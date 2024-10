Nečas dal svůj 100. gól v NHL, slavili i Pastrňák a nováček Ivan

V úterý Martin Nečas třemi body (1+2) režíroval obrat Caroliny z 0:2 na 3:2 po prodloužení na ledě Edmontonu a o dva dny později byl pro změnu s bilancí gólu a asistence zvolen první hvězdou u výhry 4:2 z ledu dalšího kanadského celku Calgary.

Flames do zápasu nasadili českého brankáře Dana Vladaře, který předvedl dobrý výkon. Vysoký počet 39 zákroků proti 42 pokusům rozjetých Hurricanes však domácím k bodům nepomohl. Ze své třetí trefy sezony a jubilejní 100. kariéry v NHL se Nečas (18:29, 1+1, +2, 6 střel) radoval v 22. minutě poté, co se k němu odrazil puk po předchozím pokusu Shayna Gostisbehera a prudkou ranou švihem z levého kruhu překonal krajana v bráně Calgary.

Calgary se zásluhou Jaka Beana a Jonathana Huberdeaua dostalo na dostřel, poslední slovo v zápase si však vzal v 59. minutě trefou do prázdné klece domácích Eric Robinson.

Třetí porážku v řadě neodvrátil Boston. Naposledy na domácím ledě nestačil 2:5 na Dallas. Skóre duelu otevírala ve 12. minutě hvězda Bruins David Pastrňák (19:49, 1+0, +/-: 0, 7 střel). Havířovskému rodákovi připravil pátou trefu sezony Matthew Poitras, jenž s pukem vybruslil zpoza brány a vybídl svého spoluhráče k ráně z mezikruží.

Ještě v zahajovacím dějství ale za Stars srovnal Matt Duchene a ve druhé dvacetiminutovce třemi využitými přesilovkami v řadě vývoj otočili Jason Robertson, Logan Stankoven a Tyler Seguin.

Dallas před blížícím se přeletem do finského Tampere k dvojzápasu s Floridou čeká ještě víkendový souboj s Chicagem. Do Evropy by měl s týmem jako náhradník cestovat i Matěj Blümel, jenž po nedávném startu proti Edmontonu putoval zpátky na farmu do AHL.

Hokejisté Colorada vybojovali už čtvrtou výhru v řadě a odčinili tak hrozivý start do sezony, kdy naopak padli čtyřikrát za sebou. Ve čtvrtek Avalanche uspěli 5:1 na ledě Utahu a mezi střelce se zapsal i český nováček Ivan Ivan (12:50, 1+0, +1, 1 střela), jenž dostal větší prostor na ledě po zranění Rosse Coltona.

Své premiérové trefy v nejlepší hokejové lize světa se dočkal v 38. minutě, kdy po přihrávkách Nathana MacKinnona a Caseyho Mittelstadta zakončoval z prostoru mezi kruhy a propálil krajana Karla Vejmelku (21 zákroků proti 26 střelám). 22letý rodák z Ostravy naskočil do svého osmého zápasu v NHL a vylepšil si bilanci na 1+2.

Výsledky

Detroit Red Wings Detroit Red Wings : New Jersey Devils New Jersey Devils 5:3 (2:1, 0:1, 3:1) Góly:

18:09 Fischer (Copp)

18:34 DeBrincat

49:46 Larkin (Kane, Raymond)

56:28 Kane (Raymond, DeBrincat)

59:49 Rasmussen (Edvinsson) Góly:

12:11 Hischier (Bratt)

24:59 Haula (Meier, L. Hughes)

51:41 Hischier (J. Hughes, Hamilton) Sestavy:

Talbot (Lyon) – Seider, Edvinsson, Petry, Chiarot (A), Holl, E. Gustafsson, Määttä – DeBrincat, Larkin (C), Raymond – Kane, Kasper, Tarasenko – Fischer, Copp (A), Rasmussen – Berggren, Veleno. Sestavy:

Markström (Allen) – Hamilton, Dillon, Kovacevic, Siegenthaler, Pesce, L. Hughes – Mercer, Hischier (C), Meier – Bratt, J. Hughes (A), Palát (A) – Noesen, Haula, Cotter – Bastian, Lazar, Tatar. Rozhodčí: Pochmara, Dwyer – Murray, Deschamps Počet diváků: 19 515

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Minnesota Wild Minnesota Wild 2:4 (0:1, 2:1, 0:2) Góly:

28:55 Hagel (Cirelli, Černák)

31:31 Kučerov (Paul, Perbix) Góly:

06:23 Kaprizov (Rossi, Brodin)

38:22 Eriksson Ek (Bogosian, Boldy)

40:54 Boldy (Zuccarello, Kaprizov)

59:27 Kaprizov (Lauko, Middleton) Sestavy:

Vasilevskij (J. Johansson) – Moser, Hedman (C), Černák, McDonagh (A), Perbix, Lilleberg – Kučerov (A), Point, Guentzel – C. Geekie, Cirelli, Hagel – Eyssimont, Paul, Atkinson – Chaffee, Glendening, Girgensons. Sestavy:

M. Fleury (Gustavsson) – Faber, Middleton, Bogosian, Brodin, Chisholm, Merrill – Zuccarello, Rossi, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek (A), M. Johansson – Trenin, Chusnutdinov, M. Foligno (A) – Öhgren, Gaudreau, Lauko. Rozhodčí: Brenk, Furlatt – Suchánek, Marquis

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : San Jose Sharks San Jose Sharks 3:1 (3:0, 0:1, -:-) Góly:

04:31 Spence (Moore, Danault)

08:47 Foegele (Laferriere)

11:36 Foegele (Clarke, Laferriere) Góly:

30:05 Granlund (J. Thompson, Wennberg) Sestavy:

Rittich (Copley) – Spence, M. Anderson (A), Burroughs, Gavrikov, Clarke, Edmundson – Kempe, Kopitar (C), Byfield – Moore, Danault (A), Fiala – Laferriere, Turcotte, Foegele – Jeannot, Lewis, Andre Lee. Sestavy:

Blackwood (Vaněček) – Ceci, Walman, Rutta, Ferraro (A), J. Thompson, Thrun – Toffoli (A), Granlund, Eklund – Zetterlund, Wennberg, Guščin – Grundström, Dellandrea, Goodrow (A) – Kunin, Sturm, Kostin. Rozhodčí: Hanson, Syvret – Mahon, Murchison

New York Rangers New York Rangers : Florida Panthers Florida Panthers 1:3 (1:2, 0:1, 0:0) Góly:

04:44 Lafrenière (Fox) Góly:

00:44 Lundell (Reinhart, Luostarinen)

02:42 Verhaeghe (Forsling)

26:59 Bennett (Mikkola, Kulikov) Sestavy:

Šesťorkin – Fox (A), K. Miller, Trouba (C), Schneider, Mancini, R. Lindgren – Lafrenière, Trocheck, Panarin (A) – R. Smith, Zibanejad, Kreider – Kakko, Chytil, Cuylle – Brodzinski, Carrick, Edström. Sestavy:

Bobrovskij (Knight) – Ekblad (A), Forsling, Kulikov, Mikkola, A. Boqvist, Schmidt – Reinhart, Lundell, Luostarinen – M. Tkachuk (A), Bennett, Verhaeghe – Samoskevich, J. Boqvist, Rodrigues – Balinskis, Giles, Greer. Rozhodčí: Ch. Rooney, TJ Luxmore – B. Gawryletz, M. MacPherson Počet diváků: 18 006.

