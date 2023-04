Chytil bral dva body za Rangers, Tampa sedmi góly deklasovala Toronto

První hvězdou otevíracího souboje mezi dlouholetými rivaly New Jersey a Rangers se stal dvougólový forvard New Yorku Chris Kreider. Skvělý výkon podal i gólman Igor Šesťorkin, jenž kryl 27 z 28 střel Devils, a post třetí hvězdy obsadil autor čtyř asistencí obránce Adam Fox.

Na výhře Rangers 5:1 se dvěma body zasloužil také český reprezentant Filip Chytil (14:28, 1+1, +2, 2 střely). Ve druhé třetině asistoval u trefy na 3:0 v podání beka Ryana Lindgrena a v samém závěru pak do prázdné klece uzavíral skóre. Zklamaný naopak odcházel do kabin gólman New Jersey Vítek Vaněček, jemuž statistici napočítali 18 zákroků proti 22 střelám soupeře. Bez bodu zůstal útočník Ondřej Palát (16:00, +/-: 0, 1 střela).

Fanoušci Toronta, kteří letos věřili v prolomení dlouholetých nezdarů z prvního kola svých oblíbených Maple Leafs, odcházeli z úvodího klání proti Tampě hodně rozčarovaní. Kanadský celek totiž na domácím ledě utrpěl debakl 3:7.

Lightning v prvním dějství odskočili do trháku třemi zásahy. Domácí ve druhém dějství snížili ztrátu na nejtěsnější rozdíl, následně ale Tampa udeřila dalšími třemi góly a bylo hotovo. Ve třetím dějstí ještě skóre narostlo z 2:6 na 3:7.

Dvakrát se za vítěze střelecky prosadil jeden z pěti hráčů, kteří v základní části pokořili padesátku gólů, centr Brayden Point. Tři body brali veterán Corey Perry a Nikita Kučerov (oba 1+2). U všech tří branek Toronta, za které nastoupil i David Kämpf (13:05, -1, 3 střely), asistoval forvard Mitchell Marner.

Výsledky play off NHL

Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 1:5 (0:0, 1:2, 0:3) Góly:

35:49 Karlsson (Barbašev, Marchessault) Góly:

21:24 Connor (Dubois, Morrissey)

22:26 Dubois (Wheeler)

43:51 Wheeler (Niederreiter, Schmidt)

58:39 Lowry (Wheeler, Pionk)

59:42 Lowry (Niederreiter, Naměstnikov) Sestavy:

Brossoit (Quick) – Martinez (A), Pietrangelo (A), McNabb, Theodore, Hague, Whitecloud – Barbašev, Eichel, Marchessault – R. Smith (A), Karlsson, Kessel – Amadio, Stephenson, Stone – Howden, N. Roy, Kolesar. Sestavy:

Hellebuyck (Rittich) – Morrissey, DeMelo, Dillon (A), Pionk, Samberg, Schmidt – Connor (A), Dubois, Scheifele – Wheeler, Naměstnikov, Niederreiter – Appleton, Lowry (A), Barron – Mäenalanen, Stenlund, D. Gustafsson. Rozhodčí: Sutherland, Nicholson – Mills, Alphonso Stav série: 0:1

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Seattle Kraken Seattle Kraken 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) Góly:

12:35 Rantanen (MacKinnon, Byram) Góly:

03:26 Tolvanen

21:23 Wennberg (Schwartz, Oleksiak)

44:03 Geekie (Wennberg, Schultz) Sestavy:

Georgijev (Francouz) – Toews, Makar (A), Girard, Byram, E. Johnson, Manson – Rodrigues, MacKinnon (A), Rantanen (A) – Lehkonen, Compher, Ničuškin – Newhook, Eller, Malgin – Nieto, Cogliano, O'Connor. Sestavy:

Grubauer (M. Jones) – Larsson (A), Dunn, Borgen, Oleksiak, Schultz, Soucy – Eberle (A), Beniers, McCann – Geekie, Wennberg, Bjorkstrand – Schwartz, Gourde, Tolvanen – Sprong, Donato, Tanev. Rozhodčí: Kozari, Lee Stav série: 0:1

Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 3:7 (0:3, 2:3, 1:1) Góly:

28:06 O'Reilly (Tavares, Marner)

33:11 Nylander (Matthews, Marner)

48:06 Järnkrok (Marner, Matthews) Góly:

01:18 Bellemare (Perry)

07:18 Cirelli (Hagel)

19:56 Kučerov (Sergačjov, Killorn)

34:29 Point (Kučerov, Cirelli)

37:54 Perry (Colton)

39:58 Point (Perry, Kučerov)

46:59 Colton (Perbix, Cole) Sestavy:

Samsonov (41. Woll) – Brodie, McCabe, Holl, Giordano, Schenn, Rielly (A) – Marner, Matthews (A), Bunting – Nylander, O'Reilly, Tavares (C) – Järnkrok, Acciari, Kerfoot – Lafferty, Kämpf, Aston-Reese. Sestavy:

Vasilevskij (Elliott) – Perbix, Hedman (A), Raddysh, Sergačjov, Černák, Cole – Kučerov (A), Point, Stamkos (C) – Killorn, Cirelli, Hagel – Eyssimont, Paul, Colton – Perry, Bellemare, Maroon. Rozhodčí: McCauley, L’Ecuyer – MacPherson, Marquis Počet diváků: 19 013 Stav série: 0:1