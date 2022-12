Pastrňák nastartoval vítězný obrat Bostonu, Nečas skóroval za Carolinu

Winnipegu s jedničkou Connorem Hellebuyckem v bráně a českým brankářem Davidem Rittichem v roli náhradníka vyšel vstup do zápasu na ledě lídra NHL z Bostonu skvěle, když po zahajovací třetině držel stav 0:2. Už ve 2. minutě otevřel skóre Mark Scheifele a v 8. minutě slavil Jansen Harkins.

Střelecky aktivnější Bruins vrátil do hry v 33. minutě šťastný odraz puku. Nick Foligno nahodil do útočného pásma a za bránu mířící Hellebuyck mohl jen sledovat, jak po nečekaném odrazu puku z rohu kluziště pálí do prázdné klece kanonýr David Pastrňák (18:34, 1+1, -1, 6 střel).

Rodák z Havířova se tak prosadil i v desátém prosincovém startu a navíc nezůstal jen u své 22. trefy sezony. Jen o pár minut později totiž asistoval v přesilovce u vyrovnávací branky Jaka DeBruska. Smírný stav 2:2 pak vydržel až do 52. minuty, kdy vítězný obrat Bostonu završil Nick Foligno.

Kromě Pastrňáka, jenž byl zvolen druhou hvězdou a s průběžnými 45 body (22+23) figuruje na 6. příčce bodování NHL, za Bruins z Čechů nastoupili také David Krejčí (17:21, -1, 4 střely), Pavel Zacha (10:47, -2, 1 střela) a Tomáš Nosek (11:35, +/-: 0).

Pouhých 15 vteřin po otevírací brance domácího kapitána Sidneyho Crosbyho srovnával za Carolinu na ledě Pittsburghu na 1:1 český útočník Martin Nečas (18:54, 1+0, +1, 6 střel), jenž byl ve správný čas na správném místě. Od modré čáry pálil Calvin de Haan a jeho nepřesnou střelu do zadního mantinelu Nečas pohotově uklidil za záda Tristana Jarryho - 1:1.

Oba celky se nakonec v řádné hrací době rozešly za smírného stavu 3:3. Z prodloužení pak uběhlo jen 23 vteřin, než se prosadil sváteční střelec Hurricanes obránce Jaccob Slavin. V zadních řadách Penguins v zápase nechyběl český reprezentant Jan Rutta (20:12, -1, 1 střela).

Carolina, za kterou se při zranění jedničky Frederika Andersena během prosince parádně rozchytal z farmy povolaný Kočetkov, tak zvítězila už posedmé za sebou a bod zapsala dokonce v posledních třinácti startech. Vyrovnala tak svůj dosavadní klubový rekord. Na významný milník dosáhl také ofenzivní bek Brent Burns, jenž asistoval u vítězné trefy Slavina a zaznamenal tak svůj 800. bod kariéry. Danou metu pokořil jako teprve 18. obránce v historii.

Po dvou triumfech z ledu San Jose (5:2 a 7:3) nastoupili hokejisté Calgary pro změnu v domácím prostředí Los Angeles a znova neodcházeli s prázdnou. Díky trefám Tylera Toffoliho a Dillona Dubeho ze třetí třetiny vybojovali bod za remízu 3:3 z řádné hrací doby. V prodloužení Kings definitivně vrátil vedení Adrian Kempe.

Po pěti navazujících startech Jacoba Markströma se do brány Flames opět vrátil český gólman Dan Vladař, jenž kryl 28 z 32 střel domácích.

Gólově nejbohatším ze čtvrtečního programu NHL byl souboj Vancouveru se Seattlem. Domácí Canucks se nakonec radovali po výsledku 6:5 po samostatných nájezdech, díky produktivitě centra Eliase Petterssona (celkově v zápase 2+3 a vítězný nájezd). Švédský útočník v 59. minutě trefil kanadskému celku klíčové vyrovnání na 5:5 a následně i rozhodl penaltový rozstřel.

Kromě něj za Vancouver výrazně zabodoval i Andrej Kuzmenko (1+2). Seattle se tradičně v ofenzivě mohl spolehnout na příspěvek od všech řad, nejvíce tentokrát vynikl dvougólový Daniel Sprong.

