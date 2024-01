MacKinnon je zpátky v čele bodování, brankář Rittich střídal do hry

Hokejisté Los Angeles prochází obrovskou krizí. Z posledních patnácti startů se radovali jen ze dvou výher, v obou případech byl v bráně David Rittich. V pátek na ledě Colorada dostala přednost týmová jednička Cam Talbot.

Češi v NHL 1. Pastrňák - 48z./69b. (31+38) 2. Hronek - 48z./36b. (3+33) 3. Hertl - 47z./34b. (15+19) 4. Nečas - 42z./30b. (12+18) 5. Zacha - 44z./28b. (10+18)

V úvodní třetině ovšem od favorita třikrát inkasoval a do akce tak šel opět český gólman, který po zranění Pheonixe Copleyho a lednového povolání z farmy podává v elitní soutěži skvělé výkony (v sedmi startech od úvodní minuty čtyřikrát zvítězil s průměrem 1,76 branky na zápas a 93% úspěšností zákroků).

Po nástupu Ritticha, jenž během čtyřiceti minut hry kryl 17 z 19 střel, snížil ztrátu LA využitou přesilovkou Kevin Fiala. V dalším průběhu ale obránci Josh Manson a Cale Makar pojistili triumf Colorada na konečných 5:1. Hvězdný Nathan MacKinnon se na výsledku podílel bilancí 1+1 a s průběžným ziskem 84 zápisů (31+53) si vzal zpět prvenství v kanadském bodování před Nikitou Kučerovem z Tampy s 83 body (32+51).

Ještě před zápasem Rangers s Vegas doputovala do Čech smutná zpráva o opětovně zhoršeném zdravotním stavu útočníka Filipa Chytila, jenž delší dobu absentuje kvůli příznakům otřesu mozku. Přelom roku strávil rehabilitací doma a po návratu do New Yorku upadl během svého druhého tréninku s Rangers.

Z ledu mu museli pomáhat spoluhráči Jones a Leschyshyn. Původní zranění si přivodil na začátku listopadu v utkání proti Carolině a od té doby vynechal už 38 zápasů. Jeho aktuální stav tak budou znova přezkoumávat lékaři.

Kromě potíží českého útočníka navíc fanoušky Rangers nepotěšil ani výsledek souboje s Vegas. Obhájci Stanley Cupu si totiž odvezli z Madison Square Garden oba body po výhře 5:2, kterou za asistencí Ivana Barbaševa hattrickem vystřílel Jonathan Marchessault.

Stejně jako Vegas v pátek urvali venkovní výhru také hokejisté St. Louis po výsledku 4:3 po prodloužení nad Seattlem. Hrdinou závěru duelu se stal útočník Blues Pavel Bučněvič, jenž nejprve v 42. minutě srovnal na 3:3 a během čtvrté minuty nastavení svou druhou trefou večera rozhodl.

Za smírného stavu 2:2 dospěl do samostatných nájezdů duel mezi Pittsburghem a Floridou. Šťastnější do kabin odcházeli hostující Panthers, za které se v rozstřelu prosadili Aleksander Barkov a kanonýr Sam Reinhart. Posledně jmenovaný skóroval i v řádné hrací době a s 36 zásahy se tak ze druhé pozice přiblížil vedoucímu Austonu Matthewsovi z Toronta. Ten konta soupeřů zatížil 39 góly.

Výsledky

New York Rangers New York Rangers : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 2:5 (1:1, 0:2, 1:2) Góly:

06:33 Wheeler (E. Gustafsson, Fox)

58:55 Kakko (Trouba, Wheeler) Góly:

05:02 Rempal (Cotter, Hague)

23:18 Kolesar

24:04 Marchessault (Barbašev, N. Roy)

42:11 Marchessault (Barbašev, N. Roy)

59:30 Marchessault (Barbašev, McNabb) Sestavy:

Šesťorkin (Quick) – K. Miller, Trouba (C), E. Gustafsson, Fox (A), R. Lindgren, Schneider – Kreider, Zibanejad, Wheeler – Panarin (A), Trocheck, Lafrenière – Cuylle, Brodzinski, Kakko – Vesey, Goodrow, T. Pitlick. Sestavy:

Hill (L. Thompson) – Martinez (A), Pietrangelo (A), Hague, Whitecloud, McNabb, Korczak – Dorofejev, Stephenson, Stone (C) – Barbašev, N. Roy, Marchessault – Cotter, Howden, Rempal – Röndbjerg, Froese, Kolesar. Rozhodčí: Sutherland, Furlatt – Daisy, Murray Počet diváků: 18 006

Seattle Kraken Seattle Kraken : St. Louis Blues St. Louis Blues 3:4P (1:1, 2:1, 0:1 - 0:1) Góly:

10:17 Dumoulin (Larsson, Schwartz)

23:55 Bjorkstrand (Wennberg, McCann)

26:42 Tolvanen (Gourde, Bjorkstrand) Góly:

07:39 Sundqvist (B. Schenn, Krug)

35:01 Thomas (Perunovich, Bučněvič)

41:27 Bučněvič (Thomas)

63:30 Bučněvič (B. Schenn) Sestavy:

Daccord (Grubauer) – Larsson, Dunn, Borgen, Oleksiak, Schultz, Dumoulin – Eberle, McCann, Tatar – Burakovsky, Wennberg, Schwartz – Bjorkstrand, Gourde, Tolvanen – B. Tanev, Beniers, Kartye. Sestavy:

Binnington (Hofer) – Parayko, Leddy, Kessel, Krug, Perunovich, Scandella – Kyrou, Thomas, Bučněvič – Neighbours, B. Schenn, Saad – N. Walker, Hayes, Toropčenko – Blais, Sundqvist, Alexandrov. Rozhodčí: Markovic, Pollock – Murchison, Shewchyk

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 5:1 (3:0, 1:1, 1:0) Góly:

07:44 L. O'Connor (Girard, Georgijev)

14:55 L. O'Connor (Wood)

18:30 MacKinnon (Drouin, Rantanen)

31:44 Manson (Cogliano)

40:31 Makar (MacKinnon, Colton) Góly:

26:20 Fiala (Laferriere, Doughty) Sestavy:

Georgijev (Prosvetov) – Toews, Makar, Girard, Manson, Byram, J. Johnson – Drouin, MacKinnon, Rantanen – Wood, Colton, L. O'Connor – Lehkonen, R. Johansen, Cogliano – MacDermid, Olausson, Kiviranta – F. Olofsson. Sestavy:

Talbot (21. Rittich) – M. Anderson, Doughty, Gavrikov, M. Roy, Englund, B. Clarke – Byfield, Kopitar, Kempe – Moore, Danault, Fiala – Laferriere, Dubois, Anderson-Dolan – Grundström, Lewis, Kaliyev – Fagemo.