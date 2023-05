Palát asistoval u postupové výhry New Jersey nad Rangers

Po nevydařeném vstupu do play off, kdy v úvodních zápasech New Jersey s českým brankářem Vítkem Vaněčkem dvakrát padlo 1:5, se s nástupem Akiry Schmida vývoj série otočil a své skvělé výkony švýcarský gólman podtrhl vychytanou nulou v rozhodujícím sedmém klání.

2. kolo play off: Východní konference: Carolina - New Jersey Toronto - Florida Západní konference: Vegas - Edmonton Dallas - Seattle

Zastavil všech 31 střel hostujících Rangers, které vychytal s čistým štítem už podruhé v sérii, a stal se jasnou první hvězdou sedmého duelu. Na druhé místo zámořští novináři zařadili českého útočníka Ondřeje Paláta (17:00, 0+2, +2, 1 střela), jenž asistoval u v pořadí první a třetí branky Devils.

Stav 0:0 domácí prolomili v 30. minutě, kdy se při hře v oslabení díky nezdolné bojovnosti Paláta v útočném pásmu dostal do šance Michael McLeod. Před druhým odchodem do kabin přidával pojistku Tomáš Tatar. V 55. minutě Palát přispěl k trefě na 3:0 od Erika Hauly a poslední slovo si ještě vzal střelou do prázdné klece Jesper Bratt.

Ve druhém kole se tak New Jersey poměří s Carolinou, pro New York s Filipem Chytilem (11:36, -1, 2 střely) naopak zámořská sezona skončila.