Utah Hockey Club : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 1:5 (0:2, 0:2, 1:1) Góly:

55:28 Crouse (Maccelli, Cole) Góly:

09:54 Colton (Rantanen, Mittelstadt)

18:20 Makar

34:25 Mittelstadt (Malinski, de Haan)

37:33 Ivan (MacKinnon, Mittelstadt)

56:07 Kiviranta Sestavy:

Vejmelka (Ingram) – Sergačjov, Kesselring, Cole, Välimäki, Koljačonok, Lamoureux – Keller (C), Hayton, Schmaltz (A) – McBain, L. Cooley, Guenther – Crouse (A), Kerfoot, Doan – Maccelli, Stenlund, Yamamoto. Sestavy:

Annunen (Georgijev) – Toews, Makar (A), Girard, Manson, de Haan, Malinski – Colton, MacKinnon (A), Rantanen (A) – Kovalenko, Mittelstadt, L. O'Connor – Wood, Kelly, Kiviranta – Ivan, Wagner, Stienburg. Rozhodčí: Markovic, O ́Rourke – Baker, Knorr

Seattle Kraken Seattle Kraken : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 3:4P (1:0, 0:2, 2:1 - 0:1) Góly:

11:27 Beniers

51:01 Eberle (McCann, Beniers)

56:38 Beniers (Montour, McCann) Góly:

23:56 Niederreiter (Appleton, Lowry)

35:05 Vilardi (Scheifele, Connor)

44:20 Niederreiter (Perfetti, Pionk)

61:26 Ehlers (Connor, Scheifele) Sestavy:

Daccord (Grubauer) – R. Evans, Larsson (A), Oleksiak, Montour, Mahura, Borgen – McCann, Beniers (A), Eberle (C) – B. Tanev, Stephenson, Schwartz – Tolvanen, Gourde, Bjorkstrand – Kartye, Wright, Burakovsky. Sestavy:

Hellebuyck (Comrie) – Morrissey (A), DeMelo, Samberg, Pionk, Stanley, C. Miller – Connor, Scheifele (A), Vilardi – Perfetti, Naměstnikov, Ehlers – Niederreiter, Lowry (C), Appleton – M. Barron, Kupari, Iafallo. Rozhodčí: McIsaac, Chmielewski – Flemington, Gibbons Počet diváků: 17151

Boston Bruins Boston Bruins : Dallas Stars Dallas Stars 2:5 (1:1, 1:3, 0:1) Góly:

11:57 Pastrňák (Poitras)

30:41 Brazeau (Frederic, M. Geekie) Góly:

16:20 Duchene (Seguin, Harley)

20:31 J. Robertson (Benn, Heiskanen)

24:57 Stankoven (Duchene, Marchment)

28:59 Seguin (Marchment, Duchene)

57:58 Hintz (Seguin) Sestavy:

Swayman (Korpisalo) – H. Lindholm, McAvoy (A), Zadorov, Carlo, Wotherspoon, Peeke – Marchand (C), E. Lindholm, Pastrňák (A) – Frederic, Coyle, Koepke – M. Geekie, Zacha, Poitras – Beecher, Kastelic, Brazeau. Sestavy:

DeSmith (Oettinger) – Heiskanen (A), Dumba, Lindell, Lundkvist, Harley, Ljubuškin – J. Robertson, Hintz (A), Stankoven – Marchment, Duchene, Seguin – Benn (C), W. Johnston, Dadonov – Bäck, Steel, Blackwell. Rozhodčí: Rehman, Kea – Fournier, McNamara Počet diváků: 17850

Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : St. Louis Blues St. Louis Blues 1:5 (0:2, 1:1, 0:2) Góly:

26:20 Ekman-Larsson (Rielly, Tavares) Góly:

04:06 Broberg (Kyrou, Bučněvič)

10:31 Holloway (Saad)

27:58 Texier (Kyrou, Bučněvič)

43:45 Neighbours (B. Schenn)

56:42 Holloway (Faulk) Sestavy:

Woll (Stolarz) – C. Tanev, Rielly (A), McCabe, Ekman-Larsson, Timmins, Benoit – Marner, Matthews (C), Knies – Nylander, Domi, McMann – N. Robertson, Tavares (A), Holmberg – Reaves, Kämpf, Lorentz. Sestavy:

Binnington (Hofer) – Parayko (A), R. Suter, Faulk (A), Broberg, Perunovich, P. Joseph – Neighbours, B. Schenn (C), Saad – Kyrou, Bučněvič, Texier – K. Kapanen, Holloway, M. Joseph – Sundqvist, Faksa, Toropčenko. Rozhodčí: Nicholson, Blandina – Brisebois, Kovachik Počet diváků: 18 414