, Emberson – J. Skinner, McDavid, Hyman – Podkolzin, Draisaitl, Arvidsson – Henrique, Nugent-Hopkins, C. Brown – Janmark, D. Ryan, Perry. Sestavy:

Hill (Schmid) – Hanifin, Pietrangelo, McNabb, Theodore, B. Hutton, Whitecloud – Barbašev, Eichel, Stone – Howden, Hertl, Dorofejev – Pearson, W. Karlsson, Holtz – Schwindt, N. Roy, Kolesar. Rozhodčí: Hanson, South – Mahon, Murchison Počet diváků: 18 347

Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) Góly:

28:42 N. Foligno (Bertuzzi, Murphy) Góly:

19:58 DeBrincat (Larkin)

32:27 Larkin (DeBrincat)

43:03 Veleno (Seider, Rasmussen)

57:47 Copp (Raymond) Sestavy:

Mrázek (Söderblom) – S. Jones (A), Kaiser, Murphy (A), A. Vlasic, Phillips, Allan – Donato, Bedard, Kurashev – Bertuzzi, N. Foligno (C), Hall – Teräväinen, Dickinson, Michejev – Craig Smith, Reichel, Maroon. Sestavy:

Talbot (Lyon) – Seider, Edvinsson, Petry, Chiarot, E. Gustafsson, A. Johansson – Kane (A), Larkin (C), DeBrincat – Raymond, Compher, Copp – Tarasenko, Kasper, Berggren – Fischer, Veleno, Rasmussen. Rozhodčí: O'Rourke, Dwyer – Fournie, Daisy Počet diváků: 19 984