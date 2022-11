New Jersey přejelo Ottawu a slaví už dvanáctou výhru za sebou

Před českým brankářem Vítkem Vaněčkem, který z aktuálně již dvanáctidílné vítězné série New Jersey vychytal osm duelů, v sobotu dostal přednost Švýcar Akira Schmid. Při zranění Ondřeje Paláta se tak duel v Ottawě odehrál bez českého zastoupení.

Ve velké formě hrající Devils šli do vedení v 8. minutě využitou přesilovkou Erika Hauly. V 16. minutě zvyšoval Nathan Bastian a na startu druhého dějství vedli hosté už o tři branky po akci Jesepra Boqvista. Nulu na kontě Senators vymazal těsně před druhým odchodem do kabin Derick Brassard. Poslední slovo v dané hrací části si ale stejně ještě stihli vzít hosté gólem Jegora Šarangoviče. Ve třetí třetině pak ještě do prázdné klece výsledek zpečetil Michael McLeod.

New Jersey se ziskem 30 bodů dotáhlo na Boston na čele Východní konference i celé NHL.

Výsledky hokejové NHL

San Jose Sharks San Jose Sharks : New York Rangers New York Rangers 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Nashville Predators Nashville Predators : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Minnesota Wild Minnesota Wild : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Gustavsson (McIntyre) – Middleton, Spurgeon, Brodin, Dumba, Merrill, Addison, Goligoski – Kaprizov, Steel, Zuccarello – Duhaime, Eriksson Ek, M. Foligno – Petan, F. Gaudreau, Boldy – Shaw, Dewar. Sestavy:

Kočetkov (Raanta) – Slavin, Burns, Skjei, Pesce, de Haan, Chatfield – Noesen, Aho, Nečas – A. Svečnikov, Kotkaniemi, Jarvis – Martinook, J. Staal, Fast – Drury, Stastny, Stepan. Rozhodčí: McCauley, Markovic – Pancich, Johnson

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Dallas Stars Dallas Stars : New York Islanders New York Islanders 0:0 (-:-, -:-, -:-) Rozhodčí: Hanson, Luxmore – Apperson, MacPherson

Florida Panthers Florida Panthers : Calgary Flames Calgary Flames 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Knight (Bobrovskij) – Ekblad (A), Forsling, Montour, M. Staal, Gudas, Mahura – M. Tkachuk (A), Bennett, Luostarinen – Reinhart, Lundell, Verhaeghe – White, E. Staal, Lomberg – Cousins, Hörnqvist, Barkov. Sestavy:

Markström (Vladař) – Andersson, Hanifin, Weegar, Zadorov, C. Tanev (A), Gilbert – Toffoli, E. Lindholm (A), Ružička – Mangiapane, Kadri, Dubé – Coleman, Backlund (A), Huberdeau – B. Ritchie, Lewis, Lucic.

Ottawa Senators Ottawa Senators : New Jersey Devils New Jersey Devils 1:5 (0:2, 1:2, 0:1) Góly:

37:29 Brassard (Brännström, Giroux) Góly:

07:10 Haula (Zetterlund, Severson)

15:54 Bastian (Wood, M. McLeod)

23:00 J. Boqvist (Šarangovič, Siegenthaler)

39:26 Šarangovič (Hischier)

57:31 M. McLeod Sestavy:

A. Forsberg (23. Talbot) – Sanderson, Hamonic, Brännström, Zub, Holden, Bernard-Docker – B. Tkachuk, Stützle, Giroux – DeBrincat, Brassard, M. Joseph – Motte, Pinto, Batherson – Kelly, Gambrell, Watson. Sestavy:

Schmid (Vaněček) – Siegenthaler, Hamilton, Graves, Marino, Br. Smith, Severson – Tatar, Hischier, Zetterlund – Haula, J. Hughes, Mercer – Šarangovič, J. Boqvist, Bratt – Wood, M. McLeod, Bastian. Rozhodčí: Lambert, Blandina – Alphonso, Tobias

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Seattle Kraken Seattle Kraken : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Boston Bruins Boston Bruins : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Swayman (Ullmark) – Grzelcyk, McAvoy, H. Lindholm, Clifton, Strälman, Carlo – Marchand (A), Bergeron (C), Pastrňák (A) – Hall, Krejčí, DeBrusk – Frederic, Coyle, Zacha – N. Foligno, Nosek, Greer. Sestavy:

Mrázek (A. Söderblom) – Tinordi, Murphy (A), J. Johnson, McCabe, Roos, Mitchell – Athanasiou, Domi, P. Kane (A) – Kurashev, J. Toews (C), Raddysh – Entwistle, Dickinson, Lafferty – R. Johnson, Khaira, Blackwell. Rozhodčí: Brenk, Hebert – Marquis, Murchison

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 0:0 (-:-, -:-, -:-)

St. Louis Blues St. Louis Blues : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 0:0 (-:-, -:-, -:-)