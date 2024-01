Lauko s Pastrňákem bodovali za Boston, Vaněček slavil divokou výhru

Souboj Bostonu s Winnipegem proti sobě postavil průběžné lídry Atlantické a Centrální divize. Po výsledku 4:1 se však radovali jen domácí Bruins, kteří zvítězili popáté za sebou a prodloužili rovněž svou bodovou sérii na devět navazujících startů. Kanadský tým o jednu dlouhou šňůru naopak přišel. Po dlouhých 34 zápasech (od 2. listopadu 2023) totiž inkasoval více jak třikrát na utkání.

Od nedávného povýšení do třetí formace Bostonu se bodově rozjel Jakub Lauko (10:04, 1+0, +1, 1 střela). Po přihrávce Trenta Frederica ve 3. minutě zakončením do odkryté brány otevíral skóre a bodoval potřetí za sebou. Už v 5. minutě za Jets kontroval Vladislav Namestnikov, více toho ovšem domácí brankář Jeremy Swayman již hostům nepovolil a ještě před prvním odchodem do kabin Bruins vrátil vedení Charlie Coyle.

Stav 2:1 pak vydržel až do závěru třetí třetiny, kdy při hře v oslabení přidal pojistku Jake DeBrusk a v poslední minutě trefil prázdnou bránu kapitán Brad Marchand. Asistenci brala i jedna ze tří hvězd uplynulého týdne NHL David Pastrňák (21:01, 0+1, +1, 2 střely). Výhru se spoluhráči slavil i Pavel Zacha (17:31, +/-: 0, 1 střela).

Hokejisté New Jersey dotáhli do vítězného konce divoký zápas s Vegas. Výhru 6:5 v prodloužení trefil útočník Tyler Toffoli, jenž tak zkompletoval hattrick. V závěru druhého dějství to však s domácími Devils nevypadalo dobře.

Po úvodním vedení 3:1 totiž hostující Golden Knights sérií čtyř branek otočili průběžný vývoj na 3:5. Vítka Vaněčka, jenž celkově kryl 27 z 32 střel, v dané sérii dvakrát překonal Jonathan Marchessault. Nakonec se však český brankář mohl radovat. New Jersey totiž v řádné hrací době vrátili do hry Lazar a kanonýr Toffoli, jenž se následně prosadil i během prodloužení. Dvě asistence si za domácí, kterým delší dobu chybí zranění Češi Tomáš Nosek a Ondřej Palát, připsal talentovaný slovenský obránce Šimon Nemec.

Po čtyřech nezdarech se vrátili na vítěznou vlnu hokejisté Floridy. Stalo se tak po výsledku 4:1 z ledu Nashvillu. Na první branku se čekalo až do 32. minuty, kdy z přesilovky udeřil kanonýr Panthers Sam Reinhart. Zlepšil se tak na 34 zásahů a je druhý mezi střelci NHL za Austonem Matthewsem z Toronta s 38 góly. Třetí David Pastrňák má branek 30. Radost však hostům dlouho nevydržela, když v 33. minutě srovnal obránce Predators Jeremy Lauzon.

Rozhodnutí tak přinesla až třetí třetina, v níž se radovali jen hráči Floridy. Rozdílovou akci zařídil Carter Verhaeghe a do prázdné klece přidali pojistky Brandon Montour a Matthew Tkachuk.

Vancouver naplnil roli favorita výhrou 2:0 proti Chicagu. Gólman Canucks Thatcher Demko pochytal všech 31 střel soupeře a uhájil své páté čisté konto sezony. Na čele dané brankářské statistiky tak v sezoně vyrovnal Connora Ingrama z Arizony a Tristana Jarryho z Pittsburghu.

Hostující Petr Mrázek pochytal 27 z 29 střel, překonat jej dokázali už ve 2. a 7. minutě Pius Suter a produktivní obránce Quinn Hughes. Jeho parťák z elitní obranné dvojice Vancouveru Filip Hronek (20:59, +/-: 0, 2 střely) tentokrát nebodoval.

Poslední tým soutěže San Jose si vyšlápl na domácí Los Angeles. Hokejisté Kings tak potvrdili, že již delší dobu marně hledají ztracenou formu. Z posledních třinácti startů vybojovali jen dvě výhry. Obě s Davidem Rittichem v bráně, jenž tak dostal přednost před Camem Talbotem i v pondělí.

Proti Sharks i díky asistencím Tomáše Hertla (20:33, 0+1, -1, 1 střela) a Jana Rutty (25:24, 0+1, +/-: 0) v řádné hrací době domácí průběžně prohrávali 0:2 a 2:3. Vždy ale dokázali ztrátu dohnat, klíčovou trefu na 3:3 z přesilovky v 59. minutě zařídil obránce Drew Doughty.

Vítěze nakonec určoval až penaltový rozstřel, ve kterém Ritticha (v zápase kryl 26 z 29 střel) překonali oba exekutoři Sharks Logan Couture a Fabian Zetterlund. Forvardi LA Trevor Moore a Adrian Kempe naopak proti Kaapo Kähkönenovi neuspěli. Výsledkem tak bylo vítězství San Jose 4:3 po nájezdech.

Arizona si doma poradila 5:2 s Pittsburghem. Utkání přineslo i jeden na NHL nevídaný moment. Zkušení hráči Penguins Kris Letang s Jevgenijem Malkinem při signalizovaném vyloučení soupeře tragicky nezvládli rozehrávku v obranném pásmu a sami dopravili puk do své opuštěné brány. Gólman Jarry totiž při výhodě rychle zamířil na střídačku a pustil do hry šestého hráče v poli, jak to dopadlo se můžete podívat sami:

