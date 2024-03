Pastrňák v NHL zazářil hattrickem, Palát s Noskem sbírali asistence

Za svým druhým v sezoně a celkově již sedmnáctým třígólovým představením ze základních částí NHL Pastrňák (17:50, 3+0, +3, 7 střel) nakročil už v zahajovacím dějství souboje Bostonu s Ottawou, když domácí poslal do trháku zásahy z 9. a 12. minuty. Nejprve netradičně tečoval střelu beka Matta Grzelcyka, asistenci si připsal i Pavel Zacha (16:37, 0+1, +3, 1 střela), a krátce na to se radoval rychlou kličkou do bekhendu po samostatném úniku.

Češi v NHL 1. Pastrňák - 70z./99b. (44+55) 2. Nečas - 64z./48b. (22+26) 3. Zacha - 66z./47b. (17+30) 4. Hronek - 69z./45b. (5+40) 5. Hertl - 48z./34b. (15+19)

Ve druhé dvacetiminutovce se kanadský celek dvěma góly dostal s Bruins zpátky do kontaktu. Těsný stav 3:2 však v 45. minutě dokázal pojistit skvěle hrající Pastrňák, jenž si našel puk na levém kruhu a bekhendem jej poslal do sítě. Rozdíl ve skóre následně ještě navýšili Jesper Boqvist a Justin Brazeau.

Hlavní hvězdou byl však třígólový český útočník, jenž se zlepšil na průběžný 44 zásahů. Lepší jsou v soutěži jen tři hráči, Zach Hyman z Edmontonu (46 gólů), floridský Sam Reinhart (48) a odskočený Auston Matthews z Toronta (55). V tabulce produktivity se Pastrňák rovněž drží na čtvrté příčce a s 99 zápisy míří ve stopách stovkařů Connora McDavida z Edmontonu (108 bodů), Nathana MacKinnona z Colorada (117) a Nikity Kučerova z Tampy (118).

České body pomohly k domácí výhře také celku New Jersey. Výsledek 5:2 nad Pittsburghem totiž shodně dvěma asistencemi podpořili útočníci Ondřej Palát (14:49, 0+2, +1, 3 střely) a Tomáš Nosek (15:05, 0+2, +1, 1 střela).

Trenéři Devils oba zařadili do třetí formace vedle Dawsona Mercera, kterému Češi připravili dvě branky. Dvakrát se za domácí prosadil i Švýcar Timo Meier. Nedávná posila New Jersey do brány Jake Allen zastavil 36 z 38 ran Penguins.

Výhru 4:1 z ledu Islanders si odvezla rozjetá Carolina. Využitou přesilovkou ze závěru první třetiny se na tom podílel i Martin Nečas (17:49, 1+0, -1, 4 střely). Druhý nejproduktivnější Čech v NHL zaujal parádní individuální akcí, když se mezi dvěma bránícími hráči prosmýkl do útočného pásma a mezi kruhy vypálil v obklíčení obránců a trefil přesně prostor nad vyrážečkou Ilji Sorokina.

Za svůj výkon byl Nečas nakonec zvolen druhou hvězdou večera. V hlasování novinářů dostal přednost jen dvougólový Seth Jarvis (2+0), až třetí byl produktivní Jake Guentzel (1+2).

Šest gólů inkasoval na ledě Los Angeles brankář Chicaga Petr Mrázek, jemuž statistici napočítali 18 zákroků proti 24 střelám Kings. Domácí favorit k triumfu 6:2 dokráčel hlavně díky produktivitě kapitána Anže Kopitara (2+1) a Adriana Kempeho (0+3). Po dvou asistencích brali forvardi Pierre-Luc Dubois a Kevin Fiala.

Slovinec Kopitar se tak zlepšil na kariérních 1 199 bodů (415+784) z 1 360 startů. „Na ledě jsme ho schválně více vyhledávali a nebyli jsme od té mety daleko. I když dneska byl hodně dobrý, příště už to vyjde,“ chválil svého zkušeného parťáka střelec Kempe.

Stejně jako Pastrňák se v úterý radoval z hattricku také finský tahoun ofenzivy Colorada Mikko Rantanen. S 93 body průběžně šestý muž tabulky produktivity NHL vystřílel Avalanche výhru 4:3 na ledě St. Louis.

Kromě něj se za hosty prosadil ještě Casey Mittelstadt, hvězdný Nathan MacKinnon zaznamenal jednu asistenci a zlepšil se na 117 zápisů. Na čele bodování soutěže jej však se 118 body přeskočil Nikita Kučerov z Tampy, jenž zazářil čtyřmi zápisy (1+3) při výhře 5:3 nad obhájci Stanley Cupu z Vegas.

