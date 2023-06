Vegas je krok od zisku Stanley Cupu, třetí výhru trefil Karlsson

Hokejisté Vegas zvítězili na ledě Floridy 3:2 a ve finále Stanley Cupu vedou 3:1 na zápasy. Dvakrát se za vítěze prosadil útočník Chandler Stephenson.

Výhra 3:2 ze čtvrté partie finálové série přihrála hokejistům Vegas příležitost završit tažení za svým premiérovým Stanley Cupem už v následujícím středečním duelu před vlastními fanoušky.

Golden Knights k ideálnímu scénáři nasměřoval už ve 2. minutě muž zápasu Chandler Stephenson, jenž se po vybojovaném puku ve středním pásmu řítil sám na Sergeje Bobrovského a z první velké šance uspěl. Asistence si připsali obránce Zach Whitecloud a kapitán Mark Stone.

Hubené vedení hosté dokázali navýšit v 28. minutě, kdy si oba borci zopakovali úspěšnou spolupráci. Od levého mantinelu nabíjel Stone a centr Stephenson tentokrát přesně pálil z prostoru mezi kruhy. Potřetí lovil Bobrovskij puk z brány v 31. minutě. Střelu obránce Nicolase Haguea ještě dokázal vyrazit, na dorážku Williama Karlssona byl ovšem krátký - 3:0 pro Vegas.

Nulu na kontě hostujícího gólmana Adina Hilla vymazal v 37. minutě s notnou dávkou štěstí produktivní obránce Floridy Brandon Montour. Jeho nahození od pravého mantinelu se totiž dostalo do sítě po odrazu od dvou bránících hráčů. Do kontaktu Panthers dostal v 44. minutě kapitán Aleksander Barkov a opět u toho nechyběl aktivní Montour, jenž finského centra našel na pravém kruhu bekhendovou přihrávkou z rohu kluziště.

Stejně jako ve třetím duelu domácí v závěru usilovali o vyrovnání s šesti hráči v poli. Tentokrát se ale při hře bez brankáře vyrovnání nedočkali. Nic na tom nezměnilo ani vyloučení hostujícího Alexe Pietrangela z času 59:42, kdy šel jako vůbec první hráč Vegas v zápase na trestnou lavici.

Na obou týmech se již výrazně projevuje náročnost play off. Hosté část zápasu hráli bez prvního centra Jacka Eichela, jenž na chvíli odstoupil po nebezpečném zásahu pukem do krku. Ofenzivu Panthers pro změnu ve třetí třetině otupily nespecifikované potíže Matthew Tkachuka, jenž dlouho jen vysedával na střídačce a při finální snaze bez brankáře raději neoperoval na své pozici před bránou. Mimo hlavní centrum dění Tkachuk zůstal i při závěrečné hromadné šarvátce, do které se po vypršení časomíry aktivně zapojil i gólman Hill.

Finále Stanley Cupu 2023 - 4. zápas