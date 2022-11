Asistence Chytila a Kubalíka k výhrám nevedly, slavil brankář Vaněček

Pondělní výhra 5:3 z ledu rivalů Rangers posunula New Jersey s 38 body přes Boston (36 bodů) do čela Východní konference i celé NHL. Nejlepší tým Západu Vegas má bodů 35. New York přitom předvedl parádní vstup do zápasu, když ve 4. minutě vedl už o dva góly. Asistencí se na tom přičinil i český útočník Filip Chytil (17:50, 0+1, +/-: 0, 2 střely).

Vítka Vaněčka překonali Artěmij Panarin a Mika Zibanejad. V dalším průběhu už ale český gólman, jenž celkově kryl 35 z 38 střel a s 11 vychytanými výhrami figuruje na třetí příčce NHL, měl nad domácími hokejisty navrch.

Ještě v zahajovacím dějství za Devils srovnali na 2:2 Tomáš Tatar s Jegorem Šarangovičem a ve druhé třetině otočili vývoj Jack Hughes s Michaelem McLeodem. V 54. minutě domácí Vincent Trocheck využitou přesilovkou zdramatizoval skóre. Vyrovnání se ale nekonalo a naopak v poslední minutě do prázdné klece zamířil dvougólový Šarangovič.

Útočník Mitch Marner z Toronta bodoval už v sedmnáctém startu za sebou a je blízko vyrovnání klubového rekordu v držení Darryla Sittlera, jenž v ročníku 1977/78 zapsal bod v osmnácti navazujících partiích, a Eda Olczyka, jenž stejnou šňůru předvedl o dvanáct let později.

Naposledy Marner zapsal rozdílový gól ze zápasu na ledě Detroitu. Kromě něj se na výhře 4:2 podíleli ještě Auston Matthews, William Nylander a Rasmus Sandin. Pod góly Red Wings se podepsali Moritz Seider a Adam Erne. Prvně jmenovanému asistoval střelecky hodně aktivní Dominik Kubalík (17:40, 0+1, +/-: 0, 7 střel). Obránce Filip Hronek (18:59, +/-: 0, 1 střela) tentokrát nebodoval stejně jako na vítězné straně centr David Kämpf (16:57, -1).

Výsledky hokejové NHL

St. Louis Blues St. Louis Blues : Dallas Stars Dallas Stars 1:4 (0:0, 0:1, 1:3) Góly:

53:17 Saad (Leivo) Góly:

23:51 W. Johnston (Ja. Benn)

47:57 Dellandrea (W. Johnston, Ja. Benn)

55:54 J. Robertson

57:25 Heiskanen Sestavy:

Binnington (Greiss) – Parayko (A), Leddy, Faulk, Krug, Bortuzzo, Mikkola, Rosén – Tarasenko (A), Barbašev, Bučněvič – Saad, O'Reilly (C), Leivo – B. Schenn, Kyrou, Neighbours – Acciari, N. Walker. Sestavy:

Wedgewood (Oettinger) – Heiskanen, R. Suter, Lindell (A), Hakanpää, C. Miller, Hanley – Hintz, J. Robertson, Pavelski – Faksa, Seguin (A), Marchment – W. Johnston, Dellandrea, Ja. Benn (C) – Glendening, Kiviranta, Gurjanov. Rozhodčí: South, Lee – McNamara, Toomey Počet diváků: 18096

Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 2:4 (1:2, 0:2, 1:0) Góly:

04:45 Seider (Larkin, Kubalík)

52:41 Erne (Seider, Chiarot) Góly:

08:24 Matthews (Bunting, Hollowell)

09:15 Nylander (Tavares, Sandin)

20:52 Marner (Giordano, Järnkrok)

28:37 Sandin (Matthews, Kerfoot) Sestavy:

Husso (29. Nedeljkovic) – Hronek, Määttä, Seider, Chiarot (A), Walman, Oesterle – Perron, Larkin (C), Kubalík – Raymond, Copp (A), Bertuzzi – Sundqvist, Rasmussen, Erne – P. Suter, Veleno, Berggren. Sestavy:

Murray (Källgren) – Holl, Giordano, Liljegren, Sandin, Hollowell, Mete – Nylander, Matthews (A), Bunting – Marner (A), Tavares (C), Järnkrok – Engvall, Holmberg, Kerfoot – Malgin, Kämpf, Aston-Reese. Rozhodčí: Jean Hebert, Pierre Lambert – Jesse Marquis, CJ Murray

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Florida Panthers Florida Panthers 4:3P (0:1, 1:0, 2:2 - 1:0) Góly:

30:35 McDavid (Hyman, Nugent-Hopkins)

45:18 Barrie (Hyman, Kulak)

59:55 Bouchard (McDavid, Hyman)

60:22 Draisaitl (McDavid, Nurse) Góly:

03:49 M. Tkachuk (Cousins, Bennett)

50:58 Lundell (Reinhart, Luostarinen)

55:16 Montour (Ekblad, M. Tkachuk) Sestavy:

S. Skinner (Campbell) – Ceci, Nurse, Barrie, Kulak, Bouchard, Broberg – Puljujärvi, McDavid (C), Draisaitl (A) – Hyman, Nugent-Hopkins (A), Janmark – Hamblin, Malone, Holloway – Ryan, Shore, Kostin. Sestavy:

Knight (Bobrovskij) – Ekblad (A), Forsling, Montour, M. Staal, Gudas, Mahura – M. Tkachuk (A), Bennett, Cousins – Reinhart, Lundell, Verhaeghe – White, Luostarinen, Heponiemi – Hörnqvist, E. Staal, Lomberg. Rozhodčí: Markovic, Pollock – Murchison, Johnson Počet diváků: 17 775

New York Rangers New York Rangers : New Jersey Devils New Jersey Devils 3:5 (2:2, 0:2, 1:1) Góly:

01:20 Panarin (Chytil, K. Miller)

03:01 Zibanejad (Kreider, Trouba)

53:18 Trocheck (Kreider, Fox) Góly:

07:33 Tatar (Bratt, Hischier)

13:25 Šarangovič

25:44 J. Hughes (Mercer)

29:40 M. McLeod (Wood, Zetterlund)

59:44 Šarangovič (Tatar) Sestavy:

Šesťorkin (Halák) – Trouba (C), K. Miller, Fox, R. Lindgren, Schneider, Zac. Jones – Vesey, Zibanejad, Kreider (A) – Kakko, Chytil, Panarin (A) – Goodrow, Trocheck, Lafreniere – Gauthier, Carpenter, Blais. Sestavy:

Vaněček (Daws) – Hamilton, Siegenthaler, Marino, Graves, Severson, Br. Smith – Bratt, Hischier (C), Tatar – Mercer, J. Hughes (A), Haula – Zetterlund, M. McLeod, Wood – Holtz, J. Boqvist, Šarangovič. Rozhodčí: W. McCauley, B. Blandina – T. Gawryletz, A. Smith Počet diváků: 18 006

Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 5:6P (2:2, 1:1, 2:2 - 0:1) Góly:

17:54 T. Thompson

18:53 Quinn (Peterka, Power)

29:07 Jost (Okposo, Girgensons)

50:37 Cozens (Dahlin, Samuelsson)

54:19 J. Skinner (T. Thompson, Tuch) Góly:

07:54 Point (Kučerov, Hagel)

16:48 Perry (Stamkos)

36:26 Point (Kučerov, Sergačjov)

54:35 Stamkos (Killorn, Sergačjov)

57:58 Kučerov (Sergačjov, Stamkos)

62:44 Stamkos (Paul) Sestavy:

Luukkonen (C. Anderson) – Dahlin, Samuelsson, Jokiharju, Power, Ljubuškin, Fitzgerald – Tuch, T. Thompson, J. Skinner – Peterka, Cozens, Quinn – V. Olofsson, Mittelstadt, Asplund – Okposo, Jost, Girgensons. Sestavy:

Elliott (Vasilevskij) – Černák, Hedman, Perbix, Sergačjov, Bogosian, Cole – Kučerov, Point, Hagel – Killorn, Paul, Stamkos – Perry, Colton, Naměstnikov – Maroon, Bellemare, Koepke. Rozhodčí: C. O'Donnell, K. Sutherland