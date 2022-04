Voráček dvakrát asistoval, Rutta a Kämpf bodovali ve vzájemném souboji

Columbus šel v domácím zápase proti Bostonu do vedení v 5. minutě poté, co Jakub Voráček vyslal do rychlého protiútoku Emila Bemströma. V dresu hostujícího favorita těsně před prvním odchodem do kabin srovnal Jake DeBrusk a v 28. minutě skóre otočil Craig Smith.

Blue Jackets se však dostali zpátky do hry gólem do šatny, když v čase 39:44 srovnal na 2:2 obránce Zach Werenski. Svou druhou asistenci večera, celkově 46. sezony (v daném ohledu je 24. hráčem NHL), si připsal produktivní Voráček (16:25, 0+2, +1, 2 střely).

Za svůj výkon byl nakonec český útočník zvolen druhou hvězdou zápasu. Přednost dostal jen bostonský Jake DeBrusk, jenž ve druhé minutě prodloužení svou druhou brankou večera souboj rozhodl. Čeští forvardi na vítězné straně, David Pastrňák (15:16, -1, 2 střely) a Tomáš Nosek (13:21, +/-: 0, 2 střely), tentokrát nebodovali.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky NHL:

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 2:6 (1:1, 1:3, 0:2) Góly:

06:24 Kučerov (Stamkos)

25:46 Rutta (Stamkos) Góly:

01:59 Engvall (Kämpf)

21:46 Matthews (Bunting, Marner)

29:57 Matthews (Marner)

32:25 Kerfoot (Brodie, Holl)

47:08 Matthews

51:24 Marner (Matthews, Bunting) Sestavy:

Vasilevskij (B. Elliott) – Rutta, Hedman (A), Černák, Sergačjov, C. Foote, Bogosian – Kučerov, B. Point, Stamkos (C) – Killorn, Cirelli, Palát – Colton, N. Paul, Hagel – Perry (A), Bellemare, Maroon. Sestavy:

J. Campbell (Kallgren) – Ljubuškin, Rielly (A), Holl, Brodie, Liljegren, Giordano – Marner, Matthews (A), Bunting – Kerfoot, Tavares (C), I. Michejev – Engvall, Kämpf, Abruzzese – Simmonds, Blackwell, Clifford. Rozhodčí: St. Pierre, L ́Ecuyer – Nansen, Kovachik Počet diváků: 19 092

Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Boston Bruins Boston Bruins 2:3P (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1) Góly:

04:31 Bemström (J. Voráček)

39:45 Werenski (J. Voráček, Laine) Góly:

18:32 DeBrusk (McAvoy)

27:52 Craig Smith (Coyle, McAvoy)

61:03 DeBrusk (H. Lindholm) Sestavy:

Merzlikins (Bérubé) – Peeke, Werenski (A), Bean, Gavrikov, A. Boqvist, Christiansen – Laine, Roslovic, Nyquist – Bemström, Sillinger, J. Voráček – O. Bjorkstrand (A), Kuraly, Danforth – Meyer, B. Gaunce, E. Robinson. Sestavy:

Ullmark (Swayman) – McAvoy (A), H. Lindholm, Carlo, Grzelcyk, M. Reilly, J. Brown – DeBrusk, Bergeron (C), B. Marchand (A) – Pastrňák, Haula, T. Hall – Craig Smith, Coyle, Frederic – Lazar, T. Nosek, N. Foligno. Rozhodčí: Chmielewski, Blandina – O’Quinn, Mills Počet diváků: 16 396

St. Louis Blues St. Louis Blues : Arizona Coyotes Arizona Coyotes 5:1 (0:0, 4:0, 1:1) Góly:

22:17 I. Barbašev (C. Rosén, Perron)

23:34 Tarasenko (R. Thomas, Bučněvič)

26:33 B. Schenn (Perron, Leddy)

34:39 Bučněvič (R. O'Reilly)

53:09 Tarasenko (R. Thomas, Bučněvič) Góly:

43:09 N. Schmaltz (T. Boyd, Dineen) Sestavy:

Husso (Binnington) – M. Scandella, Parayko, Leddy, Faulk, C. Rosén, Bortuzzo – Saad, R. O'Reilly (C), Perron – Bučněvič, Tarasenko (A), R. Thomas – I. Barbašev, B. Schenn (A), Kyrou – MacEachern, N. Walker, Toropčenko. Sestavy:

Prosvetov (K. Vejmelka) – Gostisbehere, Mayo, Dineen, Strälman (A), Capobianco, Koljačonok – N. Ritchie, N. Schmaltz, T. Boyd – J. Jeník, Galchenyuk, Kessel – Ladd, Hayton, L. Eriksson – Fasching, Beagle (A), Carcone. Rozhodčí: Markovic, Nicholson – Cormier, Smith Počet diváků: 17 163