Výsledky NHL

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 3:4P (1:2, 1:0, 1:1 - 0:1) Góly:

17:28 Crosby (Letang, Guentzel)

39:15 McGinn (Blueger, Dumoulin)

52:55 Rust (M. Pettersson) Góly:

17:43 Nečas (de Haan, Coghlan)

18:00 Chatfield (Kotkaniemi)

55:34 J. Staal (Coghlan, Fast)

60:23 Slavin (Jarvis, Burns) Sestavy:

Jarry (DeSmith) – M. Pettersson, Letang (A), Dumoulin, Rutta, P. Joseph, Ruhwedel – Guentzel, Crosby (C), Rakell – Zucker, Malkin (A), Rust – McGinn, Carter, Kapanen – D. O'Connor, Blueger, Heinen. Sestavy:

Raanta (Kočetkov) – Slavin (A), Burns, Pesce, Chatfield, de Haan, Coghlan – A. Svečnikov, Stastny, Nečas – Teräväinen, Kotkaniemi, Jarvis – Martinook (A), J. Staal (C), Fast – Noesen, Drury, Stepan. Rozhodčí: Blandina, Joannette – Tobias, Deschamps. Počet diváků: 18 075

Boston Bruins Boston Bruins : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 3:2 (0:2, 2:0, 1:0) Góly:

32:08 Pastrňák (N. Foligno, Grzelcyk)

35:00 DeBrusk (Pastrňák, H. Lindholm)

51:08 N. Foligno (Coyle, Frederic) Góly:

01:58 Scheifele (Perfetti)

07:20 Harkins (Morrissey, Lowry) Sestavy:

Swayman (Ullmark) – McAvoy (A), Grzelcyk, Carlo, H. Lindholm, Clifton, Forbort – DeBrusk, Bergeron (C), Marchand (A) – Pastrňák, Krejčí, Zacha – Frederic, Coyle, Hall – Cr. Smith, Nosek, N. Foligno. Sestavy:

Hellebuyck (Rittich) – Morrissey (A), Pionk, Samberg, Heinola, Dillon, DeMelo – Kuhlman, Scheifele (A), Perfetti – Gagner, Dubois, Connor – Harkins, Lowry, Barron – Jonsson Fjällby, Stenlund, D. Gustafsson. Rozhodčí: Hebert, MacDougal – Dalsy, Kelly Počet diváků: 17 850

Ottawa Senators Ottawa Senators : Washington Capitals Washington Capitals 2:3P (1:1, 0:1, 1:0 - 0:1) Góly:

04:50 DeBrincat (Holden, Pinto)

43:04 Batherson (B. Tkachuk, Stützle) Góly:

07:01 Kuzněcov (Ovečkin, Carlson)

25:25 Milano (Ovečkin, Orlov)

62:04 Johansson (E. Gustafsson, Kuzněcov) Sestavy:

Talbot (A. Forsberg) – Zajcev, Chabot (A), Hamonic, Sanderson, Holden, Heatherington – Giroux (A), Stützle, B. Tkachuk (C) – Batherson, Pinto, DeBrincat – Watson, Kastelic, Motte – Gambrell, Chartier, Kelly. Sestavy:

Kuemper (C. Lindgren) – Carlson (A), E. Gustafsson, Jensen, Orlov (A), T. van Riemsdyk, Irwin – Sheary, D. Strome, Ovečkin (C) – Mantha, Kuzněcov, Johansson – Aube-Kubel, Eller, Milano – Hathaway, Dowd, Protas. Rozhodčí: Markovic, South – Cormier, Johnson Počet diváků: 17 231

Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Seattle Kraken Seattle Kraken 6:5N (1:1, 1:3, 3:1 - 0:0) s.n.2:1 Góly:

17:17 Pederson (E. Pettersson, Kuzmenko)

28:09 E. Pettersson (L. Schenn, Kuzmenko)

45:13 Kuzmenko (Pederson, E. Pettersson)

48:52 Boeser (E. Pettersson, Q. Hughes)

58:40 E. Pettersson

E. Pettersson Góly:

07:01 McCann (Beniers, Soucy)

23:28 Bjorkstrand (Schwartz)

23:38 Sprong (A. Larsson, Geekie)

33:29 Wennberg (Bjorkstrand, Borgen)

46:17 Sprong (B. Tanev) Sestavy:

S. Martin (Delia) – Q. Hughes, L. Schenn, Ekman-Larsson (A), T. Myers, Stillman, Burroughs – Garland, Horvat (C), Michejev – Boeser, J. Miller (A), Joshua – Kuzmenko, E. Pettersson, Pederson – Lazar, Aman, Dries. Sestavy:

Mar. Jones (Grubauer) – A. Larsson, Dunn, Schultz, Oleksiak, Borgen, Soucy – Eberle, Beniers, McCann – Bjorkstrand, Wennberg, Schwartz (A) – Burakovsky, Gourde (A), Donato – Sprong, Geekie, B. Tanev. Rozhodčí: Skilliter, Syvret – Apperson, Galloway Počet diváků: 18794

San Jose Sharks San Jose Sharks : Minnesota Wild Minnesota Wild 5:2 (2:1, 2:1, 1:0) Góly:

00:44 E. Karlsson (Jayc. Megna, Barabanov)

11:37 Gregor (E. Karlsson, Benning)

32:47 Meier (E. Karlsson, Bonino)

37:19 Lindblom (E. Karlsson, Meier)

59:46 Labanc Góly:

02:20 J. Eriksson Ek (Merrill)

39:54 Zuccarello (Kaprizov, Boldy) Sestavy:

Reimer (Kähkönen) – Jayc. Megna, E. Karlsson, Vlasic, Benning, Ferraro, Harrington – Meier, Couture, Barabanov – Nieto, Bonino, Labanc – Gregor, Sturm, J. Svečnikov – Gadjovich, Lorentz, Lindblom. Sestavy:

Gustavsson (M. Fleury) – Spurgeon, Middleton, Brodin, Dumba, Addison, Merrill, Goligoski – Zuccarello, Steel, Kaprizov – Hartman, F. Gaudreau, Boldy – J. Eriksson Ek, Greenway, Reaves – Dewar, Shaw. Rozhodčí: Hebert, Samuel-Thomas – Toomey, Murchison Počet diváků: 13 128

New York Rangers New York Rangers : New York Islanders New York Islanders 5:3 (1:1, 1:2, 3:0) Góly:

17:14 Panarin (Zibanejad, Fox)

25:30 Gauthier (Goodrow)

43:00 Goodrow (Gauthier, Harpur)

57:13 Kakko (K. Miller, Lafreniere)

58:28 Trocheck (Goodrow, R. Lindgren) Góly:

12:48 Lee (Romanov, Dobson)

22:39 Barzal (Bailey)

28:45 Romanov (Barzal) Sestavy:

Šesťorkin (Halák) – Fox, R. Lindgren, Trouba (C), K. Miller, B. Schneider, Harpur – Goodrow, Zibanejad (A), Panarin – Kakko, Chytil, Lafreniere – Vesey, Trocheck, Kreider (A) – Gauthier, Brodzinski, Kravcov. Sestavy:

Sorokin (C. Schneider) – Pulock, Salo, Dobson, Romanov, Mayfield, S. Aho I – Wahlstrom, Barzal, Bailey (A) – Beauvillier, Nelson (A), Lee (C) – Holmström, Pageau, Parise – Fasching, Cizikas, M. Martin. Rozhodčí: St. Pierre, Lambert – Pancich, Fournier

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Calgary Flames Calgary Flames 4:3P (1:1, 0:0, 2:2 - 1:0) Góly:

17:41 Vilardi (Se. Walker, Lizotte)

41:29 Danault (Iafallo)

41:39 Lizotte (Vilardi)

63:23 Kempe (Arvidsson) Góly:

03:23 Huberdeau (Lucic)

46:46 Toffoli (R. Andersson, Ružička)

53:32 Dubé (Hanifin, E. Lindholm) Sestavy:

Copley (Petersen) – M. Anderson, Doughty (A), Durzi, M. Roy, Edler, Se. Walker – Fiala, Kopitar (C), Kempe – Iafallo, Danault (A), Moore – Arvidsson, Lizotte, Vilardi – Anderson-Dolan, Kupari, Grundström. Sestavy:

Vladař (Markström) – Hanifin, R. Andersson, Weegar, C. Tanev (A), Zadorov, Mi. Stone – Dubé, E. Lindholm (A), Toffoli – Lucic, Kadri, Huberdeau – Mangiapane, Backlund (A), Coleman – Lewis, Ružička, B. Ritchie. Rozhodčí: Hanson, Chmielewski – Baker, Hughes Počet diváků: 16 731