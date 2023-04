Palát gólem pečetil výhru New Jersey, Toronto a Vegas míří za postupem

Úvodními dvěma výhrami 5:1 z ledu New Jersey předvedli hokejisté Rangers dominantní vstup do letošního play off. V odvetách na ledě Madison Square Garden na to však navázat nedokázali. Radovali se vždy rivalové Devils, kteří výsledky 2:1 po prodloužení a naposledy v pondělí 3:1 srovnali vývoj na 2:2 na zápasy.

Skóre čtvrté partie otevřel už ve 3. minutě hostující ofenzivní lídr Jack Hughes a hubený stav vydržel až do třetí třetiny, v jejímž úvodu za New York srovnal Vincent Trocheck. Radost v táboru Blueshirts však vydržela jen krátce, v 49. minutě totiž vrátil New Jersey náskok švýcarský obránce Jonas Siegenthaler a v samém závěru do prázdné klece vše pojistil Ondřej Palát (17:26, 1+0, +1, 2 střely).

Bránu vítězů úspěšně hájil Švýcar Akira Schmid (22 zákroků), jenž po prvních dvou duelech na postu jedničky nahradil Vítka Vaněčka. Jednou jeho pozornost prověřil i Filip Chytil (14:37, -2, 1 střela).

Hokejisté Toronta ve čtvrtém pokračování série proti Tampě prohrávali již dokonce o tři góly, přesto se nakonec radovali ze třetí výhry a jsou již pouhý krok od prolomení svých dlouholetých nezdarů z úvodních kol play off NHL.

V úvodní třetině Lightning poslali do trháku Alex Killorn a Michai Sergačjov. Po snížení Noela Acciariho se pak ve druhé třetině za domácí prosadili kapitán Steven Stamkos a opětovně Killorn - 4:1. Za výrazné ztráty však Maple Leafs nesložili zbraně. Ve třetím dějství je dvěma zásahy probral kanonýr Auston Matthews a klíčové vyrovnání na 4:4 zařídil v 57. minutě bek Morgan Rielly.

Z následného prodloužení uběhlo jen dalších pět minut hry, když v přesilové hře završil velký obrat kanadského celku Alexander Kerfoot. Vítězství a vedení v sérii 3:1 na zápasy tak slavil i český centr Toronta David Kämpf (11:02, -1, 1 střela).

Oslabený Winnipeg na domácím ledě podlehl Vegas 2:4. Golden Knights se tak ujali vedení 3:1 na zápasy a míří za postupem. Dvakrát se v jejich dresu prosadil Brett Howden, po dvou asistencích brali Chandler Stephenson a Shea Theodore.

Jets do zápasu nastoupili bez klíčového beka Joshe Morrisseyho a v průběhu duelu navíc vinou zranění přišli o produktivního centra Marka Scheifeleho.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky play off NHL

Seattle Kraken Seattle Kraken : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 3:2P (2:0, 0:2, 0:0 - 1:0) Góly:

03:56 Borgen (Larsson, Tanev)

10:09 Sprong (Schultz)

63:00 Eberle (Schwartz, Sprong) Góly:

34:08 Rantanen (MacKinnon, Rodrigues)

39:10 Rantanen (Girard, Compher) Sestavy:

Grubauer (M. Jones) – Dunn, Larsson (A), Oleksiak, Borgen, Soucy, Schultz – McCann, Beniers, Eberle (A) – Schwartz, Wennberg, Geekie – Tolvanen, Gourde, Bjorkstrand – Tanev, Donato, Sprong. Sestavy:

Georgijev (Francouz) – Byram, Makar (A), Girard, Toews, Manson, E. Johnson – Lehkonen, MacKinnon (A), Rodrigues – Nieto, Compher, Rantanen (A) – Meyers, Eller, Malgin – Cogliano, Newhook, O'Connor. Rozhodčí: Hanson, Furlatt – Murray, Gawryletz Stav série: 2:2

New York Rangers New York Rangers : New Jersey Devils New Jersey Devils 1:3 (0:1, 0:0, 1:2) Góly:

41:42 Trocheck (Kreider, P. Kane) Góly:

02:50 J. Hughes (Siegenthaler)

48:22 Siegenthaler (Hischier, Hamilton)

59:34 Palát (Bratt, Haula) Sestavy:

Šesťorkin (Halák) – Fox, Lindgren, Trouba (C), K. Miller, B. Schneider, Mikkola – P. Kane, Zibanejad, Kreider – Tarasenko, Trocheck, Panarin (A) – Kakko, Chytil, Lafreniere – Motte, Goodrow (A), Vesey. Sestavy:

Schmid (Vaněček) – Hamilton, Siegenthaler, Marino, Graves, Severson, Bahl – Bratt, Hischier (C), Meier – Palát (A), J. Hughes (A), Haula – Mercer, M. McLeod, Tatar – Bastian, Lazar, Boqvist. Rozhodčí: Charron, Brenk – Pancich, Smith Počet diváků: 18 006 Stav série: 2:2

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 4:5P (2:0, 2:1, 0:3 - 0:1) Góly:

09:57 Killorn (Kučerov, Hedman)

18:27 Sergačjov (Kučerov, Point)

31:31 Stamkos (Hedman, Perbix)

38:49 Killorn (Hagel, Sergačjov) Góly:

24:51 Acciari (Holl, O'Reilly)

49:44 Matthews (Marner, Nylander)

52:29 Matthews (Nylander, Giordano)

56:04 Rielly (Marner, O'Reilly)

64:14 Kerfoot (Giordano, Nylander) Sestavy:

Vasilevskij (Elliott) – Perbix, Hedman (A), Sergačjov, Raddysh, Bogosian, Cole – Stamkos (C), Point, Kučerov (A) – Killorn, Cirelli, Hagel – Jeannot, Paul, Colton – Perry, Bellemare, Maroon. Sestavy:

Samsonov (Woll) – McCabe, Brodie, Holl, Giordano, Schenn, Rielly (A) – Marner (A), Matthews, Järnkrok – Kerfoot, Tavares (C), Nylander – Knies, O'Reilly, Acciari – Aston-Reese, Kämpf, Lafferty. Rozhodčí: Rooney, Skilliter – Gawryletz, Cherrey Počet diváků: 19092 Stav série: 1:3