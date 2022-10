Chytil přispěl ke kanonádě Rangers, v akci byli Francouz s Vejmelkou

Sestavy:

Samsonov (M. Murray) – Brodie, Rielly (A), Holl, Muzzin, Sandin, Giordano – Marner, Matthews (A), Bunting – Malgin, Tavares (C), Nylander – Järnkrok, Kerfoot, Engvall – Aube-Kubel, Kämpf, Aston-Reese.

Sestavy:

C. Lindgren (Kuemper) – Carlson (A), Fehérváry, Jensen, Orlov, T. van Riemsdyk, E. Gustafsson – C. Brown, Kuzněcov, Ovečkin (C) – Mantha, D. Strome, Protas – Oshie (A), Eller, M. Johansson – Hathaway, Dowd, Sheary.