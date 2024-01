Uzdravený Kubalík slavil s Ottawou výhru nad Nashvillem

Po gólech Michaela McCarrona, Philipa Tomasina a Yakova Trenina z první třetiny odskočil Nashville na ledě Ottawy do trháku 0:3. Ve druhém dějství domácí vystřídali brankáře, když Dána Sögaarda nahradil Fin Korpisalo, a výrazně se zvedli v ofenzivě. Prosadili se Drake Batherson, Tim Stützle a kapitán Brady Tkachuk.

Za stavu 3:3 se tak rázem začínalo od znova. Třetí třetina rozuzlení nenabídla a tak se přešlo do nastavení, v jehož čtvrté minutě završil velký obrat Senators na vítězných 4:3 veterán Claude Giroux. Prosadil se z rychlého protiútoku střelou z ostrého úhlu po výměně puku se Stützlem. Talentovaný Němec (1+1) tak zaznamenal svůj 57. vícebodový zápas kariéry a překonal na čele dané klubové statistiky hráčů do 23 let dosavadní vedoucí zápis Martina Havláta.

Výhru slavil i český navrátilec do sestavy Dominik Kubalík (6:51, -2), jenž kvůli zranění vynechal předchozí čtyři duely a proti Predators naskočil jen do jedenácti střídání.

Výsledek: