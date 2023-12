Pastrňák třemi body režíroval výhru Bostonu, zraněný Zacha odstoupil

Proti Columbusu a Buffalu byl v týdnu hokejový útočník David Pastrňák (20:42, 2+1, +1, 6 střel) bez bodu, o víkendu se ale v NHL opět vytáhl. V úvodním duelu bohatého sobotního programu suverénně nejproduktivnější Čech v soutěži dvěma góly a asistencí režíroval výhru Bostonu 5:3 nad Arizonou.

Zlepšil se tak na 39 zápisů (16+23) z 26 startů a před nočními zápasy se vyhoupl zpět na druhé místo produktivity za odskočeného Nikitu Kučerova z Tampy s 44 body.

Poprvé se Pastrňák radoval v 16. minutě, kdy brankáře Connora Ingrama překvapil zakončením po výpadu zpoza brány. V 23. minutě ukázal, že umí i skvěle přihrát. Křižným pasem v přesilovce uvolnil beka Kevina Shattenkirka, jenž zakončoval do odkryté části brány - 3:0 pro Bruins. Coyotes se pak dokázali dostat s domácími hokejisty do kontaktu. Na vyrovnání však nedosáhli a v 55. minutě skvěle hrající Pastrňák dodal Bostonu klid zvýšením na finálních 5:2 poté, co jej samotného před brankářem uvolnil chytrou zadovkou Morgan Geekie.

Smutnou zprávou pro fanoušky domácích však bylo zatím blíže nespecifikované zranění Pavla Zachy. Elitní centr týmu odstoupil už během první třetiny po osmi absolvovaných střídáních. Další český útočník Jakub Lauko tentokrát figuroval jen mezi nehrajícími náhradníky. Z pozice náhradníka utkání sledoval i gólman Coyotes Karel Vejmelka. Toho do pozice týmové dvojky vytlačil parťák Ingram. Český reprezentant se z posledních osmi startů neradoval z výhry ani v jednom případě.

Výsledky

Calgary Flames Calgary Flames : New Jersey Devils New Jersey Devils 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Wolf (Vladař) – R. Andersson, Weegar, C. Tanev (A), Hanifin, Gilbert, Solovjov – Šarangovič, E. Lindholm (A), Mangiapane – Coronato, Kadri, Zary – Coleman, Backlund (C), Huberdeau – Dubé, Ružička, Greer. Sestavy:

Vaněček (Schmid) – Nemec, Siegenthaler, Marino, Bahl, C. Miller, L. Hughes – Toffoli, J. Hughes (A), Haula – Bratt, Hischier (C), Palát (A) – Lazar, Mercer, Meier – Holtz, M. McLeod, Bastian. Rozhodčí: Pollock, Samuels-Thomas – Cormier, Murchison

Dallas Stars Dallas Stars : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 0:1 (-:-, -:-, -:-) Góly:

Góly:

02:24 Stephenson (Howden, Whitecloud) Sestavy:

Oettinger (Wedgewood) – Heiskanen, R. Suter, Lindell (A), Hakanpää, Lundkvist, Harley – Pavelski, J. Robertson, Dadonov – W. Johnston, Benn (C), Seguin (A) – Duchene, Marchment, Dellandrea – Faksa, Cr. Smith, Steel. Sestavy:

L. Thompson (Patera) – Pietrangelo (A), B. Hutton, Korczak, McNabb, Whitecloud, Hague – Stone (C), Eichel (A), Barbašev – Marchessault, Stephenson, Howden – Dorofejev, W. Karlsson, Cotter – Kolesar, N. Roy, W. Carrier. Rozhodčí: Dwyer, Markovic – McNamara, Berg

Boston Bruins Boston Bruins : Arizona Coyotes Arizona Coyotes 5:3 (2:0, 2:2, 1:1) Góly:

15:22 Pastrňák

16:10 Coyle (Frederic)

22:02 Shattenkirk (Pastrňák, Marchand)

29:12 Heinen (Poitras, Frederic)

54:29 Pastrňák (Geekie, DeBrusk) Góly:

22:50 Keller (Zucker, Välimäki)

23:22 Carcone

43:20 Crouse (Maccelli, Bjugstad) Sestavy:

Ullmark (Swayman) – Grzelcyk, Carlo, H. Lindholm (A), Mitchell, Lohrei, Shattenkirk – Marchand (C), Zacha, Pastrňák (A) – J. van Riemsdyk, Coyle, Frederic – DeBrusk, Poitras, Heinen – Steen, Beecher, Geekie. Sestavy:

Ingram (Vejmelka) – Moser, Durzi, Välimäki, Dumba, Stecher, J. Brown, Dermott – Keller (A), Schmaltz (A), Zucker – Maccelli, Bjugstad, Crouse (A) – Kelemen, L. Cooley, O'Brien – Carcone, Kerfoot. Rozhodčí: South, Hebert – Barton, Suchánek Počet diváků: 17850

Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : St. Louis Blues St. Louis Blues 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Mrázek (Söderblom) – I. Phillips, S. Jones, Murphy, Zajcev, A. Vlasic, Crevier – Beauvillier, Bedard, Kurashev – T. Johnson, Guttman, T. Raddysh – N. Foligno, Dickinson, Joe. Anderson – Reichel, Re. Johnson, Entwistle. Sestavy:

Binnington (Hofer) – Leddy, Parayko, Krug, Faulk, Scandella, Perunovich – Bučněvič, Thomas, Neighbours – Hayes, B. Schenn, Kyrou – Saad, Sundqvist, Kapanen – Toropčenko, Alexandrov, Blais.

