Vejmelka nastoupil proti Dallasu, útočník Chytil jednou asistoval

Vítězný debut v NHL si v dresu Buffala v pátek odbyl gólman Devon Levi. Z 33 střel Rangers dokázal 31 zastavit a výrazně tak přispěl k výhře 3:2 po prodloužení. To rozhodl v 62. minutě střelec Jeff Skinner.

Sabres vyšel lépe vstup do zápasu, když si postupně vypracovali dvougólové vedení. Ve 12. minutě jako první slavil JJ Peterka a v 28. minutě na něj navázal Jordan Greenway. New York vracel do hry v 33. minutě Fin Kaapo Kakko, jemuž asistoval Filip Chytil (17:06, 0+1, +1, 2 střely). Vyrovnání na 2:2 obstaral v 50. minutě obránce Adam Fox.

Roli favorita na ledě Arizony potvrdili hokejisté Dallasu, které za výhrou 5:2 dovedl především čtyřbodový Jason Robertson (1+3). Tři asistence bral i obránce Stars Miro Heiskanen, výhru v sestavě hostů slavil i centr Radek Faksa (14:19, +/-: 0). V bráně Coyotes nastoupil Karel Vejmelka a kryl 26 z 30 střel.

Kanadský souboj Vancouveru s Calgary nabídl v součtu devět gólů. Výhru 5:4 po prodloužení si nakonec odvezli hostující Flames, za které v boji o play off rozhodl v 64. minutě svou druhou trefou večera Tyler Toffoli.

Calgary v pozici prvního týmu pod čarou postupu tabulky Západní konference se tak zlepšilo na 85 bodů. Ve stejný den se však radoval i Winnipeg (87 bodů), jenž rozstřílel 6:2 Detroit a na pozici s divokou kartou si tak udržel od dotírajících Flames odstup. Oba celky v základní části čeká ještě šest duelů.

Výsledky NHL

Arizona Coyotes Arizona Coyotes : Dallas Stars Dallas Stars 2:5 (2:1, 0:2, 0:2) Góly:

05:32 Välimäki (Keller, Boyd)

15:14 Mackey (Boyd, Fischer) Góly:

01:23 Pavelski (Lindell, J. Robertson)

20:53 Hintz (Heiskanen, Pavelski)

39:38 J. Robertson (Hintz, Heiskanen)

44:56 Ja. Benn (J. Robertson, Heiskanen)

58:59 Domi (Lindell) Sestavy:

Vejmelka (Ingram) – Välimäki, J. Brown, Nemeth, Moser, Mackey, Söderström – Maccelli, McBain, Crouse (A) – O'Brien, Boyd, Fischer (A) – Keller (A), Hayton, Schmaltz – Kelemen, N. Smith, B. Ritchie. Sestavy:

Oettinger (M. Murray II) – Heiskanen (A), C. Miller, Lindell, Hakanpää, R. Suter, Hanley – J. Robertson, Hintz, Pavelski (A) – Ja. Benn (C), W. Johnston, Dadonov – Faksa, Domi, Seguin – Kiviranta, Glendening, Dellandrea. Rozhodčí: Kozari, Syvret – Murray, Gibbons Počet diváků: 4 600

Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Calgary Flames Calgary Flames 4:5P (1:0, 3:3, 0:1 - 0:1) Góly:

08:30 Garland

20:36 E. Pettersson (Q. Hughes, Kuzmenko)

32:12 McDonough (Dries, Studnicka)

36:06 Beauvillier (Aman, T. Myers) Góly:

22:55 Toffoli (Mangiapane)

29:00 Coleman (Backlund, Stecher)

35:52 Stecher (Kadri, Dubé)

56:47 Huberdeau (Hanifin, Weegar)

64:27 Toffoli (Backlund, Weegar) Sestavy:

Demko (Delia) – T. Myers, Q. Hughes (A), Bear, Brisebois, Burroughs, Rathbone – Joshua, E. Pettersson (A), Kuzmenko – Boeser, J. Miller, Di Giuseppe – Garland, Aman, Beauvillier – Studnicka, Dries, McDonough. Sestavy:

Markström (Vladař) – R. Andersson, Hanifin, Weegar, Zadorov, Stecher, Gilbert – Toffoli, E. Lindholm (A), Mangiapane – Coleman, Backlund (A), Huberdeau – Dubé, Kadri, N. Ritchie – Duehr, Lewis, Lučić. Rozhodčí: Pollock, Sutherland – Berg, Knorr Počet diváků: 18 811

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 6:2 (3:0, 2:0, 1:2) Góly:

06:56 Connor (Dillon, Scheifele)

11:57 Wheeler (Ehlers, Naměstnikov)

13:34 Scheifele (Pionk, Connor)

21:20 DeMelo (Appleton, Lowry)

33:42 Niederreiter (Appleton, DeMelo)

45:07 Ehlers (Wheeler, Naměstnikov) Góly:

50:41 Perron (Seider, Larkin)

51:02 Veleno (Luff, Erne) Sestavy:

Hellebuyck (Rittich) – DeMelo, Pionk, Dillon (A), Samberg, Schmidt, Stanley – Scheifele (A), Connor, Dubois – Wheeler, Naměstnikov, Ehlers – Lowry (A), Niederreiter, Appleton – Kuhlman, M. Barron, Stenlund. Sestavy:

Hellberg (Nedeljkovic) – Seider, Walman, Chiarot (A), Määttä, Lindström, Oesterle – Perron, Larkin (C), Kubalík – Copp (A), P. Suter, Raymond – Luff, Veleno, Erne – Chiasson, Berggren, Czarnik. Rozhodčí: Chmielewski, Rooney – Johnson, Toomey Počet diváků: 14389