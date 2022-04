Zadina s Hronkem bodovali u výhry Detroitu, Hertl dvakrát asistoval

Hrdinou zápasu mezi Carolinou a Detroitem byl hostující gólman Alex Nedeljkovic, jenž proti svým bývalým spoluhráčům díky 46 zákrokům uhájil svou třetí nulu sezony. Red Wings na ledě favoria zvítězili 3:0 po trefách obránce Moritze Seidera a útočníků Adama Erneho a Filipa Zadiny (13:49, 1+0, +1, 1 střela).

Posledně jmenovaný své 10. trefy sezony docílil v 54. minutě, kdy za asistence od Filipa Hronka (22:08, 0+1, +1, 3 střely) propálil Anttiho Raantu střelou švihem z mezikruží. Výhru s nimi slavil i Jakub Vrána (10:26, +/-: 0, 2 střely), naopak domácí Martin Nečas (16:40, -1, 4 střely) odcházel do kabin zklamaný.

Po osmi porážkách se konečně radovali z výhry hokejisté Chicaga, když na domácím ledě zdolali 5:4 po samostatných nájezdech San Jose. Jediným úspěšným exekutorem nájezdů byl forvard Alex DeBrincat, za hosty se neprosadil mimo jiné i Tomáš Hertl. V řádné hrací době však český reprezentant zapsal u remízy 4:4 dvě asistence.

Hertl (23:11, 0+2, +/-: 0) figuroval i u klíčové vyrovnávací branky Sharks z 57. minuty. Jeho spoluhráč obránce Radim Šimek (3:01, +/-: 0) utkání opustil už v první třetině kvůli blíže nespecifikovanému zranění. V dresu Chicaga, hrajícího opět bez Dominika Kubalíka, si připsali po třech bodech Patrick Kane (1+2) a hlavní postava nájezdů DeBrincat (0+3).

Rekordní sezonu zažívající střelecký lídr NHL Auston Matthews přidal do své sbírky další milník. Poté, co aktuálně již s 58 góly drží nejvyšší střelecký zápis sezony v historii Toronta a rovněž v historii hokejistů NHL narozených v USA, ve čtvrtek jako teprve třetí hráč v bohaté historii Maple Leafs (před ním to ve dvou případech dokázali Darryl Sittler a Doug Gilmour) pokořil hranici 100 bodů.

Pomohly mu k tomu dvě asistence u divoké výhry 7:3 nad Washingtonem. Matthews (101 bodů, 58+43) se stal v pořadí pátým stovkařem letošní sezony po Connoru McDavidovi z Edmontonu (110, 42+58), Jonathanu Huberdeauovi z Floridy (105, 28+77), Leonu Draisaitlovi z Edmontonu (105, 54+51) a Johnny Gaudreauovi z Calgary (101, 34+67).

Při pokračujícím zranění Ondřeje Kašeho výhru Toronta na ledě se spoluhráči slavil jen David Kämpf (15:27, +2). V dresu Washingtonu se po čtvrtém inkasovaném gólu ruského brankáře Ilji Samsonova v 31. minutě do brány postavil Vítek Vaněček. Ze zbylých 13 střel domácích pak ještě třikrát inkasoval.

O posun na příčky zajišťující play off bojující Vegas se blýsklo triumfem 6:1 z ledu předního celku Západní konference Calgary. Domácí Flames přitom šli jako první do vedení, když v 11. minutě využil přesilovku Dillon Dube.

Ještě v prvním dějství ale vyrovnal Jack Eichel a ve druhé třetině pak sérií čtyř gólů Golden Knights vývoj zcela otočili. Nejvíce se o to zasloužili útočníci Jonathan Marchessault a William Karlsson (oba 1+2).

Podobně jako washingtonský Vaněček do utkání naskoval za odvolaného kolegu i Dan Vladař. Švéda Jacoba Markströma trenéři stáhli po čtvrtém inkasovaném gólu ve 30. minutě, Vladař pak ve zbytku duelu z dalších 8 střel ještě dvakrát lovil puk ze sítě.

Celý zápas ve čtvrtek nakonec neodchytal ani Karel Vejmelka. Vancouver totiž na domácím ledě jeho Arizonu přehrál jednoznačně 7:1 a český gólman přepustil místo v bráně kolegovi Harri Säterimu po dvou třetinách za stavu 6:1, když kryl jen 16 z 22 střel.

Hned u pěti gólů Canucks asistoval centr J.T. Miller. Dvakrát slavili vstřelenou branku útočníci Podkolzin a Chiasson.

Nejlépe si z českých gólmanů v daný hrací den vedl Pavel Francouz, jenž byl zvolen třetí hvězdou u výhry Colorada 3:1 nad New Jersey. Zastavil 26 z 27 střel hostů a o čisté konto jej připravil až v 52. minutě Jesper Bratt za asistence Pavla Zachy (18:21, 0+1, +1, 1 střela).

Góly suverénního lídra NHL, který uspěl už poosmé v řadě, obstarali ve druhé dvacetiminutovce Logan O’Connor, Andre Burakovsky a Artturi Lehkonen.

Výsledky NHL:

Dallas Stars Dallas Stars : Minnesota Wild Minnesota Wild 2:3P (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1) Góly:

26:02 J. Robertson (Hintz, Pavelski)

40:55 J. Robertson (Hintz, M. Heiskanen) Góly:

02:14 K. Fiala (F. Gaudreau, Boldy)

31:36 K. Fiala (F. Gaudreau)

61:40 F. Gaudreau (M.-A. Fleury) Sestavy:

Wedgewood (Oettinger) – R. Suter, M. Heiskanen, J. Klingberg, Lindell, Hanley, Hakanpää – J. Robertson, Pavelski, Jamie Benn – Hintz, Seguin, Gurjanov – M. Raffl, Faksa, Glendening – A. Radulov, Peterson, Studenič. Sestavy:

M.-A. Fleury (C. Talbot) – J. Brodin, D. Kulikov, Spurgeon, J. Middleton, Goligoski, Jordie Benn – Zuccarello, Hartman, Kaprizov – M. Foligno, J. Eriksson Ek, Jost – Boldy, F. Gaudreau, K. Fiala – Duhaime, Bjugstad, Deslauriers. Rozhodčí: St. Laurent, Rooney – Fournier, Daisy Počet diváků: 18 110

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : New York Islanders New York Islanders 6:3 (2:0, 1:1, 3:2) Góly:

04:59 Letang (Guentzel, Crosby)

08:52 D. Heinen (Boyle, Blueger)

32:10 Guentzel (Crosby)

50:44 Crosby (Guentzel, Matheson)

57:59 B. McGinn (J. Carter, Blueger)

59:51 Guentzel Góly:

25:51 Parise (Barzal)

57:23 A. Lee (Nelson)

58:52 Chára (Nelson) Sestavy:

Jarry (DeSmith) – Letang (A), Matheson, Marino, Dumoulin (A), Ruhwedel, Friedman – Rust, Crosby (C), Guentzel – Rakell, J. Carter, Zucker – Rodrigues, Blueger, B. McGinn – Kasperi Kapanen, Boyle, D. Heinen. Sestavy:

I. Sorokin (Varlamov) – Pulock, Pelech, Dobson, Chára, Greene, G. Hutton – Beauvillier, Nelson (A), A. Lee (C) – Palmieri, Pageau, Bailey (A) – Bellows, Barzal, Parise – Ross Johnston, Cizikas, M. Martin. Rozhodčí: Rehman, Kozari – Smith, Kelly Počet diváků: 18 236

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : New Jersey Devils New Jersey Devils 3:1 (0:0, 3:0, 0:1) Góly:

23:07 L. O'Connor (Helm, Manson)

27:45 Burakovsky (Lehkonen)

34:35 Lehkonen (Rantanen, Makar) Góly:

