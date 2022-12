Nečas asistoval u výhry, Vaněček se radoval na ledě Pittsburghu

Poté, co do sezony vstoupili skvělou bilancí 21 výher z úvodních 26 startů a tlačili tak na Boston na čele celé NHL, prosinec přinesl ve výsledcích New Jersey rázný útlum. Z posledních deseti odehraných duelů Devils slavili jen dvakrát, naposledy v pátek po výhře 4:2 na ledě Pittsburghu.

Rozhodla o tom druhá dvacetiminutovka. Během ní se za hosty prosadil bek Dougie Hamilton, přesilovku využil Jack Hughes a v oslabení soupeře zaskočil Nico Hischier. Ve třetí třetině pak Devils výsledek ještě pojistili podruhé skórujícím Hughesem do prázdné klece. Gólman Vítek Vaněček se na vítězství podílel 25 zákroky proti 27 střelám Penguins, za které jej jednou prověřil i bek Jan Rutta (17:28, -1, 1 střela). V tabulce Metropolitní divize je New Jersey druhé s 48 body, Pittsburgh zůstává s 44 body na čtvrté pozici.

Delší absence zraněné brankářské jedničky Frederika Andersena Carolinu vůbec nepostihla. Skvělými výkony se totiž uvedl z farmy povolaný Pjotr Kočetkov a stejně je na tom i týmová dvojka Antti Raanta. Finský gólman se v posledních dvou startech dokonce blýskl čistými konty. Po triumfu 3:0 nad Chicagem v pátek přidal bezchybný výkon u výsledku 4:0 proti Floridě. Hurricanes, s 54 body druhý nejlepší tým soutěže za 59bodovým Bostonem, slavili už podesáté v řadě a vylepšili si klubový rekord

Na svou 17. nulu kariéry v NHL Raanta potřeboval jen 19 zákroků. V útoku si Carolina pomohla skvělými přesilovkami, když faul Panthers trestala hned ve třech případech. Prosadili se Stefan Noesen, Teuvo Teräväinen a Andrej Svečnikov, jemuž asistoval i Martin Nečas (16:55, 0+1, +/-: 0, 2 střely). V dresu Floridy nechyběl obránce Radko Gudas (17:18, +/-: 0, 1 střela).

Výsledky NHL

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : New Jersey Devils New Jersey Devils 2:4 (1:0, 1:3, 0:1) Góly:

14:26 Malkin

32:30 Carter (P. Joseph, Rakell) Góly:

26:18 J. Hughes (Hamilton, Bratt)

37:37 Hamilton (Mercer, Siegenthaler)

39:22 Hischier (M. McLeod, B. Smith)

59:55 J. Hughes (Haula, Mercer) Sestavy:

Jarry (DeSmith) – M. Pettersson, Rutta, P. Joseph, Friedman, Dumoulin (A), T. Smith – Guentzel, Crosby (C), Rakell – Zucker, Malkin (A), Rust – McGinn, Blueger, Carter – Heinen, Poehling, Kapanen. Sestavy:

Vaněček (Blackwood) – Siegenthaler, Hamilton, Bahl, Severson, Ochoťuk, B. Smith – Tatar, Hischier (C), Bratt – Haula, J. Hughes (A), Mercer – Šarangovič, J. Boqvist, Holtz – Wood, M. McLeod, Zetterlund. Rozhodčí: Rank, MacDougall – Tobias, Knorr. Počet diváků: 18 387

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Florida Panthers Florida Panthers 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) Góly:

07:05 Noesen (S. Aho II, Burns)

24:58 A. Svečnikov (Burns, Nečas)

31:55 Teräväinen (Jarvis, Kotkaniemi)

43:50 Kotkaniemi (Pesce, Jarvis) Góly:

Sestavy:

Raanta (Kočetkov) – Burns, Slavin (A), Pesce, Skjei, Chatfield, de Haan – Nečas, Stastny, A. Svečnikov – Jarvis, S. Aho II (A), Teräväinen – Fast, J. Staal (C), Martinook – Stepan, Kotkaniemi, Noesen. Sestavy:

Knight (Bobrovskij) – Ekblad (A), Forsling, Montour, M. Staal, Gudas, Mahura – Coli. White, Barkov (C), Verhaeghe – M. Tkachuk (A), Bennett, Luostarinen – Reinhart, Lundell, Levtchi – Cousins, E. Staal, Lomberg. Rozhodčí: Chmielewski, Rehman – Daisy, Toomey Počet diváků: 18 767

Seattle Kraken Seattle Kraken : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 2:7 (0:4, 2:2, 0:1) Góly:

21:50 Sprong (Geekie, Donato)

27:33 B. Tanev (A. Larsson, Dunn) Góly:

02:44 Hyman (McDavid, Nugent-Hopkins)

03:15 Kostin (Janmark, Nugent-Hopkins)

03:55 Nurse (McDavid, Yamamoto)

09:58 Puljujärvi (McDavid, Hyman)

25:33 Kostin (Nurse, Nugent-Hopkins)

26:35 Hyman (McDavid, Nugent-Hopkins)

50:43 McDavid Sestavy:

Grubauer (4. Mar. Jones) – Dunn, A. Larsson (A), Schultz, Oleksiak, Borgen, Soucy – Wennberg, Schwartz, Burakovsky – Eberle (A), McCann, Beniers – Donato, Gourde, Bjorkstrand – Geekie, Sprong, B. Tanev. Sestavy:

S. Skinner (Campbell) – Ceci, Nurse (A), Kulak, Barrie, Niemeläinen, Bouchard – McDavid (C), Hyman, Puljujärvi – Yamamoto, Hamblin, Foegele – Kostin, Nugent-Hopkins (A), Janmark – Ryan, R. McLeod, Holloway. Rozhodčí: Nicholson, Lambert – Murchison, Suchánek