Vejmelka a Vaněček vychytali výhry, Chytil se Sedlákem skórovali

Překvapivý výsledek se zrodil v Buffalu, které před svými fanoušky nestačilo na Arizonu 1:4. Hlavní hvězdou byl zvolen český gólman vítězů Karel Vejmelka, jenž zastavil 32 z 33 střel Sabres.

Coyotes šli do vedení už po 32. vteřinách hry zásluhou Lawsona Crouse. Ve velké formě hrající centr Tage Thompson domácí vrátil do hry využitou přesilovkou z 15. minuty. Poprvé do kabin ale šli za vedení hosté, když se v čase 17:30 rovněž v přesilovce prosadil Matias Maccelli.

Stav 1:2 pak vydržel až do třetí třetiny, než za Arizonu zvýšili náskok Liam O’Brien a Clayton Keller. Vejmelka tak ze svého osmého startu v sezoně oslavil čtvrtou výhru.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky hokejové NHL

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Dallas Stars Dallas Stars 5:1 (0:0, 4:1, 1:0) Góly:

23:27 Scheifele (Appleton, Connor)

24:37 Dubois (Perfetti, Wheeler)

26:12 Scheifele (Connor, Appleton)

38:14 Mäenalanen (Pionk, Morrissey)

57:02 Appleton (Lowry, Connor) Góly:

23:06 J. Robertson (Hintz) Sestavy:

Hellebuyck (Rittich) – Pionk, Morrissey (A), Schmidt, Dillon, DeMelo, Samberg – Appleton, Scheifele (A), Connor – Wheeler, Dubois, Perfetti – Jonsson Fjällby, Lowry (A), Mäenalanen – Gagner, D. Gustafsson, Harkins. Sestavy:

Wedgewood (Murray) – C. Miller, Heiskanen (A), Lundkvist, R. Suter, Hakanpää, Lindell – Pavelski (A), Hintz, J. Robertson – Gurjanov, Seguin, Marchment – Dellandrea, W. Johnston, Benn (C) – Kiviranta, Glendening, Faksa. Rozhodčí: Schlenker, Lambert – Mills, Jackson Počet diváků: 13 847

New York Rangers New York Rangers : New York Islanders New York Islanders 3:4 (1:1, 2:0, 0:3) Góly:

11:36 Chytil (K. Miller, Fox)

20:22 Kreider (Panarin, Trocheck)

33:47 Trocheck (Panarin, Zibanejad) Góly:

06:04 Palmieri (Parise, Pulock)

40:14 Pelech (Palmieri, Parise)

52:46 Nelson (Dobson, Barzal)

54:30 Lee (Romanov) Sestavy:

Šesťorkin (Halák) – K. Miller, Fox, Zac. Jones, Trouba (C), Hájek, Schneider – Panarin (A), Zibanejad, Kakko – Vesey, Trocheck, Lafreniere – Kreider (A), Chytil, Kravcov – Blais, Carpenter, Goodrow. Sestavy:

Varlamov (Sorokin) – Pelech, Pulock, Romanov, Dobson, Aho, Mayfield – Lee (C), Barzal, Sošnikov – Beauvillier, Nelson (A), Bailey (A) – Parise, Pageau, Palmieri – M. Martin, Cizikas, Wahlstrom. Rozhodčí: Sutherland, Blandina – Berg, Gibbons Počet diváků: 18 006

Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 2:3N (1:2, 0:0, 1:0 - 0:0) s.n.1:2 Góly:

16:29 Czarnik (Kubalík, Copp)

50:37 Raymond (P. Suter, Hronek) Góly:

05:41 Hoffman (Gallagher, Harris)

19:44 Hoffman (Gallagher, Dvorak)

65:00 Suzuki Sestavy:

Husso (Nedeljkovic) – Seider, Chiarot (A), Hronek, Määttä, Lindström, Oesterle – Raymond, Larkin (C), P. Suter – Perron, Copp (A), Kubalík – Czarnik, Rasmussen, Erne – Luff, Veleno, E. Söderblom. Sestavy:

Allen (Montembeault) – Savard, Guhle, Xhekaj, Edmundson (A), Kovacevic, Harris – Dach, Suzuki (C), Caufield – Gallagher (A), Dvorak, Hoffman – Dadonov, Monahan, Drouin – Armia, Evans, Slafkovský. Rozhodčí: Skilliter, Markovic – Murray, Flemington Počet diváků: 17 033

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Minnesota Wild Minnesota Wild 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) Góly:

53:57 Vilardi (Kopitar, Doughty) Góly:

Sestavy:

Quick (Petersen) – Doughty (A), M. Anderson, M. Roy, Durzi, S. Walker, Edler – Vilardi, Kopitar (C), Kempe – Arvidsson, Danault (A), Moore – Grundström, Kupari, Fiala – Kaliyev, Lizotte, Lemieux. Sestavy:

M. Fleury (Gustavsson) – Spurgeon, Middleton, Dumba, Brodin, Addison, Merrill – Zuccarello, F. Gaudreau, Kaprizov – Boldy, Eriksson Ek, Greenway – Shaw, Rossi, Dewar – Cramarossa, Steel, Jost. Rozhodčí: Rehman, Hanson – Mahon, Knorr

New Jersey Devils New Jersey Devils : Calgary Flames Calgary Flames 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) Góly:

25:14 Graves (Hischier, Tatar)

36:27 Hamilton (Zetterlund, Bratt)

51:50 Hischier (Hamilton, Tatar) Góly:

11:59 Kadri (Andersson, E. Lindholm)

45:13 Toffoli (Andersson, Ružička) Sestavy:

Vaněček – Hamilton, Siegenthaler, Marino, Graves, Severson, Br. Smith – Zetterlund, Hischier (C), Tatar – Bratt, J. Hughes (A), Haula – J. Boqvist, Mercer, Šarangovič – Bastian, M. McLeod, Wood. Sestavy:

Markström (Vladař) – Andersson, Hanifin, Weegar, Zadorov, DeSimone, Mackey (A) – Toffoli, E. Lindholm (A), Ružička – Mangiapane, Kadri, Dubé – Lewis, Backlund, Coleman – B. Ritchie, Rooney, Lucic. Rozhodčí: Nicholson, Halkidis – Suchánek, Deschamps Počet diváků: 13 096

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 2:3 (1:1, 0:2, 1:0) Góly:

09:53 Hagel (Kučerov, Point)

40:49 Killorn (Perbix, Point) Góly:

07:45 Foegele (R. McLeod)

22:09 McDavid (Nugent-Hopkins, Barrie)

24:07 Draisaitl (McDavid) Sestavy:

Vasilevskij (Elliott) – Černák, Hedman (A), Perbix, Sergačjov, Foote, Cole – Kučerov, Point, Hagel – Killorn, Paul, Stamkos (C) – Colton, Naměstnikov, Koepke – Perry (A), Bellemare, Maroon. Sestavy:

Campbell (S. Skinner) – Ceci, Nurse (A), Bouchard, Kulak, Barrie, Murray – Puljujärvi, McDavid (C), Nugent-Hopkins – Hyman, Draisaitl (A), E. Kane – Ryan, R. McLeod, Foegele – Yamamoto, Holloway, Shore. Rozhodčí: J. Herbert, G. Rank

Seattle Kraken Seattle Kraken : Nashville Predators Nashville Predators 5:1 (4:0, 0:1, 1:0) Góly:

00:38 Eberle (Burakovsky, Bjorkstrand)

07:29 Borgen (Burakovsky, Geekie)

15:16 Burakovsky (Wennberg)

16:25 Eberle

58:49 B. Tanev (Gourde) Góly:

30:25 F. Forsberg Sestavy:

Mar. Jones (Daccord) – Larsson (A), Dunn, Schultz, Oleksiak, Borgen, Soucy – Bjorkstrand, Wennberg, Burakovsky – B. Tanev, Gourde, Kuhlman – Eberle (A), Beniers, Schwartz – Donato, Geekie, Sprong. Sestavy:

Saros (17. Lankinen) – Gross, Josi (C), Fabbro, Ekholm (A), Lauzon, McDonagh – Duchene, Granlund (A), F. Forsberg – Sanford, R. Johansen, Niederreiter – Jeannot, Sissons, Trenin – McCarron, Jankowski, Co. Smith. Rozhodčí: Furman South, Corey Syvret. Čároví: James Tobias, Mitch Hunt Počet diváků: 17151

Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Arizona Coyotes Arizona Coyotes 1:4 (1:2, 0:0, 0:2) Góly:

14:26 T. Thompson (Dahlin, Quinn) Góly:

00:23 Crouse (Maccelli)

17:30 Maccelli (Välimäki, Hayton)

42:24 O'Brien (Moser, Keller)

57:18 Keller (O'Brien, Boyd) Sestavy:

Comrie (C. Anderson) – Dahlin (A), Bryson, Power, Clague, Ljubuškin, Pilut – Mittelstadt, T. Thompson, Peterka – Tuch, Cozens, J. Skinner – Olofsson, Krebs, Asplund – Okposo (C), Girgensons (A), Quinn. Sestavy:

Vejmelka (Ingram) – Moser, Välimäki, Stecher, Nemeth, J. Brown, Gostisbehere, Mayo – Crouse (A), Bjugstad, Maccelli – Fischer (A), McBain, N. Ritchie – Guenther, Hayton, Keller (A) – Boyd, O'Brien. Rozhodčí: Kea, Lee – Kovachik, Brisebois Počet diváků: 10 296

Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 3:4P (1:2, 2:0, 0:1 - 0:1) Góly:

05:05 Liljegren (Rielly, Aston-Reese)

33:50 Marner (Matthews, Sandin)

36:56 Liljegren (Marner, Rielly) Góly:

00:45 N. Roy (W. Carrier)

17:55 Eichel (Ma. Stone, Stephenson)

51:43 Re. Smith (W. Karlsson, McNabb)

60:23 Re. Smith (Theodore, W. Karlsson) Sestavy:

Källgren (Petruzzelli) – Brodie, Holl, Rielly (A), Liljegren, Giordano, Sandin – Kerfoot, Matthews, Marner (A) – N. Robertson, Tavares (C), Nylander – Bunting, Engvall, Järnkrok – Aston-Reese, Kämpf, Malgin. Sestavy:

L. Thompson (Hill) – Martinez, Pietrangelo (A), McNabb, Theodore, Hague, Whitecloud – Stephenson, Eichel, Ma. Stone (C) – Re. Smith (A), W. Karlsson, Marchessault – Howden, Amadio, Kessel – W. Carrier, N. Roy, Kolesar. Rozhodčí: Rank, Hebert – Alphonso, Smith Počet diváků: 18,459

Ottawa Senators Ottawa Senators : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 4:6 (2:1, 0:1, 2:4) Góly:

00:50 Batherson (DeBrincat, Bernard-Docker)

19:23 Hamonic (Stützle)

54:03 Stützle (DeBrincat)

57:09 Giroux (Sanderson) Góly:

19:07 Horvat (Bear, Rathbone)

33:50 Michejev (Q. Hughes, E. Pettersson)

41:16 Horvat (Garland)

48:18 Boeser (Ekman-Larsson, Garland)

54:59 Studnicka

59:15 E. Pettersson (J. Miller) Sestavy:

Talbot (A. Forsberg) – Chabot (A), Bernard-Docker, Sanderson, Hamonic, Brännström, Zajcev – B. Tkachuk (C), Stützle, Giroux (A) – DeBrincat, Brassard, Batherson – Motte, Pinto, M. Joseph – Kelly, Kastelic, Watson. Sestavy:

S. Martin (Demko) – Q. Hughes, L. Schenn, Ekman-Larsson (A), Bear, Rathbone, T. Myers – Pearson, J. Miller (A), Boeser – Kuzmenko, E. Pettersson, Michejev – Podkolzin, Horvat (C), Garland – Joshua, Aman, Studnicka. Rozhodčí: O'Donnell, Hebert – Barton, Murray Počet diváků: 13 351