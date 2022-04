Vaněček 30 zákroky pomohl Washingtonu k výhře nad Bostonem

Na první gól zápasu Washingtonu s Bostonem se čekalo až do 25. minuty, kdy domácí poslal do vedení ofenzivní obránce John Carlson. Bruins ovšem odpověděli slepenými góly z 28. a 29. minuty, kdy Vítka Vaněčka překonali Curtis Lazar a Erik Haula.

Podruhé do kabin se ale nakonec šlo za smírného stavu 2:2, když Capitals vrátil do hry před bránou dorážející Tom Wilson. Rozhodující akce duelu se zrodila až v 48. minutě, kdy slavil dánský centr domácích Lars Eller. V samém závěru pak ještě do prázdné brány výsledek pojistil Alex Ovečkin.

Kromě Vaněčka, jenž zastavil 30 z 32 střel Bostonu, se v zápase z Čechů predstavil ještě centr Bruins Tomáš Nosek (11:20, +/-: 0, 3 střely). Kanonýr David Pastrňák kvůli zranění z nedávného souboje s Columbusem vynechal už třetí start za sebou.

Výsledky NHL:

Minnesota Wild Minnesota Wild : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 0:1 (-:-, -:-, -:-) Góly:

Góly:

01:33 Kupari (T. Moore) Sestavy:

M.-A. Fleury (C. Talbot) – Spurgeon (C), J. Middleton, D. Kulikov, J. Brodin, Goligoski, Jordie Benn – Zuccarello, Hartman, Kaprizov – Jost, F. Gaudreau, K. Fiala – M. Foligno (A), J. Eriksson Ek (A), Greenway – Deslauriers, Bjugstad, Boldy. Sestavy:

C. Petersen (Quick) – Durzi, M. Roy, Spence, O. Määttä, Stecher, Edler – A. Kempe, Kopitar (C), Iafallo (A) – Arvidsson, Danault (A), T. Moore – Vilardi, Byfield, Grundström – Kaliyev, Kupari, B. Lemieux. Rozhodčí: Lee, McCauley – Brisebois, Smith

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

B. Elliott (Vasilevskij) – Rutta, Hedman (A), Černák, Sergačjov, McDonagh, Bogosian – Kučerov, B. Point, Palát – Colton, Stamkos (C), N. Paul – Hagel, Cirelli, Killorn – Perry (A), Bellemare, Maroon. Sestavy:

C. Anderson (Tokarski) – Jokiharju, Dahlin, Fitzgerald, M. Samuelsson, C. Miller, Bryson – Tuch, Tage Thompson, J. Skinner – Hinostroza, Cozens, Bjork – V. Olofsson, Mittelstadt, R. Asplund – Okposo (A), Krebs, Girgensons (A). Rozhodčí: St. Pierre, South – Gawryletz, Johnson

Washington Capitals Washington Capitals : Boston Bruins Boston Bruins 4:2 (0:0, 2:2, 2:0) Góly:

24:11 Carlson (Sheary)

34:50 T. Wilson (Eller, Mantha)

47:18 Eller (Nick Jensen)

59:59 Ovečkin (Kuzněcov, Carlson) Góly:

27:55 Lazar (N. Foligno)

28:55 Haula (McAvoy) Sestavy:

Vaněček (Samsonov) – Fehérváry, Carlson (A), D. Orlov, Nick Jensen, T. van Riemsdyk, J. Schultz – Ovečkin (C), Kuzněcov, Sheary – Mantha, Eller, T. Wilson – Marcus Johansson, McMichael, Oshie (A) – Johan Larsson, N. Dowd, Hathaway. Sestavy:

Ullmark (Swayman) – Forbort, McAvoy, Grzelcyk, Carlo (A), M. Reilly, J. Brown – B. Marchand (A), Bergeron (C), DeBrusk – T. Hall, Haula, McLaughlin – Frederic, Coyle, Craig Smith – N. Foligno, T. Nosek, Lazar. Rozhodčí: Dwyer, Luxmore – Murchison, Kovachik Počet diváků: 18 573

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Nashville Predators Nashville Predators 1:1 (1:1, -:-, -:-) Góly:

04:58 Crosby (Rakell, Letang) Góly:

18:49 Duchene (Mikael Granlund) Sestavy:

DeSmith (Jarry) – Dumoulin, Letang (A), Matheson, Ruhwedel, M. Pettersson, Marino – Guentzel, Crosby (C), Rust – Zucker, Malkin (A), Rakell – Rodrigues, J. Carter, Kasperi Kapanen – Boyle, Blueger, D. Heinen. Sestavy:

Rittich (Saros) – Josi (C), Ekholm (A), A. Carrier, Borowiecki, Lauzon, Benning – F. Forsberg, Johansen, Tomasino – Tolvanen, Mikael Granlund (A), Duchene – Trenin, Sissons, Jeannot – Cousins, Kunin, Luff. Rozhodčí: Pochmara, O’Rourke – Barton, Pancich

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Ottawa Senators Ottawa Senators : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Sögaard (A. Forsberg) – Zub, Brännström, Hamonic, Del Zotto, N. Zajcev, Holden – M. Joseph, Norris, B. Tkachuk – Batherson, Stützle, Formenton – C. Brown, Colin White, P. Kelly – Watson, Gambrell, Gaudette. Sestavy:

Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey, Pionk, N. Schmidt, Dillon, Samberg – Ehlers, Scheifele, P. Stastny – J. Svečnikov, Dubois, Connor – Appleton, Lowry, Sanford – A. Brooks, Toninato, M. Barron.