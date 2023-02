Boston přerušil sérii porážek, Zacha k tomu přispěl dvěma góly

Jako první se z českých útočníků v sestavě Bostonu proti domácímu Torontu prosadil z farmy povolaný Jakub Lauko (7:11, 0+1, +/-: 0, 1 střela), jenž v 43. minutě asistoval u trefy na 3:1 od A.J. Greera. Právě daná akce čtvrté formace Bruins byla nakonec v zápase rozdílovou.

Maple Leafs totiž v 49. minutě zásluhou Calle Järnkroka snížili na nejtěsnější rozdíl. Závěr duelu ale ovládl Pavel Zacha (15:28, 2+0, +2, 6 střel). Klid do řad lídra NHL vnesl hned dvěma góly. Poprvé slavil v 50. minutě poté, co se prudkou kličkou zbavil bránícího hráče a z mezikruží zamířil přesně do horního rohu nad lapačku Ilji Samsonova - 4:2 pro Boston.

Finální trefu mu pak připravili krajané David Pastrňák (19:36, 0+1, +1, 2 střely) s Davidem Krejčím (17:45, 0+1, +1, 1 střela). Běžela 53. minutě, kdy u levé tyče neobsazený Zacha zakončoval do odkryté brány přemísťujícího se Samsonova sérii rychlých přihrávek.

Rozjetá Carolina nakročila za dalším triumfem na ledě Buffala už v zahajovací třetině. Podílel se na tom i český útočník Martin Nečas (14:04, 0+1, +1, 3 střely), jenž v 11. minutě asistoval u branky na 2:0 od Stefana Noesena. Krátce na to se prosadil i zkušený obránce Brent Burn a hosté vedli rozdílem tří gólů.

Za Buffalo hrozivě narůstající skóre korigoval Alex Tuch. Více toho ovšem ofenziva Sabres v zápase již nevyprodkutovala a ve třetí třetině padaly góly opět do sítě domácích. Za Hurricanes zvyšovali Derek Stepan a do prázdné brány Jordan Martinook.

Carolina tak natáhla svou vítěznou sérii už na sedm zápasů, se ziskem 76 bodů platí za druhý nejlepší tým soutěže za Bostonem (83 bodů).

Výsledky NHL

Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 1:5 (1:3, 0:0, 0:2) Góly:

14:45 Tuch (Jokiharju) Góly:

02:35 S. Aho II (Teräväinen, A. Svečnikov)

10:05 Noesen (Nečas, Kotkaniemi)

12:47 Burns (Kotkaniemi, Chatfield)

50:30 Stepan (Noesen)

58:19 Martinook (J. Staal) Sestavy:

Luukkonen (Comrie) – Dahlin (A), Samuelsson, Power, Jokiharju, Bryson, Ljubuškin – J. Skinner, Ta. Thompson, Tuch – Peterka, Cozens, Quinn – Mittelstadt, Jost, V. Olofsson – Girgensons (A), Krebs, Okposo (C). Sestavy:

Raanta (Andersen) – Chatfield, Burns, Skjei, Pesce, de Haan, Coghlan – Teräväinen, S. Aho II (A), Jarvis – A. Svečnikov, Kotkaniemi, Nečas – Martinook, J. Staal (C), Fast – Noesen, Stastny, Stepan. Rozhodčí: Lambert, Rank – Galloway, Cherrey Počet diváků: 14 166