Zacha gólově zpečetil výhru Bostonu, Vladař slavil na ledě Seattlu

Po nedávném ukončení sedmnáct zápasů dlouhé série bez gólu se hokejový útočník Pavel Zacha trefil ve druhém startu za sebou. Naposledy trefou do prázdné brány zpečetil výhru Bostonu 3:1 na ledě svého předchozího klubu New Jersey. Bránu domácích hájil Vítek Vaněček. Do akce se dostal také další gólman Dan Vladař z Calgary a svým výkonem přispěl k výhře 3:2 nad Seattlem.