Výsledky

Nashville Predators Nashville Predators : San Jose Sharks San Jose Sharks 8:2 (1:1, 3:1, 4:0) Góly:

11:18 Josi (McDonagh, F. Forsberg)

29:37 Zucker (Sissons, McDonagh)

35:26 McCarron (Sherwood, Josi)

37:50 Evangelista (Josi, F. Forsberg)

50:35 McCarron (Sherwood)

54:13 Jankowski (Barrie, Beauvillier)

54:43 F. Forsberg (Nyquist, McDonagh)

56:16 Novak (Sherwood, Jankowski) Góly:

17:18 Granlund (Kostin, Ferraro)

25:46 Ferraro (Bordeleau, Bailey) Sestavy:

Saros (Lankinen) – Josi (C), McDonagh (A), A. Carrier, Del Gaizo, L. Schenn, Barrie – Nyquist, O'Reilly, F. Forsberg – Zucker, Sissons (A), Beauvillier – Evangelista, Novak, Jankowski – Sherwood, McCarron, Co. Smith. Sestavy:

Chrona (D. Cooley) – Burroughs, Ferraro (A), Thrun, M. Vlasic, Addison, Rutta – Zetterlund, Granlund (A), Kostin – Kunin (A), Eklund, Zadina – Bailey, Sturm, Bordeleau – MacDonald, Carpenter, G. Smith. Rozhodčí: McCauley, South – Mills, Daisy Počet diváků: 17 159

St. Louis Blues St. Louis Blues : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 3:4 (1:1, 2:2, 0:1) Góly:

08:48 N. Walker (Perunovich, Faulk)

24:44 Toropčenko (Faulk, N. Walker)

28:43 B. Schenn (Neighbours) Góly:

06:36 Rantanen (MacKinnon, Makar)

26:41 Mittelstadt (Girard)

38:46 Rantanen (Drouin, Ničuškin)

44:15 Rantanen (Ničuškin) Sestavy:

Binnington (Hofer) – Leddy, Parayko, Krug, Kessel, Perunovich, Faulk (A) – B. Schenn (C), Thomas (A), Kyrou – Saad, Bučněvič, Neighbours – Z. Bolduc, Hayes, Kapanen – Toropčenko, Sundqvist, N. Walker. Sestavy:

Annunen (Georgijev) – Makar (A), Toews, Manson, Girard, Se. Walker, J. Johnson – Rantanen (A), MacKinnon (A), Ničuškin – Drouin, Mittelstadt, Lehkonen – Parise, Colton, Wood – Trenin, Cogliano, Duhaime. Rozhodčí: Rooney, Lee – Kovachik, O ́Quinn Počet diváků: 18 096

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 3:2P (1:0, 1:0, 0:2 - 1:0) Góly:

09:20 McDavid (Ekholm)

34:55 Henrique (Ekholm, Bouchard)

63:18 Draisaitl (McDavid, Nurse) Góly:

40:32 Suzuki (Slafkovský, Savard)

44:43 Guhle (J. Evans, Harris) Sestavy:

Pickard (S. Skinner) – Nurse, Stecher, Ekholm, Bouchard, Kulak, Ceci – E. Kane, McDavid (C), Hyman – R. McLeod, Draisaitl (A), Foegele – Nugent-Hopkins (A), Henrique, Ryan – Janmark, Carrick, Perry. Sestavy:

Montembeault (Primeau) – Matheson (A), Guhle, Xhekaj, Savard, Harris, Kovacevic – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – J. Roy, Newhook, Armia – Gallagher (A), J. Evans, Jos. Anderson – Pezzetta, White, Harvey-Pinard. Rozhodčí: Brenk, Nicholson – Apperson, Toomey Počet diváků: 18347

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 6:2 (1:1, 3:0, 2:1) Góly:

12:03 Laferriere (Lizotte, Dubois)

29:32 Gavrikov (Kopitar, Kempe)

31:52 Kopitar (Kempe)

39:08 Kopitar (Kempe, Fiala)

45:47 Danault (Moore, Fiala)

57:10 Lewis (Dubois, Gavrikov) Góly:

14:27 N. Foligno (Kurashev, S. Jones)

54:16 Korchinski (Kurashev, Bedard) Sestavy:

Talbot (Rittich) – M. Anderson, Doughty (A), Gavrikov, M. Roy, Englund, Spence, Moverare – Byfield, Kopitar, Kempe – Moore, Danault (A), Fiala – Lizotte, Dubois, Laferriere – Lewis, Turcotte. Sestavy:

Mrázek (Söderblom) – A. Vlasic, S. Jones (A), Korchinski, Megna, Kaiser, Zajcev – T. Johnson, Bedard, Kurashev – Blackwell, Dickinson (A), Joe. Anderson – Reichel, Athanasiou, N. Foligno (A) – Slaggert, Donato, T. Raddysh. Rozhodčí: Gord Dwyer, Ghislain Hebert – Andrew Smith, Jonny Murray Počet diváků: 18145

New Jersey Devils New Jersey Devils : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) Góly:

05:35 Mercer (Nosek, Palát)

34:20 Meier (L. Hughes, Bratt)

48:58 Holtz (J. Hughes, L. Hughes)

49:13 Mercer (Nosek, Palát)

56:53 Meier (Bratt, J. Hughes) Góly:

27:16 M. Pettersson (Bunting, Rakell)

57:16 Rust (Crosby) Sestavy:

Allen (Kähkönen) – Bahl, B. Smith, L. Hughes, DeSimone, Hatakka, Nemec – Meier, Hischier, Bratt – J. Hughes, Haula, Holtz – Palát, Nosek, Mercer – MacDermid, Tierney, Lazar. Sestavy:

Jarry (Nedeljkovic) – M. Pettersson, Letang, Graves, E. Karlsson, Ludvig, P. Joseph – D. O'Connor, Crosby, Rust – Bunting, Malkin, Rakell – R. Smith, Eller, Puustinen – Bemström, Acciari, Puljujärvi – Gruden.

Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) Góly:

04:06 Garland (Q. Hughes, E. Pettersson)

33:48 E. Pettersson (J. Miller, Q. Hughes)

58:09 E. Pettersson (J. Miller) Góly:

49:23 Dahlin (Power, Tuch)

59:38 Dahlin (T. Thompson, Tuch) Sestavy:

DeSmith (Šilovs) – Hronek, Q. Hughes (C), Zadorov, Soucy, T. Myers, Cole – Boeser, J. Miller (A), P. Suter – Garland, E. Pettersson (A), Höglander – Lafferty, E. Lindholm, Michejev – Podkolzin, Blueger, Aman. Sestavy:

Levi (Luukkonen) – Dahlin (A), Byram, Jokiharju, Power, Clifton, Bryson – Tuch, T. Thompson, Girgensons (A) – Benson, Cozens, Peterka – J. Skinner, Krebs, Greenway – V. Olofsson, Jost, Robinson. Rozhodčí: Syvret, Hanson – Murchison, Pancich Počet diváků: 18 733

Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 3:5 (1:2, 1:0, 1:3) Góly:

01:14 Marchessault (Theodore, Eichel)

36:52 Howden (Kolesar)

48:16 B. Hutton (Howden) Góly:

07:00 Cirelli (Hagel)

10:37 Duclair (Kučerov)

44:52 Point (Kučerov, Stamkos)

52:14 Point (Kučerov, D. Raddysh)

58:51 Kučerov Sestavy:

Hill (L. Thompson) – Hanifin, Hague, McNabb, Theodore, B. Hutton, Martinez – Barbašev, Eichel, Marchessault – Cotter, W. Karlsson, Amadio – Stephenson, N. Roy, Mantha – W. Carrier, Howden, Kolesar. Sestavy:

Vasilevskij (J. Johansson) – Hedman, D. Raddysh, Dumba, Černák, de Haan, Perbix – Duclair, Point, Kučerov – Hagel, Cirelli, Stamkos – Eyssimont, Paul, Sheary – Jeannot, Glendening, Motte. Počet diváků: 17 789

New York Rangers New York Rangers : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 2:4 (0:0, 1:3, 1:1) Góly:

29:30 Wennberg (Lafrenière, Roslovic)

58:05 Lafrenière (Fox, Trocheck) Góly:

24:04 Scheifele (Iafallo, Scheifele)

32:16 Connor (Monahan, Toffoli)

37:55 Scheifele

59:51 Scheifele (Morrissey, Monahan) Sestavy:

Šesťorkin (Quick) – Schneider, K. Miller, Fox, E. Gustafsson, Ruhwedel, Z. Jones – Roslovic, Zibanejad (A), Kreider – Lafrenière, Trocheck, Panarin (A) – Kakko, Wennberg, Brodzinski – Vesey, Goodrow (A), Cuylle. Sestavy:

Hellebuyck (Brossoit) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Dillon, Schmidt, Samberg – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Toffoli, Monahan, Ehlers – Appleton, Lowry (C), Niederreiter – Naměstnikov, D. Gustafsson, M. Barron. Rozhodčí: Schrader, Kozari – Barton, Kelly Počet diváků: 18 006

Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 4:3 (1:0, 2:0, 1:3) Góly:

00:19 Tippett (York, Frost)

20:56 Sanheim (Hathaway)

36:26 Frost (Attard, Poehling)

53:00 Laughton (Tippett, York) Góly:

41:11 W. Nylander (Matthews, Tavares)

50:16 Bertuzzi (Rielly, Tavares)

57:50 Tavares (Bertuzzi, Matthews) Sestavy:

Ersson (Sandström) – York, Sanheim, Ginning, Attard, Zamula, E. Johnson – Tippett, Frost, Konecny (A) – Farabee, Laughton (A), Brink – Foerster, Poehling, Hathaway – Deslauriers, N. Cates, Lycksell. Sestavy:

Samsonov (Woll) – Rielly (A), Brodie, Benoit, McCabe, Edmundson, Liljegren – Bertuzzi, Matthews (A), Holmberg – McMann, Domi, W. Nylander – Knies, Tavares (C), N. Robertson – Dewar, Kämpf, Reaves. Rozhodčí: Charron, Blandina – Flemington, Marquis Počet diváků: 18 623

New York Islanders New York Islanders : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 1:4 (0:3, 0:0, 1:1) Góly:

44:30 Palmieri (Nelson, Horvat) Góly:

12:48 Jarvis (Skjei, Guentzel)

14:53 Jarvis (Guentzel, Slavin)

19:58 Nečas (Je. Kuzněcov, Skjei)

56:22 Guentzel (S. Aho II) Sestavy:

Sorokin (Varlamov) – Dobson, Pelech, Pulock, Romanov, S. Aho I, Reilly – Palmieri, Horvat, Nelson (A) – Barzal, Pageau, Lee (C) – Holmström, Cizikas, Fasching – Clutterbuck (A), MacLean, M. Martin. Sestavy:

Kočetkov (S. Martin) – Burns, Slavin (A), Pesce, Skjei, Chatfield, Orlov – Jarvis, S. Aho II (A), Guentzel – Nečas, Je. Kuzněcov, Svečnikov – Fast, J. Staal (C), Martinook – Noesen, Kotkaniemi, Lemieux. Rozhodčí: McIsaac, Skilliter – Cherrey, Galloway.

Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 4:3P (0:2, 2:0, 1:1 - 1:0) Góly:

22:57 Raymond (Fabbri, P. Kane)

24:23 Seider (Chiarot, Rasmussen)

59:47 Raymond (P. Kane, Gostisbehere)

60:48 P. Kane (DeBrincat, Seider) Góly:

05:56 Werenski

13:43 Texier (Werenski, Severson)

44:26 Marčenko (Werenski, J. Gaudreau) Sestavy:

Reimer (Lyon) – Seider, Chiarot (A), Petry, Edvinsson, Gostisbehere, Määttä – P. Kane, Veleno, DeBrincat – Raymond, Compher, Perron (A) – Fischer, Copp (A), Rasmussen – Sprong, Czarnik, Fabbri. Sestavy:

Tarasov (Merzļikins) – Werenski (A), Severson, Provorov, Bean, Gudbranson (A), Christiansen – A. Nylander, Jenner (C), J. Gaudreau – Marčenko, Sillinger, Texier – Fix-Wolansky, Voronkov, Pyyhtiä – Meyer, Gaunce, Olivier. Rozhodčí: G. Rank, M. Markovic – D. Berg, T. Baker Počet diváků: 17 707

Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Minnesota Wild Minnesota Wild 0:4 (0:0, 0:3, 0:1) Góly:

Góly:

20:35 Hartman (M. Foligno, Boldy)

21:56 Merrill (F. Gaudreau, Chusnutdinov)

31:50 Kaprizov (Hartman, Boldy)

53:02 Lucchini (Beckman) Sestavy:

Gibson (Dostál) – Fowler (A), Zellweger, Mintjukov, LaCombe, Vaakanainen, Lindström – Killorn (A), Carlsson, Terry – Vatrano, McTavish, R. Strome – Max Jones, Lundeström, Silfverberg (A) – R. Johnston, Groulx, Leason. Sestavy:

Gustavsson (M. Fleury) – Middleton, Faber, Brodin (A), Bogosian, Merrill, Chisholm – Kaprizov (A), Hartman, Boldy – M. Johansson, Rossi, Zuccarello – M. Foligno (A), Chusnutdinov, F. Gaudreau – Beckman, Lucchini, M. Shaw. Rozhodčí: St-Laurent, Sandlak – Gawryletz, Murray Počet diváků: 16 239