Uzdravený Nečas byl hvězdou zápasu, Vaněček a Mrázek vychytali výhry

Carolina výsledkem 4:2 uťala osmizápasovou bodovou sérii Detroitu, který se v pátek zmohl jen na pouhých dvanáct střeleckých pokusů. Bilancí gólu a jedné asistence se pod výsledek podepsali domácí útočníci Andrej Svečnikov, Sebastian Aho a Martin Nečas (18:52, 1+1, +2, 6 střel), jenž byl zvolen první hvězdou.

Češi v NHL 1. Pastrňák - 44z./64b. (29+35) 2. Hronek - 45z./36b. (3+33) 3. Hertl - 44z./30b. (13+17) 4. Nečas - 39z./28b. (10+18) 5. Zacha - 40z./26b. (9+17)

Posledně jmenovaný český reprezentant se tak úspěšně vrátil do sestavy po zranění. Kvůli potížím v horní části těla vynechal předchozích pět startů, proti Red Wings však na něm pauza nebyla znát. Produktivní útočník, jenž nedávno oslavil své 25. narozeniny, se poprvé prosadil v 37. minutě. Kličkou se zbavil bránícího hráče a střelou z pravého kruhu překvapil Alexe Lyona - 2:1 pro Hurricanes.

Detroit zásluhou J.T. Comphera dokázal těsně před druhou pauzou z přesilovky srovnat. Ve třetím dějství ale faul trestal i domácí Svečnikov a v samém závěru se za asistence Nečase do prázdné klece trefil ještě Aho.

Po třech duelech, ve kterých dostal v bráně přednost Nico Daws, se v pátek vrátil mezi tři tyče New Jersey Vítek Vaněček. Na ledě Columbusu pochytal český gólman 29 z 30 střel a byl zvolen druhou hvězdou u výhry 4:1.

Jediným střelcem Blue Jackets byl už v 5. minutě Cole Sillinger. Devils však ovládli druhé dějství, ve kterém sérií čtyř branek vývoj zcela otočili. Už po 28 vteřinách hry v daném dějství srovnal bek John Marino, obrat skóre zařídil Alexander Holtz a pojistky přidali kapitán Nico Hischier a Nathan Bastian.

Výhru v pátečním programu NHL vychytal kromě Vaněčka i další český gólman Petr Mrázek, jenž skvělými výkony drží zraněními sužované Chicago ve hře o body. Naposledy pochytal 26 z 29 střel Islanders a pomohl tak Blackhawks k výhře 4:3 po prodloužení.

Blíže k úspěchu měli domácí i v řádné hrací době, když na startu třetího dějství po gólu Jasona Dickinsona vedli už 3:1. New York ovšem vrátili do hry forvardi Bo Horvat a Kyle Palmieri góly z 47. a 53. minuty. Za stavu 3:3 se tak šlo do nastevení, které ukončil už po 22 vteřinách obránce Chicaga Seth Jones.

Výsledky

Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : New York Islanders New York Islanders 4:3P (0:1, 2:0, 1:2 - 1:0) Góly:

38:07 Katchouk (Sanford, Re. Johnson)

39:14 Joe. Anderson (Blackwell, Dickinson)

45:10 Dickinson (Joe. Anderson, S. Jones)

60:22 S. Jones (Katchouk, Dickinson) Góly:

06:09 Nelson (Fasching, Palmieri)

46:37 Horvat (Barzal, Dobson)

52:50 Palmieri (Dobson, Romanov) Sestavy:

Mrázek (Söderblom) – A. Vlasic, S. Jones (A), Korchinski, Megna, Tinordi, I. Phillips – R. Pitlick, Kurashev, T. Raddysh – Blackwell, Dickinson (A), Joe. Anderson – Reichel, Entwistle, Guttman – Katchouk, Sanford, Re. Johnson. Sestavy:

Sorokin (Appleby) – Romanov, Dobson, Mayfield (A), Pelech, S. Aho I, Bolduc – Lee (C), Horvat, Barzal – Fasching, Nelson (A), Palmieri – Holmström, Pageau, J. Gauthier – Clutterbuck, MacLean, M. Martin. Rozhodčí: Sutherland, Dunning – Johnson, Berg

Florida Panthers Florida Panthers : Minnesota Wild Minnesota Wild 4:6 (0:1, 2:3, 2:2) Góly:

20:35 Ekblad (M. Tkachuk, Verhaeghe)

38:27 Luostarinen (Lundell, Ekblad)

48:05 Lundell (Ekblad, Reinhart)

48:23 Forsling (Ekblad) Góly:

02:49 Kaprizov (Boldy, Faber)

23:22 Hartman (Goligoski, Maroon)

27:36 Eriksson Ek (Faber, Boldy)

30:32 Zuccarello (Eriksson Ek, Kaprizov)

40:41 Kaprizov (Zuccarello, Faber)

59:49 Hartman Sestavy:

Bobrovskij (31. Stolarz) – Ekblad (A), Forsling, Montour, Mikkola, Kulikov, Ekman-Larsson – Reinhart, Lundell, Luostarinen – M. Tkachuk (A), Bennett, Verhaeghe – Lomberg, Stenlund, Rodrigues – Lockwood, Lorentz, Gadjovich. Sestavy:

M. Fleury (31. Gustavsson) – Faber, Brodin, Mermis, Middleton, Bogosian, Goligoski – Zuccarello, Rossi, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek (A), M. Johansson – Maroon, Hartman, M. Foligno (A) – Raška, Dewar, Duhaime. Rozhodčí: Brenk, Furlatt – Daisy, Alphonso. Počet diváků: 19 595.

Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : New Jersey Devils New Jersey Devils 1:4 (1:0, 0:4, 0:0) Góly:

04:21 Sillinger (Činachov, J. Gaudreau) Góly:

20:28 Marino (Nemec)

28:40 Holtz (Foote, Willman)

33:31 Hischier

34:43 Bastian (Bahl) Sestavy:

Merzļikins (Tarasov) – A. Boqvist, Severson, Peeke, Provorov, Gudbranson (A), Bean – Činachov, Sillinger, J. Gaudreau – Roslovic, Jenner (C), Fantilli – Marčenko, Voronkov, K. Johnson – Danforth, Kuraly (A), Texier. Sestavy:

Vaněček (Daws) – Nemec, Foote, Marino, L. Hughes, C. Miller, Bahl – Bratt (A), Hischier (C), Toffoli – Mercer, M. McLeod, Meier – Bastian, Lazar, Haula (A) – Holtz, Tierney, Willman. Rozhodčí: McIsaac, Beach – Marquis, Baker Počet diváků: 18 630