51:25 Bratt (Zacha) Sestavy:

Francouz (Kuemper) – D. Toews, Makar, Girard, Manson, E. Johnson, Byram – Burakovsky, MacKinnon (A), Rantanen (A) – Lehkonen, Compher, Ničuškin – Newhook, N. Sturm, Aube-Kubel – Cogliano, Helm, L. O'Connor. Sestavy:

A. Hammond (Daws) – Severson, Graves, D. Hamilton (A), Bahl, P. K. Subban, Ty Smith – Zetterlund, N. Hischier (C), Šarangovič – Bratt, Mercer, Tatar – Zacha, J. Boqvist, Kuokkanen – Bastian, M. McLeod, Greer.

Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Arizona Coyotes Arizona Coyotes 7:1 (2:0, 4:1, 1:0) Góly:

10:18 Chiasson (J. T. Miller, Q. Hughes)

19:01 Dries (B. Hunt, Ekman-Larsson)

24:29 Elias Pettersson (Q. Hughes, J. T. Miller)

35:25 Podkolzin (J. T. Miller, Q. Hughes)

35:39 Garland (Podkolzin)

39:33 Podkolzin (J. T. Miller)

48:26 Chiasson (J. T. Miller, T. Myers) Góly:

30:39 Ladd (Kessel, J. Moser) Sestavy:

Demko (Halák) – L. Schenn, Q. Hughes, T. Myers, Ekman-Larsson (A), B. Hunt, Dermott, Burroughs – Chiasson, J. T. Miller (A), Podkolzin – Elias Pettersson, Horvat (C), Garland – Lockwood, Lammikko, Dickinson – B. Richardson, Dries. Sestavy:

K. Vejmelka (41. Säteri) – Mayo, Gostisbehere, Strälman (A), J. Moser, Capobianco, Koljačonok – N. Schmaltz, Hayton, Maccelli – T. Boyd, N. Smith, Carcone – N. Ritchie, Beagle (A), Jack McBain – Kessel, L. Eriksson, Ladd (A). Rozhodčí: McCauley, Schlenker – Nansen, Toomey Počet diváků: 18 890

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 4:3P (2:0, 0:3, 1:0 - 1:0) Góly:

02:37 Colton (Stamkos)

16:42 Killorn (Cirelli, Černák)

59:48 Kučerov (Stamkos, Perry)

61:58 Cirelli (Killorn, Sergačjov) Góly:

23:42 Henrique (Shattenkirk, Fowler)

30:19 Henrique (Getzlaf)

30:41 T. Terry (Šustr, Getzlaf) Sestavy:

Vasilevskij (31. B. Elliott) – Rutta, Hedman, Černák, McDonagh, C. Foote, Sergačjov – Kučerov, B. Point, Palát – Colton, Stamkos (C), N. Paul – Hagel, Cirelli, Killorn – Perry, Bellemare, Maroon. Sestavy:

Stolarz (J. Gibson) – Fowler, Shattenkirk, Vaakanainen, Jacob Larsson, Mahura, Šustr – D. Grant, Zegras, T. Terry – Henrique, Getzlaf (C), Mayhew – Milano, Lundeström, Aston-Reese – S. Carrick, Steel, D. Simon.

Calgary Flames Calgary Flames : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 1:6 (1:1, 0:4, 0:1) Góly:

10:17 D. Dubé (Toffoli, Backlund) Góly:

13:09 Eichel (Marchessault, Janmark)

24:46 Dadonov (N. Roy, W. Karlsson)

28:24 Amadio (W. Karlsson)

29:06 Marchessault (Janmark, B. Hutton)

37:36 N. Roy (Theodore, Marchessault)

58:19 W. Karlsson (Dadonov) Sestavy:

Markström (30. Vladař) – R. Andersson, Hanifin, Ch. Tanev (A), Kylington, Gudbranson, Zadorov – Mangiapane, E. Lindholm, J. Gaudreau – M. Tkachuk (A), Backlund (A), D. Dubé – Toffoli, Järnkrok, Coleman – T. Lewis, R. Carpenter, Lucic. Sestavy:

