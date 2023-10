Pastrňák skóroval potřetí v řadě, Vrána byl u obou branek St. Louis

Boston v úvodu nové sezony navazuje na svou rekordní základní část z minulého ročníku. Po třech startech má zatím plný počet bodů díky výhrám 3:1 nad Chicagem, 3:2 nad Nashvillem a naposledy 3:1 nad San Jose. Ve všech partiích se prosadil český kanonýr David Pastrňák (2+0, 1+1 a dnes 1+0).

Na ledě Sharks poslali favorita v úvodním hracím dějství do trháku kapitán Brad Marchand a James van Riemsdyk. Český reprezentant se prosadil v 37. minutě a to na své kvality netradičním způsobem, když se po kolizi s obráncem Vlasicem puk odrazil od brusle padajícího útočníka a doklouzal do brány kolem betonu překvapeného brankáře Kähkönena.

Pastrňák (18:09, 1+0, +1, 5 střel) tak bodoval i ve svém třetím startu sezony, naopak na první zápis stále čeká elitní centr Pavel Zacha (18:15, +1, 4 střely). Ve čtvrtém útoku Bruins nastoupil i mladík Jakub Lauko (8:56, +/-: 0).

San Jose vymazalo nulu na kontě brankáře Ullmarka až v 52. minutě, kdy se za asistence Tomáše Hertla (21:54, 0+1, +/-: 0) prosadil Anthony Duclair. Do zápasu v dresu domácích naskočili i útočník Filip Zadina (14:29, +/-: 0, 2 střely) a obránce Jan Rutta (18:57, -1, 1 střela). Další bek Radim Šimek byl naopak klubem odeslán na farmu.

Jednoznačným výsledkem 6:2 skončila návštěva Arizony na ledě St. Louis. Coyotes, jejichž bránu hájil Connor Ingram na místo náhradníka Karla Vejmelky, si pomohli třemi využitými přesilovkami díky trefám Nicka Bjugstada, Jasona Zuckera a Seana Durziho.

Nezdar Blues pomohl alespoň korigovat český útočník Jakub Vrána (13:20, 1+1, +2, 3 střely). V 28. minutě pálil přesně švihem z mezikruží a ve třetí třetině ještě asistoval u snížení Sammyho Blaise.

Na rozdíl od Vejmelky se tentokrát do brány dostal Petr Mrázek z Chicaga. Na ledě Colorada jej však čekala těžká zkouška. Z vysokého počtu 41 střel český gólman zastavil 37, favorizovaní Avalanche slavili výhru 4:0.

V první třetině skóroval při hře v oslabení Logan O’Connor a z přesilovky Ryan Johansen. V dalším průběhu přidali pojistky Devon Toews a Nathan MacKinnon. Gólman vítězů Alexandar Georgijev na nulu potřebioval 18 zákroků, hvězdný mladík Connor Bedard se tentokrát do zakončení nedostal ani jednou.

Poprvé v sezoně dostal šanci mezi třemi tyčemi Calgary Dan Vladař a výsledkem byla výhra 4:3 z ledu Buffala. 26letý rodák z Prahy kryl 24 z 27 střel Sabres. Utkání zlomil na stranu kanadského celku v 44. minutě Adam Ružička. 24letý slovenský útočník prožívá snový vstup do sezony, když z úvodních čtyř startů vyprodukoval shodný počet čtyř bodů (2+2).

Výsledky

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 4:3 (1:0, 2:2, 1:1) Góly:

11:10 Paul (Stamkos)

35:43 Eyssimont (Sheary, Perbix)

36:52 Kučerov (Hagel, D. Raddysh)

44:42 Kučerov (Paul, Point) Góly:

20:14 Boeser (J. Miller)

21:02 Myers (E. Pettersson)

58:11 J. Miller (Hronek, E. Pettersson) Sestavy:

J. Johansson (Tomkins) – Černák, Hedman (A), D. Raddysh, Sergačjov, Perbix, de Haan – Kučerov (A), Point, Barré-Boulet – Hagel (A), Cirelli, Stamkos – Merelä, Paul, Jeannot – Eyssimont, Glendening, Sheary. Sestavy:

Demko (DeSmith) – Hronek, Q. Hughes (C), Myers, Cole, Friedman, Soucy – Garland, E. Pettersson (A), Kuzmenko – Boeser, J. Miller (A), Di Giuseppe – Beauvillier, P. Suter, Joshua – Studnicka, Lafferty, Höglander. Rozhodčí: G. Hebert, C. Syvret – CJ Murray, R. Daisy Počet diváků: 19 092

San Jose Sharks San Jose Sharks : Boston Bruins Boston Bruins 1:3 (0:2, 0:1, 1:0) Góly:

51:13 Duclair (Hertl) Góly:

18:06 Marchand (Beecher)

18:27 J. van Riemsdyk (Frederic, Coyle)

36:46 Pastrňák (Carlo) Sestavy:

Kähkönen (Blackwood) – Burroughs, Ferraro (A), Rutta, Knyžov, Benning, M. Vlasic – Duclair, Hertl (A), Barabanov – Labanc, Bordeleau, Zadina – Eklund, Kunin, Hoffman – Zetterlund, Sturm, G. Smith. Sestavy:

Ullmark (Swayman) – Grzelcyk, McAvoy (A), H. Lindholm, Carlo, Forbort, Shattenkirk – DeBrusk, Zacha, Pastrňák (A) – Marchand (C), Poitras, Geekie – J. van Riemsdyk, Coyle, Frederic – Lučić, Beecher, Lauko. Rozhodčí: Schlenker, Kozari – Tobias, Apperson Počet diváků: 12501

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) Góly:

11:46 L. O'Connor (Cogliano, Manson)

18:41 R. Johansen (Lehkonen, Rantanen)

33:21 Toews (Ničuškin, Tatar)

48:40 MacKinnon (Tatar, Toews) Góly:

Sestavy:

Georgijev (Prosvetov) – Toews, Makar, Girard, Byram, J. Johnson, Manson – Drouin, MacKinnon, Rantanen – Lehkonen, R. Johansen, Ničuškin – Wood, Colton, Tatar – Cogliano, F. Olofsson, L. O'Connor. Sestavy:

Mrázek (Söderblom) – S. Jones, A. Vlasic, Murphy, Korchinski, Kaiser, Zajcev – Donato, Bedard, Hall – T. Raddysh, Reichel, T. Johnson – Perry, Dickinson, N. Foligno – Athanasiou, Entwistle, Katchouk. Rozhodčí: Rehman, Hebert – Barton, Gawryletz Počet diváků: 18 140

Seattle Kraken Seattle Kraken : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 7:4 (3:1, 1:0, 3:3) Góly:

07:16 Gourde (Burakovsky, Tolvanen)

12:18 Schwartz (Dunn, Burakovsky)

19:22 Bellemare (Dunn)

22:38 Dunn (Burakovsky, Bjorkstrand)

51:53 McCann (Bjorkstrand, Wennberg)

52:13 Kartye (Beniers, Eberle)

56:51 Bjorkstrand Góly:

07:35 Fast (Slavin, J. Staal)

41:08 Jarvis (Noesen)

45:55 Kotkaniemi (Noesen, Jarvis)

55:56 Jarvis (Nečas, DeAngelo) Sestavy:

Daccord (Grubauer) – Larsson (A), Dunn, Borgen, Oleksiak, Schultz, Dumoulin – Eberle (A), Beniers, McCann – Bjorkstrand, Wennberg, Schwartz – Burakovsky, Gourde, Tolvanen – Yamamoto, Bellemare, Kartye. Sestavy:

Raanta (23. Kočetkov) – Burns, Slavin (A), Pesce, Skjei, DeAngelo, Orlov, Chatfield – Nečas, Teräväinen, Bunting – Jarvis, Kotkaniemi, Noesen – Fast, J. Staal (C), Martinook (A) – Drury, Lemieux. Rozhodčí: Charron, Brenk – Mahon, Toomey

Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Calgary Flames Calgary Flames 3:4 (2:2, 0:0, 1:2) Góly:

06:06 E. Johnson (Dahlin, Okposo)

14:28 T. Thompson (Cozens)

43:14 Peterka (Cozens, Jokiharju) Góly:

00:48 Huberdeau (E. Lindholm, Andersson)

10:15 Duehr (Greer, Šarangovič)

41:52 Coleman (Gilbert, Coronato)

44:34 Ružička (Kadri, Dubé) Sestavy:

Levi (Comrie) – Samuelsson, Dahlin (A), Jokiharju, Power, E. Johnson, Clifton – Tuch, T. Thompson, J. Skinner – Krebs, Cozens, Peterka – Benson, Mittelstadt, Greenway – Okposo (C), Jost, Girgensons (A). Sestavy:

Vladař (Markström) – Andersson (A), Hanifin, Weegar, Zadorov, C. Tanev, Gilbert – Mangiapane, E. Lindholm, Huberdeau (A) – Dubé, Kadri, Ružička – Coronato, Backlund (C), Coleman – Duehr, Šarangovič, Greer. Rozhodčí: Kea, Rank

St. Louis Blues St. Louis Blues : Arizona Coyotes Arizona Coyotes 2:6 (0:1, 1:3, 1:2) Góly:

27:02 Vrána (Scandella, Hayes)

43:16 Blais (Vrána) Góly:

14:42 Bjugstad (Maccelli, Välimäki)

22:34 Keller (Schmaltz)

27:44 Carcone (Durzi)

33:56 Schmaltz (Keller)

42:09 Zucker (Maccelli, Välimäki)

56:59 Durzi (Cooley) Sestavy:

Hofer (Binnington) – Parayko, Leddy, Faulk (A), Krug, Tucker, Scandella – Kyrou, Thomas (A), Saad – Kapanen, B. Schenn (C), Toropčenko – Blais, Hayes, Vrána – Neighbours, Sundqvist, Alexandrov. Sestavy:

Ingram (Vejmelka) – Durzi, Moser, Dumba, Dermott, Stecher, Välimäki – Schmaltz (A), Hayton, Keller (A) – Maccelli, Cooley, Zucker – Carcone, Bjugstad, Crouse (A) – O'Brien, McBain, Kerfoot. Rozhodčí: McCauley, Chmielewski – Gibbons, Jackson Počet diváků: 18 096

Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Dallas Stars Dallas Stars 2:3 (1:0, 0:2, 1:1) Góly:

04:37 Terry (Zegras, Mintjukov)

41:01 Carlsson (Terry) Góly:

30:03 Hintz (Pavelski, Heiskanen)

38:06 Pavelski (Heiskanen, J. Robertson)

46:47 Heiskanen (Steel, Seguin) Sestavy:

Gibson (Dostál) – Fowler, Luneau, LaCombe, Gudas, Mintjukov, Ljubuškin – Zegras, Carlsson, Terry – Vatrano, McTavish, R. Strome – Max Jones, Groulx, Silfverberg – R. Johnston, Carrick, Leason. Sestavy:

Oettinger (Wedgewood) – R. Suter, Heiskanen, Lindell, Lundkvist, Harley, Hakanpää – J. Robertson, Hintz, Pavelski – Benn, W. Johnston, Dadonov – Marchment, Duchene, Seguin – Cr. Smith, Faksa, Dellandrea – Steel.

Minnesota Wild Minnesota Wild : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 3:7 (2:4, 0:0, 1:3) Góly:

06:21 Dewar (Merrill, Mermis)

08:00 Kaprizov (Brodin, Zuccarello)

54:38 Eriksson Ek (M. Johansson, Maroon) Góly:

02:39 Grundström (Doughty)

15:46 Gavrikov (Kempe, Kopitar)

19:02 Dubois (Fiala)

19:14 Dubois (Fiala)

50:13 Moore (Kaliyev, Englund)

57:41 Kempe (M. Roy)

58:52 Lizotte (M. Anderson) Sestavy:

M. Fleury (Gustavsson) – Addison, Brodin, Faber, Middleton, Merrill, Mermis – Zuccarello, Hartman, Kaprizov (A) – Walker, Eriksson Ek (A), M. Johansson – F. Gaudreau, Rossi, M. Foligno (A) – Duhaime, Dewar, Maroon. Sestavy:

Talbot (Copley) – Doughty (A), M. Anderson, M. Roy, Gavrikov, Spence, Englund – Kempe, Kopitar (C), Byfield – Laferriere, Dubois, Fiala – Kaliyev, Danault (A), Moore – Lewis, Lizotte, Grundström. Rozhodčí: Nicholson, Pollock – Alphonso, Baker Počet diváků: 18 689

New York Rangers New York Rangers : Nashville Predators Nashville Predators 1:4 (0:2, 1:2, 0:0) Góly:

39:18 Fox (Zibanejad, Panarin) Góly:

11:24 Co. Smith (McCarron, Barrie)

16:22 Co. Smith

23:32 O'Reilly (Evangelista, F. Forsberg)

33:51 F. Forsberg (Barrie, Josi) Sestavy:

Šesťorkin (34. Quick) – Fox (A), R. Lindgren, Trouba (C), K. Miller, Schneider, E. Gustafsson – Kakko, Zibanejad, Kreider (A) – Lafreniere, Chytil, Panarin – Wheeler, Trocheck, Cuylle – Vesey, Bonino, Goodrow. Sestavy:

Saros (Lankinen) – Fabbro, Josi (C), A. Carrier, McDonagh (A), Barrie, Lauzon – Pärssinen, O'Reilly (A), F. Forsberg – Sissons, Glass, Nyquist – Evangelista, Novak, Sherwood – Co. Smith, McCarron, Trenin. Rozhodčí: O'Rourke, Rooney – Flemington, Kovachik Počet diváků: 18 006

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 3:5 (1:1, 1:2, 1:2) Góly:

01:30 Iafallo (Morrissey, Niederreiter)

36:00 Perfetti (Naměstnikov, Ehlers)

51:32 Iafallo (Scheifele, Ehlers) Góly:

17:42 Marchessault (Stephenson, Theodore)

20:50 Howden (Stone)

35:27 Martinez (W. Karlsson, Cotter)

55:24 Eichel (Stone, Theodore)

58:57 N. Roy (Theodore) Sestavy:

Brossoit (Hellebuyck) – Morrissey, DeMelo, Dillon, Pionk, Samberg, Stanley – Connor, Scheifele, Appleton – Perfetti, Naměstnikov, Ehlers – Iafallo, Lowry, Niederreiter – M. Barron, Kupari, D. Gustafsson. Sestavy:

L. Thompson (Hill) – McNabb, Martinez, Hague, Hutton, Pachal, Theodore – Barbašev, Eichel, Marchessault – Cotter, Stephenson, Stone – Howden, W. Karlsson, Amadio – W. Carrier, N. Roy, Kolesar. Rozhodčí: Hanson, Lambert – Nansen, Knor Počet diváků: 11521

Florida Panthers Florida Panthers : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 3:1 (2:0, 0:1, 0:0) Góly:

17:08 Stenlund

19:53 Ekman-Larsson (Barkov, Reinhart)

59:59 Reinhart (Kulikov) Góly:

31:52 Marner (Tavares, Nylander) Sestavy:

Bobrovskij (Stolarz) – Ekman-Larsson, Forsling, Kulikov, Mikkola, Balinskis, Mahura – Reinhart (A), Barkov (C), Rodrigues – M. Tkachuk (A), Luostarinen, Verhaeghe – Sourdif, Lundell, Cousins – Lorentz, Stenlund, Lomberg. Sestavy:

Samsonov (Woll) – Brodie, Rielly (A), Liljegren, McCabe, Klingberg, Giordano – Marner, Matthews (A), Bertuzzi – Nylander, Tavares (C), Knies – Domi, Minten, Järnkrok – Reaves, Kämpf, Gregor. Rozhodčí: Dwyer, Dunning – Berg, McNamara Počet diváků: 19 288