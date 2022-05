Vaněček vychytal výhru nad Floridou, Rittich po pátém gólu střídal

Hokejisté Floridy vstupovali do úvodní partie série 1. kola play off proti Washingtonu v roli velkého favorita. Na suverénní výkony ze základní části a zisk Prezidentovy trofeje však v úterý vítězně navázat nedokázali, když podlehli Washingtonu 2:4.

Využitou přesilovku silového forvarda Toma Wilsona už ze 4. minuty sice postupně vymazali Sam Bennett, kterému asistoval i Radko Gudas (15:50, 0+1, +/-: 0, 1 střela), a Claude Giroux. Další gól již ale český gólman Capitals Vítek Vaněček domácím nepovolil a ve třetí třetině se zrodil velký obrat.

Na 2:2 srovnával v 49. minutě Jevgenij Kuzněcov a krátce na to přispěchal s rozdílovou akcí T. J. Oshie. V samém závěru pak výhru ještě pojistil střelou do prázdné klece Lars Eller. Vaněček utkání zakončil s bilancí 30 zákroků proti 32 střelám Panthers.

Účinkování brankáře Davida Ritticha, jenž do play off vstoupil v roli dočasné jedničky Nashvillu při zranění Fina Juuse Sarose, se v úvodním duelu na ledě Colorada smrsklo jen na 16 minut hry. Přesně tolik času totiž domácímu favoritovi stačilo na vstřelení pěti branek.

Rittich kryl jen 8 z úvodních 13 střel a v 16. minutě přenechal bránu nováčkovi Connoru Ingramovi, který ve zbytku zápasu zastavil 30 z 32 střel. Avalanche nakonec triumfovali vysoko 7:2.

Třemi zápisy do produktivity se blýskli hned tři zástupci domácích, útočníci Nathan MacKinnon (2+1) s Mikko Rantanenem (0+3) a obránce Cale Makar (1+2). Oba góly Predators vstřelil proti svému bývalému klubu centr Matt Duchene.

Hokejisté Rangers s Pittsburghem se po řádné hrací době rozešli do kabin za smírného skóre 3:3 poté, co Penguins dvakrát vymazali trhák domácích. New York v sestavě i s českým centrem Filipem Chytilem (21:52, -1, 3 střely) si nejprve vypracoval dvougólový náskok, když se prosadili Adam Fox a Andrew Copp. Ve druhé hrací části ale Sidney Crosby vymyslel dva góly pro Jakea Guentzela a začínalo se tak od znova.

V 38. minutě Blueshirts vrátil vedení trefou při hře v oslabení kanonýr Chris Kreider. Krátce na to ale domácí opět faulovali a dvojnásobnou přesilovku Penguins rychlou kombinací využili. Po trefě Bryana Rusta z času 38:30 tak svítilo na ukazateli skóre 3:3.

Výsledek následně zůstal bez změny až do úvodu třetího prodloužení, kdy v 106. minutě utkání ukončil vydařenou tečí hostující Jevgenij Malkin. Pittsburgh během prodloužení musel měnit gólmana. Při zranění jedničky Tristana Jarryho dostal v zápase příležitost Casey DeSmith (kryl 48 z 51 střel), od 90. minuty jej ale po odstoupení kvůli zranění nahradil Louis Domingue (kryl všech 17 střel).

Domácí brankářská jednička Igor Šesťjorkin zastavil vysoký počet 79 z 83 střel. Jedná se o druhý nejvyšší součet v play off od sezony 1955/56, kdy se zákroky začaly počítat. Více puků (85) pochytal jen Joonas Korpisalo z Columbusu v ročníku 2020 při zápase proti Tampě, který dospěl až do pátého prodloužení.

Nejchudší na góly byl souboj Calgary s Dallasem. Švédský gólman kanadského celku Jacob Markström v základní části kraloval všem mužům v maskách s devíti vychytanými nulami a další přidal hned v prvním startu v play off - 1:0. Stačilo mu na ní jen 16 zákroků, více obrana Flames hostům nepovolila.

Jedinou branku duelu diváci viděli už v 6. minutě, kdy elitní centr Calgary Elias Lindholm střelou z pravého kruhu využil přesilovku. Dan Vladař jen kryl zmiňovanému Markströmovi záda v roli dvojky, jediným českým účastníkem zápasu tak byl centr Stars Radek Faksa (12:14, +/-: 0).

Výsledky:

Východní konference:

Florida Panthers Florida Panthers : Washington Capitals Washington Capitals 2:4 (1:1, 1:0, 0:3) Góly:

17:55 Bennett (Gudas, Verhaeghe)

20:43 Giroux (Montour, Huberdeau) Góly:

03:48 Wilson (Mantha, Schultz)

48:14 Kuzněcov (Ovečkin)

50:37 Oshie (Bäckström, Orlov)

59:11 Eller Sestavy:

Bobrovskij (Knight) – Weegar, Ekblad (A), Forsling, Gudas, Chiarot, Montour – Verhaeghe, Barkov (C), Duclair – Huberdeau (A), Bennett, Giroux – Marchment, Lundell, Reinhart – Lomberg, Luostarinen, Hörnqvist. Sestavy:

Vaněček (Samsonov) – Fehérváry, Carlson (A), Orlov, Jensen, T. van Riemsdyk, Schultz – Ovečkin (C), Kuzněcov, Sheary – M. Johansson, Bäckström (A), Wilson – Mantha, Eller, Oshie – Jo. Larsson, Dowd, Hathaway. Rozhodčí: McIsaac, Furlatt – Gibbons, Kovachik Stav série: 0:1

New York Rangers New York Rangers : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 3:4P (1:0, 2:3, 0:0 - 0:0, 0:0, 0:1) Góly:

09:19 Fox (Zibanejad, Kreider)

23:08 Copp (R. Strome, Trouba)

37:07 Kreider (Zibanejad) Góly:

24:32 Guentzel (Crosby, Rust)

31:47 Guentzel (Crosby, Matheson)

38:30 Rust (Malkin, Letang)

105:58 Malkin (Marino, Kapanen) Sestavy:

Šesťorkin (Georgijev) – Fox, R. Lindgren, Trouba, K. Miller, B. Schneider, Nemeth – Vatrano, Zibanejad, Kreider (A) – Copp, R. Strome, Panarin (A) – Kakko, Chytil, Lafreniere – Reaves, Rooney, Goodrow (A). Sestavy:

DeSmith (90. Domingue) – Letang (A), Dumoulin, Ruhwedel, Matheson, Marino, M. Pettersson – Rust, Crosby (C), Guentzel – Rakell, Malkin (A), Heinen – Kapanen, Carter, McGinn – Rodrigues, Blueger, Boyle. Rozhodčí: Lee, L ́Ecuyer – Alphonso, Murray. Počet diváků: 18 006 Stav série: 0:1

Západní konference:

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Nashville Predators Nashville Predators 7:2 (5:0, 1:1, 1:1) Góly:

02:20 MacKinnon (Rantanen, Makar)

02:42 D. Toews (Rantanen, Makar)

08:30 Cogliano

12:15 Makar

15:04 Lehkonen (Kadri, Landeskog)

34:44 Landeskog (MacKinnon, Rantanen)

46:03 MacKinnon (Girard, Ničuškin) Góly:

38:40 Duchene (R. Johansen, Granlund)

52:26 Duchene (Granlund, Benning) Sestavy:

Kuemper (Francouz) – Makar, D. Toews, Manson, Girard, E. Johnson, Byram – Rantanen (A), MacKinnon (A), Ničuškin – Lehkonen, Kadri, Landeskog (C) – Compher, Aube-Kubel, Burakovsky – Helm, Sturm, Cogliano. Sestavy:

Rittich (16. Ingram) – Fabbro, Josi (C), A. Carrier, Ekholm, Benning, Borowiecki – Duchene, Granlund (A), F. Forsberg – Tomasino, R. Johansen, Olivier – Trenin, Sissons (A), Jeannot – Kunin, McCarron, Cousins. Rozhodčí: Hanson, Hebert – Pancich, Mills Počet diváků: 18 091 Stav série: 1:0