Lo. Thompson (Lehner) – Theodore, McNabb, Pietrangelo (A), B. Hutton, Whitecloud, Martinez (A) – N. Roy, Eichel, Dadonov – Mark Stone (C), Stephenson, Pacioretty – Amadio, W. Karlsson, Marchessault – Kolesar, Leschyshyn, Janmark. Rozhodčí: Hanson, O'Rourke – Gawryletz, Tobias Počet diváků: 17 070

Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Washington Capitals Washington Capitals 7:3 (2:0, 4:2, 1:1) Góly:

04:37 Bunting (Marner, Matthews)

13:45 W. Nylander (Engvall, Muzzin)

30:19 Ljubuškin (Rielly, Tavares)

30:37 W. Nylander (Rielly, Tavares)

34:44 I. Michejev (Matthews)

36:25 Bunting (Engvall)

41:27 I. Michejev (Ljubuškin, Tavares) Góly:

30:08 Carlson

39:08 T. Wilson (Eller)

51:58 N. Dowd (T. van Riemsdyk, Johan Larsson) Sestavy:

J. Campbell (Kallgren) – Ljubuškin, Rielly (A), Liljegren, Giordano, Brodie, Muzzin – Marner, Matthews, Bunting – Kerfoot, Tavares (C), I. Michejev – Engvall, Kämpf, W. Nylander – Simmonds, Blackwell, Clifford. Sestavy:

Samsonov (31. Vaněček) – Carlson (A), Fehérváry, Nick Jensen, T. van Riemsdyk, J. Schultz, Irwin – Snively, Kuzněcov (C), Ovečkin – Oshie, Bäckström (A), Marcus Johansson – T. Wilson, Eller, Mantha – Hathaway, N. Dowd, Johan Larsson. Rozhodčí: Markovic, St. Pierre – Pancich, Baker Počet diváků: 18 466

Boston Bruins Boston Bruins : Ottawa Senators Ottawa Senators 2:3 (2:0, 0:3, 0:0) Góly:

06:38 McLaughlin (N. Foligno, Lazar)

19:06 Frödén (Grzelcyk, T. Hall) Góly:

20:47 B. Tkachuk (Stützle)

29:30 Norris (Batherson, Stützle)

30:27 Stützle (Brännström, B. Tkachuk) Sestavy:

Ullmark (21. Swayman) – McAvoy (A), M. Reilly, J. Brown, Grzelcyk, Clifton, Forbort – DeBrusk, Bergeron (C), B. Marchand (A) – Frödén, Haula, T. Hall – Craig Smith, Coyle, T. Nosek – Lazar, McLaughlin, N. Foligno. Sestavy:

A. Forsberg (Sögaard) – Brännström, Zub, Del Zotto, Hamonic, Holden (A), N. Zajcev – B. Tkachuk (C), Norris, M. Joseph – Formenton, Stützle, Batherson – Tierney, Colin White, C. Brown (A) – Gaudette, Gambrell, Watson.

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) Góly:

Góly:

39:48 Seider (Dylan Larkin, Bertuzzi)

43:01 Erne (Stephens)

53:33 Zadina (Hronek) Sestavy:

Raanta (F. Andersen) – A. DeAngelo, Slavin (A), Pesce, Skjei, Bear, Cole – Jarvis, Aho, A. Svečnikov – T. Teräväinen, Trocheck, Domi – Fast, J. Staal (C), Niederreiter – M. Nečas, Kotkaniemi, Martinook (A). Sestavy:

Nedeljkovic (Greiss) – Seider, DeKeyser (A), Hronek, M. Staal (A), G. Lindström, Walman – L. Raymond, Dylan Larkin (C), Bertuzzi – Zadina, P. Suter, J. Vrána – M. Rasmussen, Veleno, Sundqvist – Gagner, Stephens, Erne.