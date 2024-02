McDavid režíroval výhru Edmontonu, Rangers si poradili s Columbusem

Vítěz produktivity NHL z předešlých tří sezon Connor McDavid se v úvodu letošního ročníku držel v pozadí a mohl jen sledovat přetahovanou o čelo mezi aktuálním lídrem Nikitou Kučerovem z Tampy (103 bodů, 38+65) a Nathanem MacKinnonem z Colorada (98 bodů, 35+63).

Zlepšenými výkony se však kapitán Edmontonu postupně elitní dvojce přibližuje a po středeční tříbodové (1+2) partii proti St. Louis ztrácí na druhou pozici již pouze čtyři zápisy (94 bodů, 22+72). Blues vyšel nástup do zápasu, když už v 5. minutě drželi dvougólový náskok. Prosadili se lídr ofenzivy týmu Robert Thomas a Pavel Bučněvič.

Těsně před prvním odchodem do kabin však Oilers vrátil do kontaktu kanonýr Zach Hyman. V přesilovce mu asistoval zmiňovaný McDavid a oba borci si úspěšnou spolupráci zopakovali i v 25. minutě. Hyman po nejlepším střelci soutěže Austonu Matthewsovi z Toronta (52 gólů) jako teprve druhý borec v sezoně pokořil hranici čtyř desítek branek. Stav 2:2 pak vydržel až do nastavení, v jehož poslední minutě rozhodl produktivní McDavid.

Podruhé v krátké době se poměřily celky Rangers a Columbusu. Před pár dny se radovali před svými fanoušky hráči Blue Jackets, když výsledkem 4:2 zastavili soupeře na vyrovnaném klubovém rekordu v podobě deseti výher v řadě. Středeční odvetu v Madison Square Garden už pro změnu zvládli lépe favorizovaní Rangers.

Na skóre 4:1 se nejvíce přičinili útočníci Artěmij Panarin (2+1) a Chris Kreider (1+1). S průběžným ziskem 83 bodů New York vyrovnal na čele NHL Vancouver a stal se prvním celkem se čtyřmi desítkami výher na kontě.

Výsledky

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : St. Louis Blues St. Louis Blues 3:2P (1:2, 1:0, 0:0 - 1:0) Góly:

18:16 Hyman (McDavid, Nugent-Hopkins)

24:54 Hyman (McDavid, Bouchard)

64:34 McDavid (Ekholm, Nugent-Hopkins) Góly:

02:19 Thomas (Krug, Kyrou)

04:49 Bučněvič (Kyrou, Thomas) Sestavy:

S. Skinner (Pickard) – Bouchard, Ekholm, Ceci, Nurse (A), Desharnais, Kulak – Hyman, McDavid (C), Draisaitl – Janmark, Nugent-Hopkins (A), E. Kane – Perry, R. McLeod, Foegele – C. Brown, Ryan, Holloway. Sestavy:

Binnington (Hofer) – Parayko (A), Leddy, Faulk, Krug, Tucker, Scandella – Kyrou, Thomas (A), Bučněvič – Neighbours, B. Schenn (C), Z. Bolduc – Toropčenko, Hayes, Saad – N. Walker, Sundqvist, Alexandrov. Rozhodčí: Hanson, Sandlak – Hughes, Apperson Počet diváků: 18 347