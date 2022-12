Hertl se blýskl třemi body, Kubalík dvakrát skóroval za Detroit

Připravujeme podrobnosti.

Buffalo - Detroit 6:3, Tampa - Rangers 2:1sn, Florida - Montreal 7:2, Washington - Ottawa 3:4p, Islanders - Columbus 2:1, Minnesota - Dallas 1:4, Winnipeg - Vancouver 4:2, Colorado - LA 4:5sn, Arizona - Toronto 6:3, St.Louis - Chicago 3:1, San Jose - Philadelphia 3:4p.

Sestavy: M. Murray I (Samsonov) – Holl, Giordano, Liljegren, Rielly (A), Timmins, Brodie – Nylander, Matthews (A), Bunting – Marner, Tavares (C), Järnkrok – Engvall, Kämpf, Kerfoot – Hunt, Holmberg, Aston-Reese.

Sestavy: Kähkönen (Reimer) – Jayc. Megna, E. Karlsson (A), Vlasic, Šimek, Harrington, Ferraro – Meier, Couture (C), Barabanov – Nieto, Hertl (A), Labanc – Bonino, Sturm, J. Svečnikov – Gadjovich, Lorentz, Lindblom.

Sestavy: Šesťorkin (Halák) – R. Lindgren, Fox, K. Miller, Trouba (C), Harpur, B. Schneider – Kreider (A), Zibanejad, Kakko – Panarin (A), Trocheck, Goodrow – Kravcov, Chytil, Gauthier – Blais, Brodzinski, Vesey.

Sestavy: Vasilevskij (Elliott) – Hedman (A), Bogosian, Sergačjov, Perbix, Cole, Černák – Hagel, Point, Kučerov (A) – Cirelli, Stamkos (C), Killorn – Colton, Paul, Maroon – Naměstnikov, Bellemare, Perry.

New York Rangers

Sestavy: Delia (S. Martin) – Q. Hughes, Bear, Ekman-Larsson (A), T. Myers, Dermott, L. Schenn – Michejev, Horvat (C), Boeser – Garland, J. Miller (A), Lazar – Kuzmenko, E. Pettersson, Pederson – Joshua, Aman, Studnicka.

Sestavy: Stalock (Mrázek) – S. Jones, McCabe, Murphy (A), I. Phillips, J. Johnson, C. Jones – P. Kane (A), T. Johnson, Domi – Kurashev, J. Toews (C), Raddysh – Entwistle, Dickinson, Athanasiou – R. Johnson, Katchouk, Blackwell.

Sestavy: Binnington (Greiss) – Bortuzzo, Faulk, Leddy, Mikkola, Parayko, Rosén – B. Schenn (A), O'Reilly (C), Bučněvič – Tarasenko (A), Thomas, Kyrou – Acciari, Barbašev, Saad – Leivo, L. Brown, Toropčenko – N. Walker.

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 4:5N (0:1, 4:1, 0:2 - 0:0) s.n.0:2

Góly:

24:36 Compher (Rantanen, Rodrigues)

35:58 Cogliano (Makar)

36:43 Makar

38:47 Rodrigues (Rantanen, Makar) Góly:

08:56 Vilardi (Anderson-Dolan, M. Anderson)

33:59 Danault (Arvidsson, Iafallo)

41:11 Iafallo (Arvidsson, Durzi)

54:20 Se. Walker (Fiala, Lizotte)

Sestavy:

Georgijev – D. Toews, Makar, E. Johnson, Girard, B. Hunt, Englund – Lehkonen, Compher, Rantanen – Malgin, Rodrigues, Newhook – Cogliano, Meyers, L. O'Connor – MacDermid, MacDonald, Hudon. Sestavy:

Copley – M. Anderson, Doughty, Durzi, M. Roy, Spence, Se. Walker – Fiala, Kopitar, Kempe – Iafallo, Danault, Arvidsson – Anderson-Dolan, Lizotte, Vilardi – Lemieux, Byfield, Kupari.

Rozhodčí: Pollock K. (Can) – Syvret C. (Can)