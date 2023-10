Montreal uspěl na ledě Buffala, ve třetí třetině rozhodl Gallagher

Hokejisté Buffala pokračují v nevýrazném vstupu do nové sezony. Přebudovaný tým s řadou perspektivních hráčů, kterým se připisují kvality vrátit Sabres po delší době do play off, z úvodních šesti duelů dokázal zvítězit jen ve dvou případech.

Naposledy před svými fanoušky Buffalo nestačilo 1:3 na Montreal. V první třetině ještě Jeff Skinner využitou přesilovkou vymazal úvodní trefu Justina Barrona. V dalším průběhu už ale stříleli góly jen hosté. Brankáře Erica Comrieho, který nastoupil při zranění Devona Leviho, v 43. minutě překonal Brendan Gallagher a v 57. minutě ještě z přesilovky Tanner Pearson.

